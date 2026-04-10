יום שישי, 10.04.2026 שעה 18:09
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
7327-10028באיירן מינכן1
6428-6028בורוסיה דורטמונד2
5336-5528לייפציג3
5338-5628שטוטגרט4
5041-5528הופנהיים5
4939-5828באייר לברקוזן6
3953-5228איינטרכט פרנקפורט7
3747-4128פרייבורג8
3343-3528מיינץ9
3247-3228אוניון ברלין10
3251-3428אוגסבורג11
3141-3228המבורג12
3048-3528בורוסיה מנשנגלדבאך13
2849-3128ורדר ברמן14
2749-4028פ.צ. קלן15
2545-2528סט. פאולי16
2163-3828וולפסבורג17
1663-2928היידנהיים18

סוף לסאגה? שלוטרבק האריך חוזה בדורטמונד

רשמית: הבלם שמבוקש בריאל מדריד חתם עד 2031 עם שדרוג שכרו לכ-10 מיליון אירו לעונה, אך מחזיק בסעיף שחרור שיאפשר לו לעבור לבלאנקוס במחיר נגיש

ניקו שלוטרבק (IMAGO)
ניקו שלוטרבק הכריע את עתידו והאריך את חוזהו בדורטמונד עד 2031, אך ההסכם החדש משאיר פתח למעבר עתידי לאחת מהענקיות של אירופה, כולל ריאל מדריד. הבלם הגרמני, שהיה במוקד שמועות רבות בחודשים האחרונים, סיים סאגה ארוכה כאשר הגיע להסכמות מלאות עם המועדון לאחר משא ומתן ממושך שנמשך מאז סוף השנה.

ההודעה הרשמית של דורטמונד הגיעה לאחר ש"קיקר" חשף את הפרטים, ובמרכזם סעיף שחרור מיוחד התקף למספר מצומצם של מועדונים מובילים, בסכום שנע בין 50 ל-60 מיליון אירו. המשמעות היא שלמרות ההארכה, האפשרות לעזיבה כבר בקיץ הקרוב או בהמשך הדרך נותרת פתוחה.

בלם העתיד של דורטמונד עם דלת פתוחה

שלוטרבק, בן 26, נחשב לאחד מעמודי התווך של הקבוצה בזכות עונה מרשימה במיוחד. היכולת שלו בהגנה, השליטה במצבי אחד על אחד והתרומה בבניית המשחק מאחור הפכו אותו לאחד הבלמים הבולטים בבונדסליגה. בנוסף, הוא שיפר את קבלת ההחלטות והריכוז, מה שחיזק את מעמדו כאחד השחקנים היציבים בליגה.

לא במקרה משך עניין ממועדונים כמו ברצלונה וריאל מדריד, שחיפשו חיזוק לקו האחורי בדמות בלם מודרני, כזה שמסוגל גם להגן בשטחים פתוחים וגם להשתלב במשחק ההתקפה.

ההסכם החדש כולל גם שדרוג משמעותי בשכרו, עם שכר קבוע של כ-10 מיליון אירו לעונה, סכום נמוך מהדיווחים הגבוהים יותר שפורסמו בעבר, אך כזה שמשקף את מעמדו במועדון. מבחינת דורטמונד, ההארכה הייתה קריטית גם מהיבט כלכלי, שכן ללא חתימה חדשה היה עלול לעזוב כבר השנה בסכום נמוך יותר או אף ללא תמורה ב-2027. למרות זאת, הבלם שומר לעצמו את האפשרות לבצע את הצעד הבא בקריירה כאשר יחליט על כך, בזכות סעיף השחרור החדש.

מנכ"ל המועדון, קרסטן קראמר, הביע שביעות רצון מהמהלך: "הארכת החוזה של ניקו שלוטרבק חשובה מאוד. הוא שחקן יקר לנו, גם מבחינה מקצועית וגם כאדם. ניקו יודע בדיוק מה יש לו כאן. הוא מוערך מאוד ומרגיש שאנחנו בונים כאן משהו גדול. לכן אנחנו שמחים שהצלחנו להאריך את החוזה שלו, שהיה אמור להסתיים בשנה הבאה, כבר עכשיו".

כך, דורטמונד לא רק מבטיחה את המשך דרכה עם אחד מכוכביה הגדולים, אלא גם שולחת מסר ברור לשוק, שמירה על הכישרונות המרכזיים היא חלק בלתי נפרד מהפרויקט שלה, גם אם הדלת לעתיד עדיין נותרת פתוחה.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
