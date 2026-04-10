דיווח באנגליה: רוברטסון עשוי לעבור לטוטנהאם

טוטנהאם מובילה כרגע במירוץ להחתמתו של מגנה השמאלי של ליברפול, אנדרו רוברטסון, שצפוי לעזוב את אנפילד בקיץ הקרוב, כך מדווח ב’אתלטיק’. השחקן בן ה-32 יהיה זמין בהעברה חופשית לאחר שאישר שיסיים את דרכו במועדון בו זכה בכל תואר אפשרי מאז הגעתו ב-2017. למרות מעמדו ההיסטורי, העונה הוא איבד את מקומו בהרכב הפותח של ארנה סלוט לטובת מילוש קרקז הצעיר.

המעבר לצפון לונדון תלוי בתנאי מרכזי אחד: הישרדותה של טוטנהאם בליגה הבכירה. המועדון חווה עונה מסויטת ונמצא בסכנת ירידה ממשית לצ'מפיונשיפ, כאשר ניצחון של ווסטהאם עשוי לדרדר אותם אל מתחת לקו האדום כבר הערב (שישי). רוברטסון, מצידו, אינו מעוניין לשחק בליגת המשנה וממתין לראות אם התרנגולים יצליחו להבטיח את הישארותם בליגה.

במהלך תקופתו המפוארת במרסיסייד, קטף הסקוטי לא פחות מתשעה תארים, כולל שתי אליפויות אנגליה וזכייה בליגת האלופות. העונה הוא רשם 19 הופעות ליגה בלבד, אך הוא עדיין מקווה לסיים את הפרק בקריירה עם תואר אירופי נוסף, במידה וליברפול תצליח לבצע קאמבק מול פ.ס.ז’.

אנדרו רוברטסון חוגג את הזכייה של ליברפול בפרמייר ליג (IMAGO)

לא רק טוטנהאם לוטשת עיניים לעברו

בעוד שטוטנהאם נחשבת למועמדת המובילה לקלוט אותו, היא צפויה להתמודד עם תחרות מצד מועדונים בכירים ברחבי אירופה הלוטשים עיניים לעבר המגן המנוסה. רוברטסון הוא חלק מרשימת שחקנים משמעותית שעתידה לעזוב את ליברפול עם תום חוזיהם בקיץ, מה שמסמן את תחילתו של עידן חדש באנפילד ותנועה ערה בשוק ההעברות הקרוב.