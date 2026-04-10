קורסארו מאמן נס ציונה, טפירו המנהל המקצועי

ליגת העל בכדורגל תחזור בעוד 8 ימים והקבוצות ממשיכות להתכונן. היום (שישי) הודיעה עירוני נס ציונה על מינויו של פול קורסארו לתפקיד המאמן הראשי של הקבוצה, ועל חזרתו של מאיר טפירו לתפקיד המנהל המקצועי.

פול, שהצטרף בדצמבר לצוות המקצועי של הקבוצה, בעל ניסיון רב בדרגים הגבוהים ביותר של ליגת המכללות בארה"ב, כשבעונה הקודמת שימש כמאמן הראשי של אוניברסיטת IU Indy מהדרג הראשון של המכללות, ולפני כן היה המאמן הראשי של אוניברסיטת אינדיאנפוליס בין השנים 2020-2024, כשבעונת 2022/23 נבחר למאמן השנה במחוז Midwest. בנוסף, קורסארו שימש כעוזר מאמן של אוניברסיטת פרדו היוקרתית בין השנים 2018-2020.

המנהל המקצועי, מאיר טפירו, אמר: "אני שמח על מינויו של פול למאמן, איש כדורסל שחי את המשחק, אני בטוח בהצלחתו ואתן לו את כל הליווי ותמיכה כמנהל המקצועי של הקבוצה. אנחנו חוזרים להתאמן לקראת חזרת הליגה, ונעשה הכל כדי לקדם את הקבוצה להישגים".

מאמן הקבוצה, פול קורסארו: "זהו כבוד גדול עבורי להתמנות למאמן ולהוביל את עירוני נס ציונה. אני מתרגש לעבוד עם הקבוצה ולהשיג את המטרה שלנו – להעמיד על הפרקט קבוצה שהאוהדים שלנו יהיו גאים בה!"