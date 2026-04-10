סוף לסאגה? שלוטרבק האריך חוזה בדורטמונד

ניקו שלוטרבק הכריע את עתידו והאריך את חוזהו בדורטמונד עד 2031, אך ההסכם החדש משאיר פתח למעבר עתידי לאחת מהענקיות של אירופה, כולל ריאל מדריד. הבלם הגרמני, שהיה במוקד שמועות רבות בחודשים האחרונים, סיים סאגה ארוכה כאשר הגיע להסכמות מלאות עם המועדון לאחר משא ומתן ממושך שנמשך מאז סוף השנה.

ההודעה הרשמית של דורטמונד הגיעה לאחר ש"קיקר" חשף את הפרטים, ובמרכזם סעיף שחרור מיוחד התקף למספר מצומצם של מועדונים מובילים, בסכום שנע בין 50 ל-60 מיליון אירו. המשמעות היא שלמרות ההארכה, האפשרות לעזיבה כבר בקיץ הקרוב או בהמשך הדרך נותרת פתוחה.

בלם העתיד של דורטמונד עם דלת פתוחה

שלוטרבק, בן 26, נחשב לאחד מעמודי התווך של הקבוצה בזכות עונה מרשימה במיוחד. היכולת שלו בהגנה, השליטה במצבי אחד על אחד והתרומה בבניית המשחק מאחור הפכו אותו לאחד הבלמים הבולטים בבונדסליגה. בנוסף, הוא שיפר את קבלת ההחלטות והריכוז, מה שחיזק את מעמדו כאחד השחקנים היציבים בליגה.

שלוטרבק (IMAGO)

לא במקרה משך עניין ממועדונים כמו ברצלונה וריאל מדריד, שחיפשו חיזוק לקו האחורי בדמות בלם מודרני, כזה שמסוגל גם להגן בשטחים פתוחים וגם להשתלב במשחק ההתקפה.

ההסכם החדש כולל גם שדרוג משמעותי בשכרו, עם שכר קבוע של כ-10 מיליון אירו לעונה, סכום נמוך מהדיווחים הגבוהים יותר שפורסמו בעבר, אך כזה שמשקף את מעמדו במועדון. מבחינת דורטמונד, ההארכה הייתה קריטית גם מהיבט כלכלי, שכן ללא חתימה חדשה היה עלול לעזוב כבר השנה בסכום נמוך יותר או אף ללא תמורה ב-2027. למרות זאת, הבלם שומר לעצמו את האפשרות לבצע את הצעד הבא בקריירה כאשר יחליט על כך, בזכות סעיף השחרור החדש.

שלוטרבק (IMAGO)

מנכ"ל המועדון, קרסטן קראמר, הביע שביעות רצון מהמהלך: "הארכת החוזה של ניקו שלוטרבק חשובה מאוד. הוא שחקן יקר לנו, גם מבחינה מקצועית וגם כאדם. ניקו יודע בדיוק מה יש לו כאן. הוא מוערך מאוד ומרגיש שאנחנו בונים כאן משהו גדול. לכן אנחנו שמחים שהצלחנו להאריך את החוזה שלו, שהיה אמור להסתיים בשנה הבאה, כבר עכשיו".

כך, דורטמונד לא רק מבטיחה את המשך דרכה עם אחד מכוכביה הגדולים, אלא גם שולחת מסר ברור לשוק, שמירה על הכישרונות המרכזיים היא חלק בלתי נפרד מהפרויקט שלה, גם אם הדלת לעתיד עדיין נותרת פתוחה.