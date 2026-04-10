ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
133-136נאשוויל1
117-146ניו יורק סיטי2
117-126שארלוט3
1110-116אינטר מיאמי4
105-86שיקאגו פייר5
1010-96טורונטו6
1013-96ניו יורק רד בולס7
78-46די.סי. יונייטד8
69-115ניו אינגלנד רבולושן9
615-96סינסינטי10
59-86קולומבוס קרו11
411-66אטלנטה יונייטד12
317-76מונטריאול13
323-56אורלנדו סיטי14
011-46פילדלפיה יוניון15
 מערב 
160-146FC לוס אנג'לס1
154-176ונקובר ווייטקאפס2
151-106סן חוזה ארת'קווייקס3
138-126ריאל סולט לייק4
132-66סיאטל סאונדרס5
119-146דאלאס6
118-136סן דייגו אפ.סי7
910-136קולורדו ראפידס8
812-66מינסוטה יונייטד9
610-85יוסטון דינמו10
69-76אוסטין11
510-86לוס אנג'לס גלאקסי12
58-56סנט לואיס סיטי13
415-96פורטלנד טימברס14
414-66קנזס סיטי15

לואיס סוארס: לעולם לא אגיד לא למדינה שלי

חלוץ מיאמי הפעיל לחץ על ביילסה כשאמר שהוא שוקל לחזור מפרישה ולשחק במונדיאל: "פרשתי כדי לפנות מקום, אבל לקראת גביע העולם ברור שמתחילים לחשוב"

לואיס סוארס (IMAGO)
לואיס סוארס (IMAGO)

לואיס סוארס שוב במרכז השיח בנבחרת אורוגוואי, כשקצת יותר מחודשיים לפני פתיחת מונדיאל 2026, החלוץ הוותיק פתח את הדלת לחזרה אפשרית לסגל והפעיל לחץ על המאמן מרסלו ביילסה. זאת על רקע ביקורות גוברות סביב המאמן וההכנות לטורניר.

סוארס, בן 39 וכיום שחקנה של אינטר מיאמי, פרש מהנבחרת בסוף 2024, אך כעת מבהיר כי ההחלטה אינה סופית. בראיון לעיתון האורוגוואי "אובסיון" אמר: "ברור שלשחק בנבחרת זה תמיד מה שאתה רוצה. אתה מתחיל לחשוב על זה כשהמונדיאל מתקרב".

המסר לביילסה: "לעולם לא אגיד לא"

החלוץ הסביר גם את הרקע לפרישה: "פרשתי מהנבחרת כדי לפנות מקום לשחקנים אחרים וכי חשבתי שהגיע רגע שבו כבר לא אוכל להיות מועיל לנבחרת". עם זאת, הוא הבהיר כי אם יידרש, יהיה מוכן לחזור: "לעולם לא אגיד לא למדינה שלי. פרשתי כדי לפנות מקום לאחרים, אבל אם יצטרכו אותי, לעולם לא אגיד לא כל עוד אני עדיין משחק".

סוארס הוסיף כי התחושות מאז הפרישה השתנו: "אתה שומר על הרצון הזה, על התשוקה לכדורגל, לשערים, לחלומות. תמיד חלמת להיות בנבחרת. מסיבות שונות קיבלתי את ההחלטה, אבל מאז שעזבתי, הלהבה של הכדורגל דעכה קצת".

הדברים מגיעים בתקופה רגישה עבור אורוגוואי, כאשר ביילסה מתמודד עם ביקורת לא קטנה, והאפשרות להחזיר דמות מנוסה כמו סוארס הופכת לרלוונטית יותר ויותר.

כזכור, סוארס הוא מלך השערים של נבחרת אורוגוואי בכל הזמנים עם 69 שערים ב-143 הופעות, והוא לא לבש את מדי הנבחרת מאז ספטמבר 2024, אז שיחק במשחק מוקדמות באצטדיון הסנטנריו.

