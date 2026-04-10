"חשפו את היחס האמיתי שלהם לשחקן הישראלי"

שחקני ליגת העל החלו לחזור היום (שישי) ארצה כאשר הם נחתו לקראת השעה עשר בבוקר והחלו לצאת בזה אחר זה. הטיסה נחתה בארץ כאשר עליה 32 שחקני הליגה ביניהם זרים וישראלים, שפגשו את נציג הליגה ואת נציגי הקבוצות. המנהלת ערכה קבלת פנים חגיגית לשחקני הליגה שקיבלו גם חלות לשבת עם נחיתתם.

מנכ”ל המנהלת, דייויד בסן, אמר: "לא ניכנע לסחטנות. נחזור גם בלי הישראלים", בתגובה לאיומים שצצים בשבוע האחרון מכיוון ארגון שחקני הכדורסל שהשחקנים הישראלים ישביתו את חזרת הליגה אם המנהלת לא תישב לשולחן המו”מ בנוגע לדרישות לשינוי החוקים לעונה הבאה.

בארגון שחקני הכדורסל הגיבו לכך: “קראנו את הדברים שפורסמו מטעם מנהלת הליגה. אמירות על אפשרות לחזרה למגרשים ללא שחקנים ישראלים אינן עולות בקנה אחד עם האחריות המצופה מהגוף שמנהל את ליגת העל בכדורסל הישראלי. חשוב לזכור כי מדובר בליגה ישראלית, הנתמכת בין היתר על ידי משרד הספורט והרשויות המקומיות, במטרה ברורה לקדם ולשלב שחקנים ישראלים. התבטאויות שמבטלות את מקומו של השחקן הישראלי פוגעות בזהות הליגה, מחלישות את החיבור לקהל ומרחיקות את האוהדים מהמגרשים.

דייויד בסן היום בנתב"ג (רועי כפיר)

“המסר שלנו ברור: עתיד הליגה נשען על השחקן הישראלי. מי שמבקש לנהל ליגה ללא שחקנים ישראלים – אינו פועל לטובת הכדורסל הישראלי ומוזמן לנהל את אחת משלל הליגות בחו"ל. הדברים שנאמרו חושפים פער בין הצהרות לבין התנהלות בפועל ואת כוונותיה ויחסה האמיתי של המנהלת כלפי השחקן הישראלי, מה שמחדד עוד יותר את הצורך המיידי לקדם הסכם ארוך טווח שיבטיח את מעמדו של השחקן הישראלי. אנו לא נשאיר את הנושא לקיץ ונשים את עתידנו בידיו של גוף שמתבטא ופועל בצורה כזו.

“נבקש להעמיד דברים על דיוקם גם ביחס למגעים בין הצדדים: פגישות בנושא ההסכם העתידי נקבעו ואושרו מול המנהלת עוד בטרם פרוץ המלחמה. המציאות הביטחונית הובילה לדחיות, ובזמן שכל השחקנים פעלו באחריות, המשיכו להתאמן ושאפו לקדם את השיח, המנהלת פעלה כדי לייצר תמונה מעוותת לפיה השחקנים מנצלים את המצב הביטחוני לטובתם האישית. ארגון השחקנים פועל מתוך רצון אמיתי להבטיח יציבות והמשכיות, הן לעונה הנוכחית והן לשנים הבאות.

ניר אלון (רועי כפיר)

“דווקא בעת הזו נדרשת התנהלות אחראית, שממוקדת בפתרונות ולא בכותרות. על המנהלת למלא את תפקידה ותכליתה, להוביל תהליך מקצועי ולייצר אופק ניהולי ותפעולי ברור לליגה. בהמשך לשיח הרציף שקיים הארגון עם השחקנים לאורך כל העונה, נקיים בתחילת שבוע הבא פגישה מיוחדת עם כלל השחקנים כדי לדון באמירה האומללה הזו ובצעדינו להמשך. אין כדורסל ישראלי בלי השחקן הישראלי!”