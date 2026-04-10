יהלי חרמוני חתם במכבי חיפה עד 2028

במכבי חיפה הוחלט להחתים את יהלי חרמוני, המגן בשנתון 2008, לעונה נוספת עד לשנת 2028, עם אופציה לעונה נוספת, בנוכחותו של הסקאוט הראשי של המועדון, ליאור רפאלוב. דרכו של חרמוני במועדון הירוק מהכרמל החלה בשנת 2017 ומאז כבר תשע עונות רצופות במכבי חיפה, ונדמה כי הצדדים לא מוכנים לוותר זה על זה.

בעונתו הראשונה בגיל נוער רשם, לעת עתה, 13 הופעות. מלבד שני משחקים בהם עלה מהספסל, היה חלק מה-11 של איתי מרדכי. בעונה החולפת הניף עם חבריו את גביע המדינה לנערים א', כשקבוצתו רשמה 1:3 על הפועל תל אביב. מאז 2017 מאחוריו כבר 202 הופעות, כשביום שבת ה-18/04 ליגת העל לנוער חוזר וכך גם הוא, יחד עם חבריו.

הודעת מכבי חיפה הרשמית בדבר יהלי חרמוני: "חרמוני (2008), גדל באקדמיה הירוקה מגיל 10 ועבר בכל קבוצות המחלקה עד לקבוצת הנוער, בה פתח העונה את עונתו הראשונה בקבוצה הבכירה של המחלקה. בעונה שעברה זכה בגביע המדינה לנערים א', והעונה רשם הופעות בליגה ובליגת האלופות לנוער. יהלי חתם על חוזה לעונה אחת עם אופציה לשנה נוספת".

ראש מערך הסקאוטינג של מכבי חיפה, ליאור רפאלוב, הוסיף: "אנו ממשיכים בתהליך של צמיחת שחקני בית במחלקת הנוער. יהלי מגן מצוין שנמצא באקדמיה שלנו מגיל 10 ועבר תהליך מרשים בכל הקבוצות המחלקה עד לקבוצת הנוער. נמשיך להעניק לשחקני הנוער את התמיכה והמעטפת להתפתחות שלהם כשחקני בוגרים".

לאחר החתימה אמר חרמוני לאתר הרשמי של מועדון הכדורגל מכבי חיפה: "שמח לחתום ולהמשיך במקום בו נתן לי מגיל 10 את כל הכלים להצליח. אמשיך לעבוד קשה כדי להשיג את המטרות שלנו. יאללה מכבי!".