יום שישי, 10.04.2026 שעה 18:03
7327-10028באיירן מינכן1
6428-6028בורוסיה דורטמונד2
5336-5528לייפציג3
5338-5628שטוטגרט4
5041-5528הופנהיים5
4939-5828באייר לברקוזן6
3953-5228איינטרכט פרנקפורט7
3747-4128פרייבורג8
3343-3528מיינץ9
3247-3228אוניון ברלין10
3251-3428אוגסבורג11
3141-3228המבורג12
3048-3528בורוסיה מנשנגלדבאך13
2849-3128ורדר ברמן14
2749-4028פ.צ. קלן15
2545-2528סט. פאולי16
2163-3828וולפסבורג17
1663-2928היידנהיים18

"באיירן תגרוף רווח נאה": בגרמניה מחמיאים לפרץ

בתקשורת מאושרים מההתקדמות של השוער הישראלי שמושאל סאות'המפטון: "אחת העונות החזקות שלו אז המעבר למינכן, באנגליה התנאים מתאימים לו הרבה יותר"

דניאל פרץ (IMAGO)
המעבר של דניאל פרץ בהשאלה לסאות’המפטון מתברר כהצלחה מסחררת. אחרי שלא הצליח לבסס את עצמו בבאיירן מינכן וגם לא בתקופת ההשאלה בהמבורג, השוער הישראלי מצא את מקומו באנגליה והפך לשוער ראשון קבוע. כעת הוא נראה בדרך לבסס את מעמדו בין הקורות לאורך זמן.

פרץ מרשים באנגליה

“השאלה אחת שהפכה להצלחה גדולה, ועשויה גם להכניס לבאיירן מינכן רווח נאה”, פרגנו בתקשורת הגרמנית, “דניאל פרץ משמש כיום כשוער הראשון של סאות'המפטון והפך במהירות לשחקן מפתח. הוא רשם מספר הופעות משמעותיות וממלא תפקיד מרכזי ברצף התוצאות החיוביות של הקבוצה. איתו בשער, סאות'המפטון טיפסה בצורה משמעותית בטבלה, וגם בגביע האנגלי הציגה תוצאות טובות, כאשר פרץ בלט עם מספר הצלות מרשימות”.

“היכולת הזו לא נעלמה מעיני הסובבים. פרץ אף היה מועמד לתואר שחקן החודש, נתון שמעיד כי זו אחת העונות החזקות שלו מאז עבר לבאיירן מינכן”, נכתב ב-’fussballdaten’.

רווח אפשרי לבאיירן

“המצב הנוכחי מציב את באיירן מינכן בעמדה מעניינת. לפרץ אין כרגע סיכוי גבוה לדקות משחק קבועות במינכן, בעוד שבאנגליה התנאים מתאימים לו הרבה יותר”, ניתחו בגרמניה.

“לסאות'המפטון קיימת אופציית רכישה בסכום של כ-8 מיליון אירו. המשמעות היא שבאיירן יכולה לגרוף רווח נאה כבר בקיץ הקרוב, לאחר שרכשה את השוער בכ-5 מיליון אירו. בהתאם לכך, הישארות באנגליה נראית כאפשרות סבירה ואף מתבקשת”, סיכמו.

