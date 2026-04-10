יום שישי, 10.04.2026 שעה 18:04
כדורגל ישראלי

חצי הגמר בין מכבי ת"א לחיפה צפוי לעבור לטדי

בדרך לבירה: בשל מגבלות פקע"ר שלא מאפשרות קהל בסמי עופר, ההתאחדות נערכת להעברת המפגש בגביע לירושלים. ההחלטה - עד ראשון בבוקר, וגם: האתגר

מכבי ת"א נגד מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)

בשל מגבלות פיקוד העורף המונעות קהל בסמי עופר, בהתאחדות נערכים להעברת המפגש הטעון בין מכבי תל אביב למכבי חיפה בחצי גמר גביע המדינה לירושלים. ההחלטה הסופית תתקבל עד ראשון בבוקר לאחר בחינת מערך הסעים לכ-30 אלף אוהדים והיערכות אבטחה מוגברת.

סמי עופר מחוץ לתמונה?

נכון לרגע זה, המשחק בין הירוקים לצהובים משובץ ליום רביעי הקרוב באצטדיון סמי עופר, אך המציאות הביטחונית טורפת את הקלפים. לפי הנחיות פיקוד העורף הנוכחיות בחיפה, ניתן לקיים משחק בנוכחות של 150 איש בלבד כולל שחקנים וצוותים. מכיוון שההנחיות לא צפויות להשתנות עד מוצאי שבת, בהתאחדות לכדורגל כבר בוחנים ברצינות את החלופה הירושלמית כדי לאפשר כניסת קהל רב.

האתגר: שינוע רבבות לבירה

המעבר לאצטדיון טדי מציב בפני המארגנים אתגר לוגיסטי עצום. בהתאחדות יצטרכו לוודא עד יום ראשון בבוקר כי מערך התחבורה הציבורית וההסעים מסוגל לתת מענה לכ-30 אלף אוהדים שכולם מגיעים מחוץ לירושלים. מעבר לכך, מדובר במשחק בעל רגישות גבוהה מאוד שמצריך היערכות משטרתית ואבטחתית מורכבת במיוחד.

אצטדיון טדי (אורן בן חקון)

הכרעה רשמית בראשון בבוקר

כל עוד פיקוד העורף לא ישנה את מדיניות ההתקהלות בצפון, הכיוון הוא ירושלים. ההתאחדות תעבור על כל הפרמטרים הלוגיסטיים והביטחוניים כדי לוודא שניתן לעמוד בדרישות לפני שתוציא הודעה רשמית על המעבר. הכל כמובן כפוף להתפתחויות הביטחוניות בישראל ושינויים אפשריים במצב בשטח.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
