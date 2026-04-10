יום שישי, 10.04.2026 שעה 15:15
כדורגל ישראלי

"חלאילי עילוי משמעותי, ברמה הגבוהה ביותר"

בבלגיה נערכים לקיץ של סן ז'ילואז, שצפויה לאבד שחקני מפתח לליגות בכירות: "שווי השוק של הישראלי עלה בחדות". וגם: ההשוואה לחלוץ שכיכב בלברקוזן

ענאן חלאילי (IMAGO)
אחרי שזכתה בעונה שעברה באליפות היסטורית שהגיעה בתום המתנה של 90 שנה, אוניון סן ז’ילואז מכוונת גם השנה לשמור על התואר כשנכון לכרגע היא במקום הראשון בליגה הבלגית ובפער של נקודה מקלאב ברוז’ לאחר 31 מחזורים.

מי שעוזר לסן ז’ילואז להישאר בפסגה הוא ענאן חלאילי, שרשם העונה שני שערים ושלושה בישולים ב-29 משחקים בזירה המקומית, לצד לא פחות משלושה שערים בשמונה משחקים בליגת האלופות עבור הקבוצה מבריסל.

בתוך כך, התקשורת הבלגית מתעסקת בסוף השבוע הנוכחי דווקא בקיץ הקרוב, בו היא עלולה להיפרד מלא מעט שחקני מפתח שייצאו לליגות וקבוצות טובות יותר. גם חלאילי נמנה בין השמות שצפויים לעשות את קפיצת המדרגה, כשכזכור הדיווחים האחרונים דיברו על מועדונים כמו ניוקאסל ובנפיקה.

“למרות ריצה מרשימה, היציבות הספורטיבית בסן ז’ילואז נותרה שברירית. כמו בחלונות ההעברות קודמים, הקבוצה צפויה למכור כמה שחקנים חשובים. המועדון ביסס את עצמו כמקום תצוגה אידיאלי לפיתוח כישרונות, מה שמושך באופן טבעי עניין מצד הליגות הבכירות”, נכתב בבלגיה.

”הופעותיו של חלאילי באירופה העלו את שווי השוק שלו”

לאחר מכן הייתה התייחסות לחלאילי עצמו באותו הקשר: “חמישה שחקנים עשויים להיות דמויות מפתח בשוק ההעברות: מק אליסטר, קמיאל ואן דה פרה, ענאן חלאילי, אנואר עיט אל חאג' ורודריגז. ההופעות שלהם באירופה העלו בחדות את שווי השוק שלהם”.

אקס מכבי חיפה סחט מחמאות מיוחדות: “חלאילי, בפרט, התגלה כעילוי משמעותי. הקיצוני הישראלי מספק באופן עקבי הופעות ברמה הגבוהה ביותר וכבר מושך עניין מצד כמה מועדוני פרמייר ליג. הפרופיל הנפיץ שלו מזכיר את המסלולים האחרונים של ויקטור בוניפאס ומוחמד אמורה, ששניהם השאירו את חותמם לפני שהגיעו לרמה הבאה”.

