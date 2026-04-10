יום שישי, 10.04.2026 שעה 19:41
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

גאנטוס חוזר למרכז ההגנה, סכנין מול אבו עביד

הבלם ישוב אחרי פציעה ויפתח לצד חילו מול ריינה, הקבוצה של יוסי אבוקסיס תפגוש את שחקן ההגנה שעבר ליריבה בחורף. המאמן: "חשוב שניראה טוב וננצח"

מארון גאנטוס (שחר גרוס)
מארון גאנטוס (שחר גרוס)

בני סכנין תארח מחר (שבת, 20:00) את בני ריינה למשחק ללא קהל בדוחא. המאמן יוסי אבוקסיס רוצה מאד לזכות בניצחון ולשם כך הוא יעמיד את ההרכב החזק ביותר העומד לרשותו.

למרכז ההגנה יחזור הקפטן מארון גאנטוס על חשבון עומר קורסיה. גאנטוס יחזור אחרי פציעה וישחק לצד חסן חילו. שינוי נוסף הוא חזרתו לקישור מצהובים של מת'יו קדג'ו שעושה עונה מצוינת השנה.

גם ארתור מריניאן חוזר למרכז ההתקפה וישחק לצד אחמד סלמן. בקישור ניתן יהיה לראות גם את מוסטפא שייח יוסף שאמור יחד עם ג'ובייר בושנאק להוות איום מהקו השני.

ארתור מריניאן בועט פנדל (רדאד גארתור מריניאן בועט פנדל (רדאד ג'בארה)

מפגש מול האקס

סכנין תפגוש את האקס הבלם איאד אבו עביד ששיחק אצלה עד חלון ההעברות של החורף ועבר לריינה. מהצד השני, יפגוש קרלו ברוצ’יץ’ את קבוצתו בעונה הקודמת.

המאמן יוסי אבוקסיס אמר: "מדובר במשחק מאוד חשוב ואני מקווה שניראה טוב יותר. חזרו לנו שחקנים להתאמן וזה נראה הרבה יותר טוב. אני מצפה שנעשה תוצאה טובה וננצח". גאנטוס הוסיף: “יש לנו משחק חשוב נגד ריינה בדוחא. אנחנו מוכנים למשחק כדי להביא 3 נקודות ולהבטיח את ההישארות שלנו בליגה".

ההרכב המשוער: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גאנטוס, חסן חילו, קרלו ברוצ'יץ', אחמד סלמן, דיוייד מייקום, מוסטפא שייח יוסף, מת'יו קודג'ו, ג'בייר בושנאק וארתור מריניאן.

