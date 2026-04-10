בגדר חידה: ההיעלמות המסתורית של דרו בפ.ס.ז'

תהליך ההסתגלות של דרו פרננדס בפאריס סן ז'רמן חווה האטה קלה. אין מדובר במשהו מדאיג, אך ככל שהמשחקים הפכו לחשובים יותר, הגליסיאני נעלם מההרכבים. לכך מצטרפת העובדה שלואיס אנריקה החזיר לאחרונה שחקנים לסגל, מה שאפשר לו לבנות קישור שבו, לפחות בשלב זה, לאקס ברצלונה אין מקום.

ויטיניה, וורן זאיר-אמרי וז'ואאו נבש הם שחקני הרכב קבועים עבור המאמן הספרדי, כאשר הוא עדיין ממתין להחזרת הקישור הבכיר שלו שבו פביאן רואיס הוא בורג מרכזי. הקשר האנדלוסי נמצא בשלבים האחרונים של ההחלמה, אך עדיין אינו מתאמן עם חבריו, כפי שחשף לאחרונה לואיס אנריקה.

העובדה שהצרפתית צמודה מהרגיל, כאשר לאנס מפעילה לחץ מהמקום השני על פאריס סן ז'רמן, גרמה לכך שלואיס אנריקה אינו מרבה ברוטציות או בניסויים. זכייה באליפות המקומית היא חובה עבור פאריס סן ז'רמן, בשל פערי ההשקעה בינה לבין שאר היריבות ובשל היחס המועדף מצד מארגני הליגה, מה שמעמיד את המועדונים הצרפתיים האחרים על סף עימות.

לואיס אנריקה (IMAGO)

השער לא שינה את המצב

במשחק האחרון מול טולוז, דרו נותר על הספסל ולא קיבל דקות. זאת למרות שהגיע לאחר שלוש הופעות בהרכב הפותח וכיבוש שער הבכורה שלו במדי פאריס סן ז'רמן מול ניס, לאחר שיתוף פעולה מוצלח עם אוסמן דמבלה. אותו שער לא שינה את דעתו של לואיס אנריקה, שלא שינה את גישתו כלפי השחקן הצעיר. המאמן אמנם שיבח אותו בפומבי, אך מעדיף להתקדם בזהירות עם שחקן שחגג 18 בינואר האחרון, זמן קצר לאחר שזכה עם ברצלונה בסופר קאפ הספרדי.

יותר דקות עם פליק בליגת האלופות

גם ליגת האלופות לא הפכה להזדמנות שדרו קיווה לה לאחר שעזב את ברצלונה. למעשה, בששת המשחקים בהם היה זמין כשחקן ברצלונה, הוא צבר יותר דקות מאשר בפאריס. האנזי פליק העניק לו 59 דקות במשחק של שלב הליגה מול אולימפיאקוס, בעוד שלואיס אנריקה נתן אמון בשחקן הבית לשלוש דקות בלבד, במשחק מול מונאקו.

דרו (IMAGO)

והזדמנויות דווקא היו, במיוחד בצמד המשחקים מול צ'לסי, שהוכרע כבר במשחק הראשון בפארק דה פראנס עם 2:5 חד משמעי. בגומלין בסטמפורד ברידג', פאריס טיילה לניצחון 0:3, שוב ללא תרומה מצד דרו.

התמונה אינה נראית אופטימית יותר גם אם בוחנים את לוח המשחקים הקרוב של הקבוצה. המשחק מול לאנס בליגה נדחה, מה שמעניק לקבוצה זמן נוסף להתכונן לגומלין רבע הגמר באנפילד ביום שלישי הקרוב. לואיס אנריקה כבר הזהיר לאחר הניצחון 0:2 על ליברפול: "אנחנו יודעים שיהיה קשה מאוד לשחק באנפילד. עשיתי זאת פעמים רבות. נסבול בגומלין. זה הזמן לנוח, להתאושש ולהתכונן בצורה הטובה ביותר".