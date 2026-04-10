אכזבה כפולה: קארל ייעדר מהגומלין מול ריאל

לנארט קארל חווה אכזבה כפולה בזמן הקריטי של העונה. באיירן מינכן הודיעה כי הכישרון הגרמני הצעיר סובל מקרע בשריר הירך האחורי ברגל ימין, פציעה שתשבית אותו למספר שבועות ותמנע ממנו להשתתף בגומלין רבע גמר ליגת האלופות מול ריאל מדריד.

היעדרותו מהווה מכה לא רק לקבוצה, אלא גם לשחקן עצמו. קארל, שחגג לאחרונה יום הולדת 18, כבר החמיץ את המשחק הראשון בסנטיאגו ברנבאו, הפעם בשל החלטה מקצועית, כאשר נותר על הספסל לאורך כל הניצחון 1:2. עבורו זו הייתה אכזבה מיוחדת, במיוחד לאור העובדה שמשפחתו הגיעה למדריד כדי לראות אותו מגשים חלום.

החלום על ריאל מדריד מתרחק זמנית

קארל לא הסתיר בעבר כי חלומו הוא לשחק בריאל מדריד, ואף עבר מבחנים במועדון בילדותו. לכן, המפגש מול הבלאנקוס היה אמור להיות רגע מיוחד עבורו, אך בפועל הוא נותר מחוץ למגרש, וכעת גם יחמיץ את הגומלין בעקבות הפציעה.

למרות האכזבה, מדובר בשחקן שמעמדו ממשיך לעלות. הקשר ההתקפי כבר רשם הופעת בכורה בנבחרת גרמניה, כאשר שיחק 27 דקות מול שווייץ ו-45 דקות מול גאנה בחלון הבינלאומי האחרון. בנוסף, הוא הפך לשחקן הצעיר ביותר בהיסטוריה של ליגת האלופות שכובש בשלושה משחקים רצופים.

הפציעה מגיעה דווקא בתקופה בה קארל החל לבסס את עצמו כאחד הכישרונות הבולטים של באיירן. גם המנהל הספורטיבי מקס אברל התייחס בעבר לאמירותיו על עתידו ואמר כי מדובר בדברים שכבר מאחוריו.

כעת, קארל ייאלץ להמתין להזדמנות הבאה שלו, בתקווה לחזור במהרה ולשוב למגמת ההתקדמות המרשימה שלו. עבור באיירן, מדובר באובדן משמעותי לקראת אחד המשחקים החשובים של העונה, ועבור השחקן, דחייה נוספת של מפגש עם הקבוצה עליה חלם מאז ילדותו.