חצי הגמר בין מכבי ת"א לחיפה צפוי לעבור לטדי

בשל מגבלות פיקוד העורף המונעות קהל בסמי עופר, בהתאחדות נערכים להעברת המפגש הטעון בין מכבי תל אביב למכבי חיפה בחצי גמר גביע המדינה לירושלים. ההחלטה הסופית תתקבל עד ראשון בבוקר לאחר בחינת מערך הסעים לכ-30 אלף אוהדים והיערכות אבטחה מוגברת.

סמי עופר מחוץ לתמונה?

נכון לרגע זה, המשחק בין הירוקים לצהובים משובץ ליום רביעי הקרוב באצטדיון סמי עופר, אך המציאות הביטחונית טורפת את הקלפים. לפי הנחיות פיקוד העורף הנוכחיות בחיפה, ניתן לקיים משחק בנוכחות של 150 איש בלבד כולל שחקנים וצוותים. מכיוון שההנחיות לא צפויות להשתנות עד מוצאי שבת, בהתאחדות לכדורגל כבר בוחנים ברצינות את החלופה הירושלמית כדי לאפשר כניסת קהל רב.

האתגר: שינוע רבבות לבירה

המעבר לאצטדיון טדי מציב בפני המארגנים אתגר לוגיסטי עצום. בהתאחדות יצטרכו לוודא עד יום ראשון בבוקר כי מערך התחבורה הציבורית וההסעים מסוגל לתת מענה לכ-30 אלף אוהדים שכולם מגיעים מחוץ לירושלים. מעבר לכך, מדובר במשחק בעל רגישות גבוהה מאוד שמצריך היערכות משטרתית ואבטחתית מורכבת במיוחד.

אצטדיון טדי (אורן בן חקון)

הכרעה רשמית בראשון בבוקר

כל עוד פיקוד העורף לא ישנה את מדיניות ההתקהלות בצפון, הכיוון הוא ירושלים. ההתאחדות תעבור על כל הפרמטרים הלוגיסטיים והביטחוניים כדי לוודא שניתן לעמוד בדרישות לפני שתוציא הודעה רשמית על המעבר. הכל כמובן כפוף להתפתחויות הביטחוניות בישראל ושינויים אפשריים במצב בשטח.