יום שישי, 10.04.2026 שעה 17:01
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7629-8030ברצלונה1
6928-6430ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4145-4630ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3744-3230ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3545-3430ולנסיה14
3243-3230אלאבס15
3148-3630מיורקה16
3150-3730סביליה17
2947-3830אלצ'ה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

ריאל הכחישה רשמית מינוי מנהל ספורטיבי חדש

המועדון הכחיש באופן חד משמעי את הפרסומים בספרד על שינוי מבני בצמרת המקצועית שלו והחתמת בעל תפקיד חדש: "מעריכים את המבנה הספורטיבי הקיים"

פלורנטינו פרס (IMAGO)
בריאל מדריד אין רגע של שקט. אם הקבוצה של אלברו ארבלואה, שנמצאת בפיגור של 7 נקודות מברצלונה בליגה ועל סף הדחה מליגת האלופות מול באיירן מינכן, אינה נמצאת בתקופה ספורטיבית טובה, גם במשרדי המועדון לא שוררת רגיעה.

הדוגמה האחרונה לכך היא ההודעה הרשמית שפרסם המועדון, שבה יצא באופן ברור נגד הפרסומים שעלו בשעות האחרונות ב-’Cadena SER’, והכחיש באופן חד משמעי את הטענות על שינוי מבני בצמרת המקצועית.

המועדון הבהיר כי אינו שוקל להחזיר את תפקיד המנהל הספורטיבי, תפקיד שבוטל לפני שנים במסגרת מעבר למודל ריכוזי והיררכי יותר. כיום עומד בראש המבנה הספורטיבי פלורנטינו פרס, לצד איש האמון שלו חוסה אנחל סאנצ'ס, יחד עם דמויות כמו ז'וני קלאפאט וסנטיאגו סולארי.

הדיווח, ששודר בתוכנית "אל לארגוארו" על ידי העיתונאי אנטון מיאנה, טען כי המועדון שוקל שינוי אסטרטגי בתכנון המקצועי. לפי אותו דיווח, ריאל מדריד בחנה אפשרות להפריד מחדש בין תפקיד המנהל הכללי למנהל הספורטיבי, ואף להיעזר בגורם חיצוני שינתח מועמדים בכירים לתפקיד.

מדובר ברעיון שמזכיר תקופות קודמות במועדון, כמו זו בה הוביל חורחה ולדאנו את המערכת המקצועית, ואף רמז על בחינה פנימית רחבה יותר מעבר לפעילות הרגילה בשוק ההעברות, שם המועדון מתכנן להתחזק בעמדות כמו הקישור וההגנה.

עם זאת, תגובת המועדון הייתה מהירה וחדה. בהודעה הרשמית הגדירה ריאל מדריד את הפרסום כ"שקרי לחלוטין" והבהירה כי אין כל כוונה למנות מנהל ספורטיבי חדש. בנוסף, הדגישה כי היא תומכת במודל הנוכחי, שלדבריה היה גורם מרכזי באחת התקופות המוצלחות ביותר בתולדותיה.

שחקני ריאל מדריד (IMAGO)שחקני ריאל מדריד (IMAGO)

"המועדון מעריך מאוד את העבודה שמתבצעת במחלקה הספורטיבית", נכתב בהודעה, תוך ציון כי המבנה הקיים אפשר זכייה בתארים רבים, בהם 6 גביעי אירופה בעשור האחרון.

