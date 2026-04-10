יום שישי, 10.04.2026 שעה 17:03
ליגה ספרדית 25-26
7629-8030ברצלונה1
6928-6430ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4145-4630ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3744-3230ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3545-3430ולנסיה14
3243-3230אלאבס15
3148-3630מיורקה16
3150-3730סביליה17
2947-3830אלצ'ה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

פליק: יש הרבה ביקורות, לא מבזבז על זה זמן

מאמן ברצלונה ענה לארבלואה לפני אספניול מחר ב-19:30 (חי בערוץ ONE) והתייחס שוב לשופט: "אפשר לטעות פעם אחת, אבל לא פעמיים". וגם: חזרת דה יונג

האנזי פליק (IMAGO)
האנזי פליק התייצב למסיבת העיתונאים לקראת הדרבי מול אספניול מחר (ראשון, 19:30) והתייחס לשורת נושאים בוערים, החל מהביקורת שמגיעה מכיוונו של אלברו ארבלואה ועד למאבק על התארים והמצב של שחקניו. המאמן הגרמני הבהיר כי הוא ממוקד לחלוטין בקבוצה שלו ולא מתכוון להיגרר לרעשי רקע.

לקראת המשחק הקרוב, פליק הודה כי ייתכן שיבצע רוטציות, אך לא התחייב לכך: "נראה. כמובן שאנחנו צריכים לשמור על השחקנים ולנהל את הדקות שלהם, כמו תמיד. יש לנו הרבה איכות בקבוצה, ומי שישחק מחר יעשה עבודה נהדרת".

בנוגע לביקורת של המועדון כלפי אופ"א בעקבות השיפוט מול אתלטיקו מדריד, אמר: "אני לא יודע מה תהיה התוצאה, אבל עבורי ועבור הקבוצה חשוב שהמועדון תומך בנו, כי זה היה לא הוגן. אפשר לטעות פעם אחת, אבל לא פעמיים, והתמיכה של המועדון מאוד עוזרת".

פליק גם לא הסתיר את אכזבתו מהתנהלות ה-VAR: "בשביל זה הוא קיים, כדי לעזור. השופטים ראו משהו שלא היה תקין והיו צריכים לקרוא לשופט לבדוק את המהלך. זה מה שהיה חסר לי במשחק הזה. יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות טוב יותר, נכון שלא שיחקנו את המשחק הכי טוב שלנו, אבל ההחלטה הזו הכריעה את המשחק".

"לא מבזבז אנרגיה על רעש"

כאשר נשאל על הביקורת מצד ארבלואה, פליק בחר לא להיגרר: "שום דבר, יש הרבה רעש מסביב. אני לא מבזבז את האנרגיה שלי על זה. זו הדעה שלהם ואני מתמקד בקבוצה שלי". הוא הוסיף: "לא אכפת לי מהדברים האלה. זה העסק הזה, יש הרבה רעש בינינו, אבל זה מה שאני אומר לשחקנים, אנחנו צריכים להתמקד בעצמנו ולא במה שריאל מדריד עושה".

גם סוגיית המטרות לעונה קיבלה התייחסות ברורה: "לה ליגה מכניסה אותנו לליגת האלופות, אבל החלום של כל מאמן, שחקן ואוהד הוא לזכות בליגת האלופות, ולכן אנחנו כאן. בכל משחק רואים שהקבוצה קצת יותר רוצה במפעל הזה. אנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו בליגה, אבל הכי חשוב לזכות בליגת האלופות, זה היעד של השחקנים והמועדון".

בנוגע לסגל, פליק עדכן כי פרנקי דה יונג מתקרב לחזרה: "אנחנו מתקדמים צעד אחר צעד. נראה איך הוא מרגיש אחרי האימון ונחליט. אני שמח שהוא חזר, אבל צריך לחכות. הוא הרגיש טוב באימון ויהיה על הספסל". גם לגבי לאמין ימאל אמר: "נראה איך ננהל את זה, טוב שהוא פותח בדרך כלל, אבל עוד לא החלטתי".

על רוברט לבנדובסקי, פליק שמר על קו זהיר: "זה לא הזמן לדבר על זה. יש לנו מטרה גדולה וכל השחקנים צריכים להיות מרוכזים בזה. השנה הבאה חשובה, אבל עכשיו זה לא הזמן לדבר על מי עוזב".

לבסוף, התייחס גם לגאבי: "הוא אופציה טובה לפתוח מחר, ונראה אם ישחק 90 דקות או לא. איתו צריך להתקדם בהדרגה, אבל הוא מוכן לפתוח".

