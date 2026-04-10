ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

דיווח באנגליה: רוברטסון עשוי לעבור לטוטנהאם

המגן עתיד לסיים את חוזהו בקיץ הקרוב והתרנגולים סומנו כמועמדים המובילים לקלוט אותו, אך כל זה תלוי בכך שהם יבטיחו את הישארותם בליגה הבכירה

אנדרו רוברטסון (IMAGO)
טוטנהאם מובילה כרגע במירוץ להחתמתו של מגנה השמאלי של ליברפול, אנדרו רוברטסון, שצפוי לעזוב את אנפילד בקיץ הקרוב, כך מדווח ב’אתלטיק’. השחקן בן ה-32 יהיה זמין בהעברה חופשית לאחר שאישר שיסיים את דרכו במועדון בו זכה בכל תואר אפשרי מאז הגעתו ב-2017. למרות מעמדו ההיסטורי, העונה הוא איבד את מקומו בהרכב הפותח של ארנה סלוט לטובת מילוש קרקז הצעיר.

המעבר לצפון לונדון תלוי בתנאי מרכזי אחד: הישרדותה של טוטנהאם בליגה הבכירה. המועדון חווה עונה מסויטת ונמצא בסכנת ירידה ממשית לצ'מפיונשיפ, כאשר ניצחון של ווסטהאם עשוי לדרדר אותם אל מתחת לקו האדום כבר הערב (שישי). רוברטסון, מצידו, אינו מעוניין לשחק בליגת המשנה וממתין לראות אם התרנגולים יצליחו להבטיח את הישארותם בליגה.

במהלך תקופתו המפוארת במרסיסייד, קטף הסקוטי לא פחות מתשעה תארים, כולל שתי אליפויות אנגליה וזכייה בליגת האלופות. העונה הוא רשם 19 הופעות ליגה בלבד, אך הוא עדיין מקווה לסיים את הפרק בקריירה עם תואר אירופי נוסף, במידה וליברפול תצליח לבצע קאמבק מול פ.ס.ז’.

לא רק טוטנהאם לוטשת עיניים לעברו

בעוד שטוטנהאם נחשבת למועמדת המובילה לקלוט אותו, היא צפויה להתמודד עם תחרות מצד מועדונים בכירים ברחבי אירופה הלוטשים עיניים לעבר המגן המנוסה. רוברטסון הוא חלק מרשימת שחקנים משמעותית שעתידה לעזוב את ליברפול עם תום חוזיהם בקיץ, מה שמסמן את תחילתו של עידן חדש באנפילד ותנועה ערה בשוק ההעברות הקרוב.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
