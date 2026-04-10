אלעד בראון: אנחנו נהיה עד הסוף במרוץ הזה

אם מישהו חשב שההפסד של מכבי הרצליה להפועל עכו, בישר על תחילתו של משבר, היום (שישי) הוא הבין שטעה. הקבוצה של אלעד בראון שבה לנצח, הפעם 1:3 את מכבי יפו (לה נקטע רצף של שבעה משחקים ללא הפסד) ושמרה על פער של שלוש נקודות מהמקום השלישי, רגע לפני משחק העונה מול מכבי פ"ת.

"היום השחקנים שלי הראו הרבה אופי ועשו את העבודה כמו שצריך. כבשנו שלושה שערים ואני שמח על כך. זה היה הביחד, הלחימה והחתירה למגע, ביחד עם התקפות המעבר הטובות שלנו והדיוק של אוהד ברזילי מול השער", סיכם המאמן המנצח אלעד בראון.

"מיד אחרי המשחק מול עכו הבהרתי לשחקנים שאנחנו חייבים להתאושש, בטח ובטח באימון שלמחרת. גם אצל מאמן: ברגע שהוא מתאושש בצורה מהירה, זה משהו שהוא חשוב. המרוץ הוא ארוך".

על המשך המאבקים: "אנחנו נהיה עד הסוף במרוץ הזה: מרוץ לא פשוט וקשה מאוד. נעשה את הכול בשביל להשלים את המשימה. מכבי פ"ת? עוד משחק לא פשוט, מול הקבוצה שבמקום הראשון ולא סתם. זו קבוצה מצוינת ומאומנת, שניתן לה את מלוא הכבוד אך נעשה את הכול בשביל לנצח".

מנגד, איציק ברוך ויפו, חווה הפסד שסיבך אותם במאבק על הפלייאוף העליון: "החצי הראשון היה רע מאוד, כבר אחרי 20 דקות היינו בפיגור של שני שערים. היו לנו טעויות קריטיות שלא מאפיינות אותנו כי בששת המשחקים האחרונים ספגנו גול אחד והיום זה נראה פחות טוב. נצטרך ללמוד להמשך".

"דיברנו לפני זה שבשבוע אחד אפשר אפילו לגמור את העונה. לצערי הרב אולי קצת הרגשנו שאננים או יותר מדי בנוח. כשהם חזרו מהחימום ולפני שהמשחק התחיל, צרחתי קצת בחדר ההלבשה בניסיון להעיר אותם אבל זה לא עזר".

איציק ברוך

המאבק על הפלייאוף: "אמרנו לפני המשחק שנצטרך לנצח שניים מתוך שלושת המשחקים האחרונים כדי להיות בפלייאוף. אחד פספסנו, עכשיו יש משחקים קשים אבל הם משחקים קשים גם לקבוצות האחרות. בליגה הלאומית הכול שוויוני והכול יכול לקרות.

“נעשה הכול כדי לנצח וגם אם נצטרך להגיע לפלייאוף התחתון, לפחות שנגיע עם עוד כמה נקודות שיתנו לנו קצת אוויר. מה אומרים לשחקנים? עדיף שלא אכנס ואגיד להם עכשיו משהו כי זה לא יהיה טוב, אז אני אשמור את זה ליום ראשון".