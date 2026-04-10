יום שישי, 10.04.2026 שעה 20:48
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

בית"ר י-ם ומכבי נתניה ניצחו במשחקי אימון בנוער

משחקי הכנה על טהרת הפלייאוף: ימים לפני החזרה למשחקי ליגת העל, הקבוצה מהבירה ניצחה 1:3 את מכבי פתח תקווה. מכבי נתניה ניצחה 1:3 את מכבי חיפה

הנוער של בית
הנוער של בית"ר ירושלים (לילך וויס-רוזנברג)

ליגת העל לנוער צפויה לחזור לפעילות בשבת ה-18 לאפריל. שמונה ימים לפני שזה קורה, נערכו שני משחקי אימון על טהרת קבוצות הפלייאוף העליון, בין קבוצות שכבר נפגשו העונה במשחקי הליגה. בשני המשחקים הקבוצות האורחות הן אלה שזכו בניצחון על יריבתן.

מכבי נתניה – מכבי חיפה 1:3

אלופת המדינה לנוער, שיצאה לפגרה כשהיא מרוחקת שש נקודות ממוליכת הטבלה, מכבי ת"א, התארחה אצל מכבי נתניה, שמדורגת במקום השישי בטבלה ואותה היא מקדימה בשלוש נקודות. משחק הליגה בין הקבוצות, שנערך לפני שלושה וחצי חודשים בחיפה, הסתיים בתוצאת שוויון 1:1. מכבי חיפה הודחה ממשחקי גביע המדינה, מכבי נתניה העפילה לשלב רבע הגמר ובו מצפה לה חוץ מול מחזיקת הגביע, מכבי פ"ת.

שחקני קבוצת הנוער של מכבי חיפה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

בשתי הקבוצות שולבו שחקנים גם מקבוצת נערים א'. מכבי נתניה, בהדרכתו של סשה פלדמן, הייתה במיטבה במחצית הראשונה, שהסתיימה ביתרון 0:3 לזכותה, כשעל השערים חתומים: ירין אבוחצירה (2010), דניאל אטלן (2007) ואלכס טלפה (2007). מכבי חיפה הצליחה לכבוש שער אחד במחצית השנייה ובכך נקבעה תוצאת המשחק - ניצחון 1:3 לזכות נתניה.

מכבי פ"ת - בית"ר ירושלים 3:1

מחזיקת הגביע, שניצחה ביום שלישי 0:4 את משחק האימון מול הפועל רמת השרון, אירחה את בית"ר ירושלים, שמדורגת במקום השמיני בטבלה. בשני משחקי הליגה בין הקבוצות ניצחה מכבי פ"ת: במשחק שנערך באצטדיון טדי במסגרת הליגה הסדירה ניצחה מכבי פ"ת בתוצאה 0:1, במשחק שנערך באצטדיון בלוד ניצחה מכבי פ"ת בתוצאה 1:2.

מכבי פ"ת אמנם כבשה ראשונה מרגלו של יהונתן עוז (2008), אך בהמשך שערים שכבשו אלכס סוטסקוב (2006), אליאור שמואל (2007) וים כץ (2007) חוללו מהפך. בסיום, ניצחון 1:3 לזכות חניכיו של ציון צמח.

שחקני הנוער של בית"ר ירושלים מתחבקים (לילך וויס-רוזנברג)

בכל אחת מהקבוצות שולבו שחקנים גם משנתונים צעירים יותר. בשורות בית"ר ירושלים שולב שחקן הכנף, שי אמבאו (2010) - שכבר שולב במשחק אימון של קבוצת הבוגרים ושלושה שחקנים משורות קבוצת נערים א': השוער שליו פרץ, המגן הימני אוראל גוגילנדזה ושחקן הכנף נתנאל טייב. בשורות מכבי פ"ת היו אלה שחקני ההגנה נועם שמואל, תומר פלג ואיתי כרם, וכן שחקן ההתקפה ארז דידי.

