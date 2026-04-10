ריאל הכחישה רשמית מינוי מנהל ספורטיבי חדש

בריאל מדריד אין רגע של שקט. אם הקבוצה של אלברו ארבלואה, שנמצאת בפיגור של 7 נקודות מברצלונה בליגה ועל סף הדחה מליגת האלופות מול באיירן מינכן, אינה נמצאת בתקופה ספורטיבית טובה, גם במשרדי המועדון לא שוררת רגיעה.

הדוגמה האחרונה לכך היא ההודעה הרשמית שפרסם המועדון, שבה יצא באופן ברור נגד הפרסומים שעלו בשעות האחרונות ב-’Cadena SER’, והכחיש באופן חד משמעי את הטענות על שינוי מבני בצמרת המקצועית.

המועדון הבהיר כי אינו שוקל להחזיר את תפקיד המנהל הספורטיבי, תפקיד שבוטל לפני שנים במסגרת מעבר למודל ריכוזי והיררכי יותר. כיום עומד בראש המבנה הספורטיבי פלורנטינו פרס, לצד איש האמון שלו חוסה אנחל סאנצ'ס, יחד עם דמויות כמו ז'וני קלאפאט וסנטיאגו סולארי.

הדיווח, ששודר בתוכנית "אל לארגוארו" על ידי העיתונאי אנטון מיאנה, טען כי המועדון שוקל שינוי אסטרטגי בתכנון המקצועי. לפי אותו דיווח, ריאל מדריד בחנה אפשרות להפריד מחדש בין תפקיד המנהל הכללי למנהל הספורטיבי, ואף להיעזר בגורם חיצוני שינתח מועמדים בכירים לתפקיד.

מדובר ברעיון שמזכיר תקופות קודמות במועדון, כמו זו בה הוביל חורחה ולדאנו את המערכת המקצועית, ואף רמז על בחינה פנימית רחבה יותר מעבר לפעילות הרגילה בשוק ההעברות, שם המועדון מתכנן להתחזק בעמדות כמו הקישור וההגנה.

עם זאת, תגובת המועדון הייתה מהירה וחדה. בהודעה הרשמית הגדירה ריאל מדריד את הפרסום כ"שקרי לחלוטין" והבהירה כי אין כל כוונה למנות מנהל ספורטיבי חדש. בנוסף, הדגישה כי היא תומכת במודל הנוכחי, שלדבריה היה גורם מרכזי באחת התקופות המוצלחות ביותר בתולדותיה.

"המועדון מעריך מאוד את העבודה שמתבצעת במחלקה הספורטיבית", נכתב בהודעה, תוך ציון כי המבנה הקיים אפשר זכייה בתארים רבים, בהם 6 גביעי אירופה בעשור האחרון.