"באיירן תגרוף רווח נאה": בגרמניה מחמיאים לפרץ

המעבר של דניאל פרץ בהשאלה לסאות’המפטון מתברר כהצלחה מסחררת. אחרי שלא הצליח לבסס את עצמו בבאיירן מינכן וגם לא בתקופת ההשאלה בהמבורג, השוער הישראלי מצא את מקומו באנגליה והפך לשוער ראשון קבוע. כעת הוא נראה בדרך לבסס את מעמדו בין הקורות לאורך זמן.

פרץ מרשים באנגליה

“השאלה אחת שהפכה להצלחה גדולה, ועשויה גם להכניס לבאיירן מינכן רווח נאה”, פרגנו בתקשורת הגרמנית, “דניאל פרץ משמש כיום כשוער הראשון של סאות'המפטון והפך במהירות לשחקן מפתח. הוא רשם מספר הופעות משמעותיות וממלא תפקיד מרכזי ברצף התוצאות החיוביות של הקבוצה. איתו בשער, סאות'המפטון טיפסה בצורה משמעותית בטבלה, וגם בגביע האנגלי הציגה תוצאות טובות, כאשר פרץ בלט עם מספר הצלות מרשימות”.

“היכולת הזו לא נעלמה מעיני הסובבים. פרץ אף היה מועמד לתואר שחקן החודש, נתון שמעיד כי זו אחת העונות החזקות שלו מאז עבר לבאיירן מינכן”, נכתב ב-’fussballdaten’.

רווח אפשרי לבאיירן

“המצב הנוכחי מציב את באיירן מינכן בעמדה מעניינת. לפרץ אין כרגע סיכוי גבוה לדקות משחק קבועות במינכן, בעוד שבאנגליה התנאים מתאימים לו הרבה יותר”, ניתחו בגרמניה.

“לסאות'המפטון קיימת אופציית רכישה בסכום של כ-8 מיליון אירו. המשמעות היא שבאיירן יכולה לגרוף רווח נאה כבר בקיץ הקרוב, לאחר שרכשה את השוער בכ-5 מיליון אירו. בהתאם לכך, הישארות באנגליה נראית כאפשרות סבירה ואף מתבקשת”, סיכמו.