7629-8030ברצלונה1
6928-6430ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4145-4630ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3744-3230ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3545-3430ולנסיה14
3243-3230אלאבס15
3148-3630מיורקה16
3150-3730סביליה17
2947-3830אלצ'ה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

בלינגהאם, ויניסיוס ואמבפה בהרכב ריאל מדריד

ארבלואה יעלה גם עם ברהים בהתקפה ב-22:00 (חי בערוץ ONE) מול ג'ירונה, קרבחאל, מיליטאו, אסנסיו ופראן גארסיה בהגנה. ואלוורדה וקמאבינגה בקישור

ויניסיוס ואמבפה חוגגים (IMAGO)
המחזור ה-31 בליגה הספרדית יצא הערב (שישי) לדרך בסנטיאגו ברנבאו, כאשר ריאל מדריד תארח את ג’ירונה. רגע לפני משחק הגומלין מול באיירן מינכן, הבלאנקוס ירצו לחזור לנצח ולהיכנס למומנטום חיובי שישמור על סיכוי האליפות שלהם בחיים.

הרכב ריאל מדריד: אנדרי לונין, דני קרבחאל, אדר מיליטאו, ראול אסנסיו, פראן גרסיה, פדריקו ואלוורדה, אדוארדו קמאבינגה, ג’וד בלינגהאם, ברהים דיאס, ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

מצבה של הקבוצה של אלברו ארבלואה בזירה המקומית הוא לא מה שציפו ופיללו לו במועדון, שכן היא נמצאת ערב המחזור לא פחות מ-7 נקודות מאחורי ברצלונה המוליכה, ויודעת שהיא חייבת נקודות רגע לפני שהיריבה המרה תפגוש מחר (שבת) את אספניול.

כאמור, הלבנים מגיעים אחרי המשחק מול באיירן מינכן בברנבאו באמצע השבוע, בו הפסידו 2:1. ביום רביעי הם יתארחו באליאנץ ארנה וינסו להפוך את הקערה על פיה. בינתיים, ינסו לחזור למסלול הניצחונות בליגה אחרי שהפסידו 2:1 גם למיורקה בשבוע שעבר.

בצד השני, ג’ירונה, שניצחה במחזור האחרון 0:1 את ויאריאל, נמצאת בעונה סבירה. ערב המחזור, היא ממוקמת במקום ה-12 עם 37 נקודות, כך שניצחון מפתיע בבירת ספרד יקפיץ אותה עד המקום התשיעי.

