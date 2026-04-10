בלינגהאם, ויניסיוס ואמבפה בהרכב ריאל מדריד

המחזור ה-31 בליגה הספרדית יצא הערב (שישי) לדרך בסנטיאגו ברנבאו, כאשר ריאל מדריד תארח את ג’ירונה. רגע לפני משחק הגומלין מול באיירן מינכן, הבלאנקוס ירצו לחזור לנצח ולהיכנס למומנטום חיובי שישמור על סיכוי האליפות שלהם בחיים.

הרכב ריאל מדריד: אנדרי לונין, דני קרבחאל, אדר מיליטאו, ראול אסנסיו, פראן גרסיה, פדריקו ואלוורדה, אדוארדו קמאבינגה, ג’וד בלינגהאם, ברהים דיאס, ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

מצבה של הקבוצה של אלברו ארבלואה בזירה המקומית הוא לא מה שציפו ופיללו לו במועדון, שכן היא נמצאת ערב המחזור לא פחות מ-7 נקודות מאחורי ברצלונה המוליכה, ויודעת שהיא חייבת נקודות רגע לפני שהיריבה המרה תפגוש מחר (שבת) את אספניול.

כאמור, הלבנים מגיעים אחרי המשחק מול באיירן מינכן בברנבאו באמצע השבוע, בו הפסידו 2:1. ביום רביעי הם יתארחו באליאנץ ארנה וינסו להפוך את הקערה על פיה. בינתיים, ינסו לחזור למסלול הניצחונות בליגה אחרי שהפסידו 2:1 גם למיורקה בשבוע שעבר.

בצד השני, ג’ירונה, שניצחה במחזור האחרון 0:1 את ויאריאל, נמצאת בעונה סבירה. ערב המחזור, היא ממוקמת במקום ה-12 עם 37 נקודות, כך שניצחון מפתיע בבירת ספרד יקפיץ אותה עד המקום התשיעי.