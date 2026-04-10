גאנטוס חוזר למרכז ההגנה, סכנין מול אבו עביד

בני סכנין תארח מחר (שבת, 20:00) את בני ריינה למשחק ללא קהל בדוחא. המאמן יוסי אבוקסיס רוצה מאד לזכות בניצחון ולשם כך הוא יעמיד את ההרכב החזק ביותר העומד לרשותו.

למרכז ההגנה יחזור הקפטן מארון גאנטוס על חשבון עומר קורסיה. גאנטוס יחזור אחרי פציעה וישחק לצד חסן חילו. שינוי נוסף הוא חזרתו לקישור מצהובים של מת'יו קדג'ו שעושה עונה מצוינת השנה.

גם ארתור מריניאן חוזר למרכז ההתקפה וישחק לצד אחמד סלמן. בקישור ניתן יהיה לראות גם את מוסטפא שייח יוסף שאמור יחד עם ג'ובייר בושנאק להוות איום מהקו השני.

ארתור מריניאן בועט פנדל (רדאד ג'בארה)

מפגש מול האקס

סכנין תפגוש את האקס הבלם איאד אבו עביד ששיחק אצלה עד חלון ההעברות של החורף ועבר לריינה. מהצד השני, יפגוש קרלו ברוצ’יץ’ את קבוצתו בעונה הקודמת.

המאמן יוסי אבוקסיס אמר: "מדובר במשחק מאוד חשוב ואני מקווה שניראה טוב יותר. חזרו לנו שחקנים להתאמן וזה נראה הרבה יותר טוב. אני מצפה שנעשה תוצאה טובה וננצח". גאנטוס הוסיף: “יש לנו משחק חשוב נגד ריינה בדוחא. אנחנו מוכנים למשחק כדי להביא 3 נקודות ולהבטיח את ההישארות שלנו בליגה".

ההרכב המשוער: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גאנטוס, חסן חילו, קרלו ברוצ'יץ', אחמד סלמן, דיוייד מייקום, מוסטפא שייח יוסף, מת'יו קודג'ו, ג'בייר בושנאק וארתור מריניאן.