כדורסל ישראלי

היורוליג תדון בשבוע הקרוב ברישיון של הפועל ת"א

באירופה מדווחים שבקרוב תיערך פגישה ובה יעמוד על הפרק מבנה הרישיונות של המפעל, שם יבחנו גם את מעמדן של ריאל מדריד ופנרבחצ'ה. ירושלים לוחצת

שחקני הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)
הפועל תל אביב קרובה לסיום העונה הסדירה של היורוליג, כשהמטרה המקצועית ברורה, להבטיח מקום בפלייאוף ולשפר מיקום לקראת שלבי ההכרעה. עם זאת, מאחורי הקלעים מתנהלת במקביל מערכה לא פחות חשובה, כזו שעשויה לקבוע את עתיד המועדון במפעל הבכיר של אירופה לשנים קדימה.

לפי דיווחים באירופה, האדומים כבר נמצאים תקופה ממושכת במגעים מול הנהלת היורוליג במטרה להשיג רישיון ארוך טווח. ההחלטה בנושא צפויה להתקבל בישיבה מכרעת שתיערך ב-14 באפריל, ובה יידון גם מבנה הרישיונות הכולל של המפעל.

מאבק על מקום קבוע ביורוליג

במוקד הדיון תעמוד האפשרות להרחיב את היורוליג ולהעניק רישיונות ארוכי טווח נוספים. הפועל תל אביב ופריז נחשבות לשתי המועמדות המרכזיות שכבר הגישו בקשה ונמצאות בשלב מתקדם של שיחות מול הנהלת המפעל.

בנוסף, תיבחן גם סוגיית המעמד של מועדונים קיימים כמו פנרבחצ'ה, ריאל מדריד ו-וילרבאן, כאשר חלק מהקבוצות שמחזיקות כיום בחוזים לטווח קצר יותר מבקשות להבטיח יציבות ארוכת טווח.

במקביל, ישנם מועדונים נוספים שמביעים עניין להצטרף למפעל, בהם הפועל ירושלים, נאפולי, בשיקטאש ופאוק סלוניקי, אך נכון לעכשיו לא התקיימו שיחות מתקדמות או הוגשו הצעות רשמיות מצידם.

המאבק של הפועל תל אביב מגיע דווקא לאחר הפסד לאולימפיאקוס, שהרחיק אותה מהבטחת מקום בין שש הראשונות, אך במועדון מבינים כי התמונה האמיתית תיקבע לא רק על הפרקט, אלא גם בחדרי הישיבות.

לשיקול הכלכלי יש משקל משמעותי בהחלטות הצפויות. על פי הערכות של JB Capital, שווי קבוצות היורוליג נע בין 50 מיליון אירו ליותר מ-200 מיליון אירו, נתון שממחיש את החשיבות של כניסה למועדון הסגור של הכדורסל האירופי.

כעת, כל העיניים נשואות לישיבה הקרובה, שעשויה להעניק להפועל תל אביב יציבות ארוכת טווח ביורוליג, או לחילופין להשאיר אותה במאבק מתמשך על מקומה בצמרת הכדורסל האירופי.

/* LAST / NEXT ROUNDs */