21 נק' לרייס ג'וניור בבכורה, צפת נכנעה 94:90

הכדורסל הישראלי חזר ועוד מחזור של הליגה הלאומית נערך היום (שישי). הפועל אילת ניצחה 89:96 ברמת השרון, אבל חגיגות העלייה נדחו למחזור הבא לאחר שגם מכבי רחובות ניצחה, 74:80 את מכבי פתח תקווה. ביום שלישי (20:15) תתארח אילת באשקלון בידיעה שניצחון יעניק לה את הכרטיס לליגת העל באופן רשמי. בנוסף, מי שערך את הופעת הבכורה המחודשת שלו בישראל היה גלן רייס ג’וניור, שרשם 21 נקודות, 11 ריבאונדים והחטאת שלשה שיכלה להעניק לקבוצתו ניצחון, אך לבסוף מ.ס צפת יצאה עם הפסד 94:90 לעירוני נהריה.

א.ס רמה"ש - הפועל אילת 96:89

האילתים עשו את העבודה שלהם עם ניצחון ברמת השרון, אך חגיגות העלייה ידחו למחזור הבא אחרי שגם מכבי רחובות ניצחה. החבורה של אלעד חסין לא התקשתה יתר על המידה, וישמעאל ליין ניצל את חסרונו של איירה לי כשסיים עם 23 נקודות. באילת הובילו לכל אורך המשחק, ולקראת המחצית ידעו להגדיל את הפער ל-62:47. רמה"ש כפתה משחק שקול בחצי השני עם הרבה מאד אנרגיות, אבל בכל פעם שהיה צריך לאילת היו התשובות והאורחים ידעו להכריע את המשחק עם דקות טובות של ישמעאל ליין, אליעד טל וצוף בן משה.

גלן רייס ג'וניור עם החטאת השלשה בסיום

שחקני הפועל אילת (רועי כפיר)

א.ס רמת השרון מול הפועל אילת (רועי כפיר)

שחקני הפועל אילת חוגגים (רועי כפיר)

שחקני הפועל אילת חוגגים (רועי כפיר)

קלעו לא.ס רמה"ש: חן כלפון (8 ריבאונדים) 24 נק', אופק מלכה (7 אסיסטים) ודימיטרי רוברטס 16 נק' כ"א, דויד מוסיס, עמית ביר כץ ורועי אבנרי 8 נק' כ"א, דניאל ראובן 5 נק', אורי כהן ואריאל סלע 2 נק' כ"א.

קלעו להפועל אילת: ישמעאל ליין (8 ריבאונדים, 5 אסיסטים) 23 נק', צוף בן משה 17 נק', דאסטי האנאס 15 נק', אליעד טל 11 נק', תומר פורת 10 נק', אוסטין טילמן ועידו הראל 6 נק' כ"א, אלון דרוקר (6 אס') ומירון רוינה 4 נק' כ"א.

א.ס רמת השרון מול הפועל אילת (רועי כפיר)

מכבי רחובות - מכבי פתח תקווה 74:80

זה היה קשה, אבל לבסוף מכבי רחובות עושה את העבודה שומרת על הבית. האורחים התייצבו למשחק ללא גל גילינסקי וקורן ג'ורנו, אך הצליחו למתוח את החבורה של יניב בורגר בדקות האחרונות. לכל אורך המשחק מכבי רחובות החזיקה ביתרון קטן, ובכל פעם גם ידעה למנוע ממכבי פתח תקווה קאמבק. רחובות לא הצליחה למנוע מברנדון טאב לסיים עם 30 נקודות אבל הוא עשה זאת באחוזי קליעה נמוכים (2/17 לשלוש). שחקני הספסל של יניב בורגר תרמו 33 נקודות בדרך לניצחון. הקבוצה של דור עברי ממשיכה להסתבך בחלק התחתון ומחפשת ניצחון מאז חזרת הליגה. המקומיים עדיין תלויים בעצמם בקרב על המקום השני, וביום שלישי הם יארחו את עוטף דרום לעוד משחק חשוב עבורם. מנגד, פתח תקווה תחזור הביתה למפגש מול הפועל חיפה.

קלעו למכבי רחובות: ג'וש אלדריך 20 נק', עמית מנחם (6 אסיסטים) 17 נק', דרק ווקר 12 נק', טל פלד 9 נק', עמית אהרוני 8 נק', איגור נסטרנקו 6 נק', הראל דדון 5 נק', מירון כץ 2 נק', דניאל שרון (10 ריבאונדים) נקודה.

קלעו למכבי מנדל פ"ת: ברנדון טאב (2/17 לשלוש) 30 נק', קודי ריילי (12 ריבאונדים) 21 נק', ניב פילוסוף 10 נק', נעם נאור (8 אסיסטים) 7 נק', איתי ירום 3 נק', שגיב גורמן 2 נק', אופיר גולדשטיין נקודה.

עירוני נהריה - מ.ס צפת 90:94

לראשונה מאז חזרת הליגה, מ.ס צפת התייצבה למשחק עם שני זרים והיא לא הייתה רחוקה מסנסציה על חשבון עירוני נהריה. גלן רייס ג'וניור (21 נקודות) רשם משחק בכורה טוב אבל החטיא שלשה לקראת הסיום שיכלה להעניק לקבוצתו ניצחון חוץ יקר בקרבות התחתית. בצפת יקוו להמשיך את היכולת הטובה בהמשך העונה בכדי לשרוד. מי שעוד היה טוב לצידו של גלן רייס היה דרק הילרי שקלע 27. לכל אורך המשחק קיבלנו קרב צמוד, כאשר שני הזרים של צפת החזיקו אותם במשחק יחד עם דביר אוחנה ודניאל קופרברג. 4 דקות לסיום גלן רייס ג'וניור קבע 87:85 לקבוצתו אחרי סל ועבירה, אבל יוגב אוחיון ויניר בנימין הפכו את התוצאה. גלן רייס ג'וניור איזן ל-89:89 אבל שוב יניר בנימין סיפק סל חשוב ובהתקפה קריטית גלן רייס ג'וניור החטיא שלשה קשה שהכריעה את המשחק.

גלן רייס ג'וניור מאוכזב בסיום (צילום: לילך וייס רוזנברג, מנהלת ליגה לאומית Winner)

קלעו לעירוני נהריה: יניר בנימין 23 נק', איליי אבייב (9 ריבאונדים) וכריס קלארק (11 ריבאונדים) 15 נק' כ"א, יוגב אוחיון (9 אסיסטים) 14 נק', תומר לוינסון (9 ריבאונדים) 12 נק', עומר בן דוד 9 נק', עידו דוידי 3 נק', תומר כהן 2 נק'.

קלעו למ.ס צפת: דרק הילרי (12 אסיסטים) 27 נק', גלן רייס ג'וניור (12 ריבאונדים, 4 חסימות, 7/18 מהשדה) 21 נק', דביר אוחנה 13 נק', רז מור 11 נק', דניאל קופרברג (14 ריבאונדים) 10 נק', די ג'יי שארפ ונועם אקריש 3 נק' כ"א, נועם פוקס 2 נק'.

הפועל חיפה - מכבי אשדוד 97:79

ניצחון ענק למכבי אשדוד, שמשלימה דאבל על האדומים מהכרמל ואולי אף פותחת את המאבק על המקום הרביעי כאשר הפער בין הקבוצות עומד על שני משחקים. החבורה של דן קציר הנחילה לזאת של רובן נייברגר הפסד ראשון מאז החזרה מהפגרה, בעוד היא שומרת על מאזן מושלם של ארבעה ניצחונות מארבעה משחקים. האורחים קלעו 15 שלשות ב-45 אחוז וידעו לברוח בדיוק ברגעי ההכרעה. מנגד, המקומיים עם הפסד במשחק הראשון של דרק אוגביידה שסיים עם 9 נקודות. הפתיחה עוד הייתה שקולה והרבע הראשון נגמר ב-25:24 לאשדוד. ברבע השני רוברט טרנר ובר שינבוים העניקו לקבוצתם יתרון דו ספרתי - 52:40 במחצית. הפועל חיפה ניסתה להישאר במשחק, אך למרות הרחקה של ג'ימי הול ברבע השלישי היא לא השכילה לנצל זאת והרבע האחרון היה במעמד צד אחד כאשר האורחים בורחים ומשיגים ניצחון חוץ יקר.

קלעו להפועל חיפה: אקסבייר ג'ונסון (12 ריבאונדים) 17 נק', דניאל רוזנבאום 16 נק', עידו רוימי 12 נק', דנאל כוזהינוף (7 אסיסטים) 11 נק', דרק אוגביידה 9 נק', יונתן ים 8 נק', ראיין טוראל 4 נק'

קלעו למכבי רוטשטיין אשדוד: רוברט טרנר 26 נק', בר שינבוים (5/8 לשלוש) 20 נק', ג'ימי הול (10 ריבאונדים, 6 אסיסטים) 13 נק', בן גולד 12 נק', נועם יעקובי (6 אסיסטים) 11 נק', אלון דניאלי 6 נק', מתן בן אקן, רביב פיטשון (8 ריבאונדים) ושחר שלמון 3 נק' כ"א

אליצור שומרון - מכבי חיפה 88:93

אליצור שומרון בדרך לפלייאוף העליון, אחרי עוד ניצחון גדול. החבורה של אייל שולמן 13 העונה והיא על חמישים אחוזים הצלחה. המארחים נראו נהדר בחצי הראשון, בעיקר מבחינה התקפית, והובילה בסיומו 34:52. גם בהמשך המשחק היה נראה בכיוון אחד בלבד, אלא ש-6 דקות לסיום החליט צוות השיפוט לעצור את המשחק בגלל התפרעות אוהדים האורחים. לאחר מספר דקות ההתמודדות חודשה, אבל המומנטום עבר לצד הירוק - האורחים השלימו ריצת 19-6 ב-5 דקות והלוח הראה 82:87, דקה לסיום. פול דילייני קלע סל חשוב, אך מנגד ג'וש פרידקין סיפק שתי שלשות שצימקו ל-88:90. פרידקין יכל לשלוח את המשחק להארכה, אבל החטיא שלשה בהתקפה קריטית והמשחק הוכרע.

קלעו לאליצור שומרון: דימיטריוס טרידוול (12 ריבאונדים, 6 אסיסטים) 21 נק', מתן חכמו 17 נק', וינס קול ופול דלייני 15 נק' כ"א, יונתן מור (8 ריבאונדים) 10 נק', אסף כהן 7 נק', שון דליד 5 נק', יונתן אבולוף 3 נק'

קלעו למכבי גיא נתן חיפה: ג'וש פרייס 23 נק', אביתר מור יוסף 14 נק', נאור שרון (7 אסיסטים) וסנדי כהן (6 אסיסטים) 13 נק' כ"א, ג'וש פרידקין 12 נק', אילון ששון וניתאי טפרברג 4 נק' כ"א, גלעד מלניק 3 נק', קורן משה (11 ריבאונדים) 2 נק'

א.ס אשקלון/קריית גת - א.ס עירוני אשקלון 82:85

אחרי הדרמה שקריית גת סיפקה לנו ביום שני, גם הפעם הקבוצה של רועי חגאי הייתה במרכזו של משחק דרמטי אבל הפעם יצאה עם הניצחון. למרות ששיחק עם זר אחד, המקומיים השיגו ניצחון חשוב בקרבות התחתית בזכות מחצית שנייה טובה בה קלעו 49 נקודות ומשחק טוב של מקסים רומנוב וניב בלול שקלעו 19 ו-15 נקודות בהתאמה. קריית גת, כאמור, הייתה קרובה לאבד גם את המשחק הזה אחרי שבהתקפה קריטית לא הצליחה לייצר זריקה ב-24 שניות, ובהתקפה האחרונה ברנדון באומן החטיא שלשה עם הבאזר. מנגד, האורחים, שקלעו ב-36 אחוז בלבד מהשדה, מאבדים את המקום החמישי לאור הניצחון של מכבי אשדוד ברוממה.

קלעו לקריית גת: מקסים רומנוב 19 נק', ניב בלול 15 נק', אקאמגי' ווליאמס (6 אסיסטים) 13 נק', אלכס צוברביץ' (11 ריבאונדים) 12 נק', דניאל נג'ר (6 אסיסטים) 11 נק', קלארק רוזנברג 7 נק', עמית שדה 6 נק', זיו מעוז 2 נק'

קלעו לא.ס. עירוני אשקלון: אסא ויליאמס ועוז לביא 16 נק' כ"א, ברנדון באומן 15 נק', רון כהן (6 אסיסטים) 14 נק', קוואטריוס וילסון 9 נק', עידו פליישר (9 ריבאונדים)6 נק', עידו שבת 5 נק', עומר פולג 1 נק'

מכבי מעלה אדומים - אליצור יבנה 66:81

ניצחון ענק למכבי מעלה אדומים, שרושמת וי שני בשלושת המשחקים האחרונים על שתי יריבות ישירות בתחתית. הקבוצה של אוהד גל הציגה משחק הגנה נהדר מפתיחת המשחק, ועצרה את האורחים על 11 נקודות בלבד ברבע הראשון ו-66 במשחק כולו. שני הזרים של מעלה אדומים רשמו הופעת בכורה, כאשר ג'ארד בילאפס סיפק משחק אדיר של 33 נקודות. הביתיים הציגו עליונות בריבאונד ובצבע ומנגד עצרו את אנטוניו דיי על 10 נקודות ואת עוז חולי על 8. לאור ההפסד, הפער בין הקבוצות עומד על שני משחקים וביבנה שוב עם הפנים למטה למאבקים נגד הירידה.

קלעו למכבי מעלה אדומים: ג'ארד בילאפס 33 נק', טל צוויפלר 13 נק', איתי קרביוב 11 נק', ניק הורוביץ 10 נק', סמיון גרמן (12 ריבאונדים) 5 נק', עדי כהן סבן (8 אסיסטים) 4 נק', רום כיטכס 3 נק', ברק אוריון 2 נק'

קלעו לאליצור יבנה: סי ג'יי ווקר 14 נק', יריב עמירם (10 ריבאונדים) 12 נק', אנטוניו דיי ושגיב דוד 10 נק' כ"א, עוז חולי 8 נק', יונתן רבינוביץ' 7 נק', יהלי שושן 5 נק'