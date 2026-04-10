יום ראשון, 12.04.2026 שעה 20:51
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
6323-6127פאריס סן-ז'רמן1
5927-5428לאנס2
5334-4929ליל3
5238-5829מארסיי4
5041-4929ראן5
4943-5029מונאקו6
4829-4128ליון7
4334-4628שטרסבורג8
3842-3828לוריין9
3739-3929טולוז10
3643-3728ברסט11
3545-3729פ.צ. פאריס12
3339-2529אנז'ה13
2937-2429לה האבר14
2856-3429ניס15
2437-2329אוקזר16
1945-2428נאנט17
1563-2629מץ18

בגדר חידה: ההיעלמות המסתורית של דרו בפ.ס.ז'

הרכש שהגיע מברצלונה בינואר שותף לשלוש דקות בלבד בצ'מפיונס מאז הצטרפותו למועדון הצרפתי, והזדמנויות לא חסרו. יש לו יותר דקות עם פליק באלופות

דרו (IMAGO)
דרו (IMAGO)

תהליך ההסתגלות של דרו פרננדס בפאריס סן ז'רמן חווה האטה קלה. אין מדובר במשהו מדאיג, אך ככל שהמשחקים הפכו לחשובים יותר, הגליסיאני נעלם מההרכבים. לכך מצטרפת העובדה שלואיס אנריקה החזיר לאחרונה שחקנים לסגל, מה שאפשר לו לבנות קישור שבו, לפחות בשלב זה, לאקס ברצלונה אין מקום.

ויטיניה, וורן זאיר-אמרי וז'ואאו נבש הם שחקני הרכב קבועים עבור המאמן הספרדי, כאשר הוא עדיין ממתין להחזרת הקישור הבכיר שלו שבו פביאן רואיס הוא בורג מרכזי. הקשר האנדלוסי נמצא בשלבים האחרונים של ההחלמה, אך עדיין אינו מתאמן עם חבריו, כפי שחשף לאחרונה לואיס אנריקה.

העובדה שהצרפתית צמודה מהרגיל, כאשר לאנס מפעילה לחץ מהמקום השני על פאריס סן ז'רמן, גרמה לכך שלואיס אנריקה אינו מרבה ברוטציות או בניסויים. זכייה באליפות המקומית היא חובה עבור פאריס סן ז'רמן, בשל פערי ההשקעה בינה לבין שאר היריבות ובשל היחס המועדף מצד מארגני הליגה, מה שמעמיד את המועדונים הצרפתיים האחרים על סף עימות.

השער לא שינה את המצב

במשחק האחרון מול טולוז, דרו נותר על הספסל ולא קיבל דקות. זאת למרות שהגיע לאחר שלוש הופעות בהרכב הפותח וכיבוש שער הבכורה שלו במדי פאריס סן ז'רמן מול ניס, לאחר שיתוף פעולה מוצלח עם אוסמן דמבלה. אותו שער לא שינה את דעתו של לואיס אנריקה, שלא שינה את גישתו כלפי השחקן הצעיר. המאמן אמנם שיבח אותו בפומבי, אך מעדיף להתקדם בזהירות עם שחקן שחגג 18 בינואר האחרון, זמן קצר לאחר שזכה עם ברצלונה בסופר קאפ הספרדי.

יותר דקות עם פליק בליגת האלופות

גם ליגת האלופות לא הפכה להזדמנות שדרו קיווה לה לאחר שעזב את ברצלונה. למעשה, בששת המשחקים בהם היה זמין כשחקן ברצלונה, הוא צבר יותר דקות מאשר בפאריס. האנזי פליק העניק לו 59 דקות במשחק של שלב הליגה מול אולימפיאקוס, בעוד שלואיס אנריקה נתן אמון בשחקן הבית לשלוש דקות בלבד, במשחק מול מונאקו.

והזדמנויות דווקא היו, במיוחד בצמד המשחקים מול צ'לסי, שהוכרע כבר במשחק הראשון בפארק דה פראנס עם 2:5 חד משמעי. בגומלין בסטמפורד ברידג', פאריס טיילה לניצחון 0:3, שוב ללא תרומה מצד דרו.

התמונה אינה נראית אופטימית יותר גם אם בוחנים את לוח המשחקים הקרוב של הקבוצה. המשחק מול לאנס בליגה נדחה, מה שמעניק לקבוצה זמן נוסף להתכונן לגומלין רבע הגמר באנפילד ביום שלישי הקרוב. לואיס אנריקה כבר הזהיר לאחר הניצחון 0:2 על ליברפול: "אנחנו יודעים שיהיה קשה מאוד לשחק באנפילד. עשיתי זאת פעמים רבות. נסבול בגומלין. זה הזמן לנוח, להתאושש ולהתכונן בצורה הטובה ביותר".

