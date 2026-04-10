לואיס סוארס: לעולם לא אגיד לא למדינה שלי

לואיס סוארס שוב במרכז השיח בנבחרת אורוגוואי, כשקצת יותר מחודשיים לפני פתיחת מונדיאל 2026, החלוץ הוותיק פתח את הדלת לחזרה אפשרית לסגל והפעיל לחץ על המאמן מרסלו ביילסה. זאת על רקע ביקורות גוברות סביב המאמן וההכנות לטורניר.

סוארס, בן 39 וכיום שחקנה של אינטר מיאמי, פרש מהנבחרת בסוף 2024, אך כעת מבהיר כי ההחלטה אינה סופית. בראיון לעיתון האורוגוואי "אובסיון" אמר: "ברור שלשחק בנבחרת זה תמיד מה שאתה רוצה. אתה מתחיל לחשוב על זה כשהמונדיאל מתקרב".

המסר לביילסה: "לעולם לא אגיד לא"

החלוץ הסביר גם את הרקע לפרישה: "פרשתי מהנבחרת כדי לפנות מקום לשחקנים אחרים וכי חשבתי שהגיע רגע שבו כבר לא אוכל להיות מועיל לנבחרת". עם זאת, הוא הבהיר כי אם יידרש, יהיה מוכן לחזור: "לעולם לא אגיד לא למדינה שלי. פרשתי כדי לפנות מקום לאחרים, אבל אם יצטרכו אותי, לעולם לא אגיד לא כל עוד אני עדיין משחק".

לואיס סוארס (IMAGO)

סוארס הוסיף כי התחושות מאז הפרישה השתנו: "אתה שומר על הרצון הזה, על התשוקה לכדורגל, לשערים, לחלומות. תמיד חלמת להיות בנבחרת. מסיבות שונות קיבלתי את ההחלטה, אבל מאז שעזבתי, הלהבה של הכדורגל דעכה קצת".

הדברים מגיעים בתקופה רגישה עבור אורוגוואי, כאשר ביילסה מתמודד עם ביקורת לא קטנה, והאפשרות להחזיר דמות מנוסה כמו סוארס הופכת לרלוונטית יותר ויותר.

כזכור, סוארס הוא מלך השערים של נבחרת אורוגוואי בכל הזמנים עם 69 שערים ב-143 הופעות, והוא לא לבש את מדי הנבחרת מאז ספטמבר 2024, אז שיחק במשחק מוקדמות באצטדיון הסנטנריו.