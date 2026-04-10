יום שישי, 10.04.2026 שעה 15:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4929-6323מכבי ת"א1
4620-3723הפועל ת"א2
4328-4823מכבי חיפה3
4127-4323הפועל ב"ש4
4130-4123מכבי פ"ת5
4030-5222מכבי נתניה6
2839-3621הפועל פ"ת7
2847-3522בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3730-3823בני יהודה1
3033-4023הפועל כפ"ס2
3030-3023מ.ס. אשדוד3
2751-3723הפועל ראשל"צ4
2743-2923מכבי הרצליה5
2637-3323הפועל רעננה6
2447-2923הפועל חיפה7
2246-2723עירוני ק"ש8
1461-3623הפועל רמה"ש9
1150-2423הפועל עכו10

יהלי חרמוני חתם במכבי חיפה עד 2028

מגן קבוצת הנוער, בשנתון 2008, חתם לעונה נוספת עם אופציה. כבר 9 עונות רצופות במועדון. רפאלוב: "ממשיכים בתהליך של צמיחת שחקני בית במחלקת הנוער"

יהלי חרמוני (מדיה מכבי חיפה)
יהלי חרמוני (מדיה מכבי חיפה)

במכבי חיפה הוחלט להחתים את יהלי חרמוני, המגן בשנתון 2008, לעונה נוספת עד לשנת 2028, עם אופציה לעונה נוספת, בנוכחותו של הסקאוט הראשי של המועדון, ליאור רפאלוב. דרכו של חרמוני במועדון הירוק מהכרמל החלה בשנת 2017 ומאז כבר תשע עונות רצופות במכבי חיפה, ונדמה כי הצדדים לא מוכנים לוותר זה על זה.

בעונתו הראשונה בגיל נוער רשם, לעת עתה, 13 הופעות. מלבד שני משחקים בהם עלה מהספסל, היה חלק מה-11 של איתי מרדכי. בעונה החולפת הניף עם חבריו את גביע המדינה לנערים א', כשקבוצתו רשמה 1:3 על הפועל תל אביב. מאז 2017 מאחוריו כבר 202 הופעות, כשביום שבת ה-18/04 ליגת העל לנוער חוזר וכך גם הוא, יחד עם חבריו.

הודעת מכבי חיפה הרשמית בדבר יהלי חרמוני: "חרמוני (2008), גדל באקדמיה הירוקה מגיל 10 ועבר בכל קבוצות המחלקה עד לקבוצת הנוער, בה פתח העונה את עונתו הראשונה בקבוצה הבכירה של המחלקה. בעונה שעברה זכה בגביע המדינה לנערים א', והעונה רשם הופעות בליגה ובליגת האלופות לנוער. יהלי חתם על חוזה לעונה אחת עם אופציה לשנה נוספת".

ראש מערך הסקאוטינג של מכבי חיפה, ליאור רפאלוב, הוסיף: "אנו ממשיכים בתהליך של צמיחת שחקני בית במחלקת הנוער. יהלי מגן מצוין שנמצא באקדמיה שלנו מגיל 10 ועבר תהליך מרשים בכל הקבוצות המחלקה עד לקבוצת הנוער. נמשיך להעניק לשחקני הנוער את התמיכה והמעטפת להתפתחות שלהם כשחקני בוגרים".

לאחר החתימה אמר חרמוני לאתר הרשמי של מועדון הכדורגל מכבי חיפה: "שמח לחתום ולהמשיך במקום בו נתן לי מגיל 10 את כל הכלים להצליח. אמשיך לעבוד קשה כדי להשיג את המטרות שלנו. יאללה מכבי!".

