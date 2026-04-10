יום שישי, 10.04.2026 שעה 18:18
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

אכזבה כפולה: קארל ייעדר מהגומלין מול ריאל

כוכב באיירן מינכן, שלא שיחק בברנבאו במשחק הראשון בשל החלטה מקצועית אחרי שמשפחתו הגיעה למדריד, נפצע בשריר הירך האחורי וייעדר במשך מספר שבועות

לנארט קארל (IMAGO)
לנארט קארל חווה אכזבה כפולה בזמן הקריטי של העונה. באיירן מינכן הודיעה כי הכישרון הגרמני הצעיר סובל מקרע בשריר הירך האחורי ברגל ימין, פציעה שתשבית אותו למספר שבועות ותמנע ממנו להשתתף בגומלין רבע גמר ליגת האלופות מול ריאל מדריד.

היעדרותו מהווה מכה לא רק לקבוצה, אלא גם לשחקן עצמו. קארל, שחגג לאחרונה יום הולדת 18, כבר החמיץ את המשחק הראשון בסנטיאגו ברנבאו, הפעם בשל החלטה מקצועית, כאשר נותר על הספסל לאורך כל הניצחון 1:2. עבורו זו הייתה אכזבה מיוחדת, במיוחד לאור העובדה שמשפחתו הגיעה למדריד כדי לראות אותו מגשים חלום.

החלום על ריאל מדריד מתרחק זמנית

קארל לא הסתיר בעבר כי חלומו הוא לשחק בריאל מדריד, ואף עבר מבחנים במועדון בילדותו. לכן, המפגש מול הבלאנקוס היה אמור להיות רגע מיוחד עבורו, אך בפועל הוא נותר מחוץ למגרש, וכעת גם יחמיץ את הגומלין בעקבות הפציעה.

למרות האכזבה, מדובר בשחקן שמעמדו ממשיך לעלות. הקשר ההתקפי כבר רשם הופעת בכורה בנבחרת גרמניה, כאשר שיחק 27 דקות מול שווייץ ו-45 דקות מול גאנה בחלון הבינלאומי האחרון. בנוסף, הוא הפך לשחקן הצעיר ביותר בהיסטוריה של ליגת האלופות שכובש בשלושה משחקים רצופים.

הפציעה מגיעה דווקא בתקופה בה קארל החל לבסס את עצמו כאחד הכישרונות הבולטים של באיירן. גם המנהל הספורטיבי מקס אברל התייחס בעבר לאמירותיו על עתידו ואמר כי מדובר בדברים שכבר מאחוריו.

כעת, קארל ייאלץ להמתין להזדמנות הבאה שלו, בתקווה לחזור במהרה ולשוב למגמת ההתקדמות המרשימה שלו. עבור באיירן, מדובר באובדן משמעותי לקראת אחד המשחקים החשובים של העונה, ועבור השחקן, דחייה נוספת של מפגש עם הקבוצה עליה חלם מאז ילדותו.

