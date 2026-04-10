"דשאן ברשימת המועמדים של ריאל לעונה הבאה"

דידייה דשאן עשוי להפוך לאחד השמות החמים בשוק המאמנים בקיץ הקרוב, כאשר לפי דיווח של ‘RMC Sport’, מאמן נבחרת צרפת נמצא ברשימת המועמדים של ריאל מדריד לעונה הבאה. המאמן הוותיק צפוי לסיים את תפקידו לאחר מונדיאל 2026, ובאירופה כבר עוקבים בדריכות אחר הצעד הבא שלו.

לאחר 14 שנים בתפקיד, דשאן יסגור פרק משמעותי בקריירה, כאשר זינדין זידאן צפוי לרשת אותו בנבחרת. עם זאת, עתידו האישי של המאמן עדיין אינו ברור, כאשר מספר מועדונים גדולים, באירופה ומחוצה לה, כבר הביעו בו עניין.

ריאל מדריד מחפשת יציבות על הקווים

העניין מצד ריאל מדריד מגיע על רקע חוסר יציבות מתמשך על הקווים. מאז עזיבתו של קרלו אנצ'לוטי ביוני 2025, המועדון מתקשה לחזור לימים הגדולים, הן בליגה והן בליגת האלופות. אלברו ארבלואה, שמונה בינואר, עלול לסיים עונה נוספת ללא תואר משמעותי.

אלברו ארבלואה (רויטרס)

עוד קודם לכן, צ'אבי אלונסו, שהגיע בקיץ עם ציפיות גבוהות, פוטר לאחר שבעה חודשים בלבד בעקבות כישלון להטביע חותם. כעת, נראה כי שינוי נוסף על הקווים הוא תרחיש ריאלי, במיוחד אם ריאל מדריד תודח מליגת האלופות מול באיירן מינכן.

למרות הקשר הקרוב בין פלורנטינו פרס לארבלואה, קשה לראות את המאמן ממשיך ללא הצלחות משמעותיות, ולכן במועדון כבר בוחנים מועמדים שיכולים להוביל את הקבוצה קדימה. אחד מהם הוא דשאן.

היתרונות של דשאן בעיני ריאל

דשאן נחשב למועמד אטרקטיבי בזכות מספר יתרונות מרכזיים. בראש ובראשונה, מדובר במנהיג טבעי, שהוכיח את עצמו בכל תחנה בקריירה שלו, ממונאקו, דרך יובנטוס ומארסיי ועד לנבחרת צרפת. במועדון כמו ריאל מדריד, שבו ניהול חדר ההלבשה חשוב לא פחות מהפן הטקטי, מדובר ביכולת קריטית.

דידייה דשאן (רויטרס)

בנוסף, מדובר במאמן שיודע לנצח. הוא הוביל את מארסיי לאליפות צרפת ב-2010, החזיר את יובנטוס לליגה הבכירה, והגיע לגמר ליגת האלופות עם מונאקו כבר ב-2004. בנבחרת צרפת רשם הישגים יוצאי דופן, כולל זכייה במונדיאל 2018 והגעה לגמר ב-2022.

יתרון נוסף הוא הקשר שלו עם שחקנים בכירים בריאל מדריד, ובראשם קיליאן אמבפה ואורליאן טשואמני, לצד העובדה שהוא דובר ספרדית, דבר שמקל על השתלבותו האפשרית במועדון.

למרות כל זאת, דשאן עצמו אינו ממהר לקבל החלטות. הוא מחזיק בחוזה עם ההתאחדות הצרפתית ומעדיף שלא להתייחס לעתידו בשלב זה. מקורביו מציינים כי כל האפשרויות פתוחות בפניו, כולל הצעות נוספות מאירופה ואף מערב הסעודית. בינתיים, בריאל מדריד ממשיכים לעקוב, כאשר כל התפתחות, במיוחד בליגת האלופות, עשויה לזרז את ההחלטה לגבי המאמן הבא.