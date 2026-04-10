"לבנדובסקי הציע את עצמו למילאן ופתח במו"מ"

רוברט לבנדובסקי עשוי לעמוד בפני צומת דרכים משמעותי בקריירה, כאשר באיטליה מדווחים כי החלוץ הפולני הציע את עצמו למילאן ואף נתן פתח למשא ומתן על חוזה אצלה. לפי הדיווחים, עתידו צפוי להתבהר במהלך חודש אפריל, כשעל השולחן מונחות מספר הצעות, אך האופציה האיטלקית “נראית ככיוון מועדף אם לא ימשיך בברצלונה”.

על פי ‘גאזטה דלו ספורט’, לבנדובסקי מוכן לשקול חוזה לשנתיים במילאן, שתהיה מוכנה לעשות מאמץ כדי לצרפו, גם אם מדובר בשכר נמוך משמעותית מזה שהוא מקבל כיום בברצלונה. מנגד, המועדון האיטלקי מציע לו תפקיד מרכזי והרכב מובטח בקבוצה של מסימיליאנו אלגרי, דבר שעשוי להוות גורם מכריע.

מילאן לוחצת, ברצלונה עדיין בתמונה

לפי הדיווחים, סביבתו של החלוץ כבר נפגשה השבוע עם נציגי מילאן כדי לשמוע את ההצעה, ואף נתנה לה עדיפות על פני הצעות אחרות, כולל הצעה משמעותית מה-MLS, ובפרט משיקגו פייר, וכן התעניינות מצד קבוצות מערב הסעודית. גם יובנטוס הביעה עניין, אך במילאן מאמינים כי הם בעמדה טובה להשלים את העסקה, אם לבנדובסקי אכן יעזוב את ברצלונה ב-30 ביוני.

רוברט לבנדובסקי (רויטרס)

העיתונאית אלסנדרה גוציני ציינה כי "לומר שלבנדובסקי מציע את עצמו זה אנדרסטייטמנט. הוא מחפש אתגר גדול חדש, ומילאן, ששואפת לחזרה לבמה הבינלאומית, היא בדיוק המקום הזה". עוד הוסיפה כי למרות השכר הגבוה, במילאן מוכנים לבצע את החישובים הכלכליים כדי להוציא את העסקה לפועל.

אם אכן יושג הסכם, מילאן תוכל לצרף את החלוץ ללא דמי העברה, שכן חוזהו בברצלונה מתקרב לסיום. מבחינה מקצועית, האיטלקים בונים על יכולת הכיבוש שלו, כאשר העונה רשם 17 שערים ו-3 בישולים ב-39 הופעות, כולל 12 שערי ליגה, יותר מרפאל ליאאו (9) וכריסטיאן פוליסיץ' (8), מלכי השערים הנוכחיים של מילאן.

עם זאת, ברצלונה עדיין לא ויתרה. הנשיא ז'ואן לאפורטה מתכוון להיפגש עם השחקן ולהציע לו הארכת חוזה לשנה נוספת, עם קיצוץ משמעותי בשכר, מבנה שיכלול שכר בסיס נמוך יותר ובונוסים לפי ביצועים. לבנדובסקי מצדו מוכן לקבל תפקיד משני יותר, אך מבקש הבהרות מקצועיות מהמאמן האנזי פליק לגבי תכניות המועדון לעונה הבאה.

פליק ולבנדובסקי (IMAGO)

למרות שביעות רצונו מהמועדון ומהחיים בברצלונה, הפולני מבין שאינו רוצה להוות מכשול לעתיד הקבוצה. ההחלטה הסופית תתקבל רק אם כל הצדדים ישתכנעו בהמשך הדרך המשותפת.

בינתיים, אי שביעות רצונו מהחילוף במשחק מול אתלטיקו מדריד ברבע גמר ליגת האלופות, שם נותר על הספסל במחצית השנייה, מוסיפה לחוסר הוודאות. לבנדובסקי רוצה לקבל החלטה ברורה עד סוף אפריל, כאשר מבחינתו כל האפשרויות עדיין פתוחות, ומילאן לוחצת יותר מתמיד כדי להשלים את המהלך.