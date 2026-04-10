יום שישי, 10.04.2026 שעה 17:16
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

קורסארו מאמן נס ציונה, טפירו המנהל המקצועי

רגע לפני חזרתה של הליגה לפעילות, הכתומים הודיעו על קידומו של מי שהצטרף בדצמבר לצוות המקצועי של הקבוצה, ומי ששימש כמאמן יחזור לתפקידו הקודם

|
מאיר טפירו (רועי כפיר)
מאיר טפירו (רועי כפיר)

ליגת העל בכדורגל תחזור בעוד 8 ימים והקבוצות ממשיכות להתכונן. היום (שישי) הודיעה עירוני נס ציונה על מינויו של פול קורסארו לתפקיד המאמן הראשי של הקבוצה, ועל חזרתו של מאיר טפירו לתפקיד המנהל המקצועי.

פול, שהצטרף בדצמבר לצוות המקצועי של הקבוצה, בעל ניסיון רב בדרגים הגבוהים ביותר של ליגת המכללות בארה"ב, כשבעונה הקודמת שימש כמאמן הראשי של אוניברסיטת IU Indy מהדרג הראשון של המכללות, ולפני כן היה המאמן הראשי של אוניברסיטת אינדיאנפוליס בין השנים 2020-2024, כשבעונת 2022/23 נבחר למאמן השנה במחוז Midwest. בנוסף, קורסארו שימש כעוזר מאמן של אוניברסיטת פרדו היוקרתית בין השנים 2018-2020.

המנהל המקצועי, מאיר טפירו, אמר: "אני שמח על מינויו של פול למאמן, איש כדורסל שחי את המשחק, אני בטוח בהצלחתו ואתן לו את כל הליווי ותמיכה  כמנהל המקצועי של הקבוצה. אנחנו חוזרים להתאמן לקראת חזרת הליגה, ונעשה הכל כדי לקדם את הקבוצה להישגים".

מאמן הקבוצה, פול קורסארו: "זהו כבוד גדול עבורי להתמנות למאמן ולהוביל את עירוני נס ציונה. אני מתרגש לעבוד עם הקבוצה ולהשיג את המטרה שלנו – להעמיד על הפרקט קבוצה שהאוהדים שלנו יהיו גאים בה!"

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */