ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

מתח במ.ס אשדוד לקראת טבריה: כמו גמר גביע

בקבוצה מבינים כי מחר ב-20:00 מדובר במשחק גורלי במיוחד: "אם ננצח, ניכנס לפלייאוף העליון עם אוויר". אבי אבינו ישנה מערך, עאמר יחזור לעמדת המגן

אבי אבינו (רדאד ג'בארה)
מ.ס אשדוד מגיעה למשחק מחר (שבת, 20:00) עם הרבה לחץ, אחרי ההפסד הכואב 3:2 למכבי נתניה. בקבוצה עדיין מתקשים לעכל איך איבדו יתרון של 0:2, ויודעים שעכשיו כבר אין הרבה מקום לטעויות. מצפה להם משחק חוץ מול עירוני טבריה יריבה ישירה במאבק על ההישארות בליגה כזה שיכול להשפיע מאוד על המשך העונה.

החדשות הרעות מבחינת אשדוד הן הפציעה של טימותי אוואני, שייעדר במשך חודש לפחות. בעקבות זאת, המאמן אבי אבינו צפוי לשנות מערך ולעבור לשחק עם שני בלמים בדמות איברהים דיאקיטה ומאור ישילירמק. מוחמד עאמר יחזור להרכב בעמדת המגן הימני במקום עמית דנציגר.

גם אבישי כהן חוזר לסגל אחרי שהיה פצוע, ויש סיכוי שגם אורי עזו יהיה חלק מהקבוצה למשחק. מי שעוד חוזר הוא הזר הייפורד בוהאן, שייכלל בסגל במקום אוואני הפצוע. בחלק הקדמי עילאי חג'ג' זוכה לעדיפות על נהוראי דבוש בשלישיה ההתקפית לצד איילון אלמוג ויוג’ין אנסה.

באשדוד יודעים שהפסד יסבך אותם בצורה קריטית וללא אוואני במרכז ההגנה המשימה יכולה להיות יותר קשה משחשבו. "לא צריך לדבר יותר מדי לפני משחק כזה. זה כמו גמר גביע בשבילנו, אם ננצח נכנס לפלייאוף התחתון עם הרבה אוויר, גם תיקו זה בסדר", אמרו בעיר הנמל.

