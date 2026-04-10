השופט של ברצלונה - אתלטיקו צפוי להיות מושעה

יומיים עברו מאז ההפסד 2:0 של ברצלונה לאתלטיקו מדריד במשחק הראשון של רבע גמר ליגת האלופות, והחלטות השיפוט של איסטבן קובאץ’ ממשיכות לעורר הדים גם היום (שישי) בספרד בכלל ובקטלוניה בפרט.

כזכור, השופט הרומני הרחיק את קוברסי אחרי שזה הכשיל את ג’וליאנו סימאונה, אבל הטענות של הבלאוגרנה, שכבר הגישו תלונה רשמית לאופ”א בנושא, הן שהוא היה צריך לעשות את אותו הדבר עם מארק פוביל ואף להעניק פנדל לבארסה, בשל נגיעת היד שלו ברחבה.

ההסתבכות של קובאץ’

עיתונאי המתמחה בתחום השיפוט בספרד טוען כי צפוי לקובאץ’ עונש הקפאה/השעיה. לפי המידע הזה, הרומני לא ישפוט יותר במה שנותר מליגת האלופות, אך לא בגלל המהלך שבו ברצלונה דרשה פנדל, אלא בשל כך שלא הרחיק את קוברסי בזמן אמת. מבחינת אופ”א, המהלך השני חמור יותר, בו הוא הראה תחילה כרטיס צהוב לבלם הקטלוני. הוא קיבל התראה מה-VAR כדי לבחון את המהלך מחדש, ורק אז הרחיק אותו.

השופט שולף את האדום לפאו קוברסי (IMAGO)

בקטלוניה סיכמו כי מעבר ליכולת על כר הדשא, השיפוט עמד במרכז העניינים, כאשר מבחינתם מדובר בערב שבו ההחלטות של קובאץ' עוררו לא מעט סימני שאלה והובילו לתסכול רב בקרב אנשי ברצלונה והקהל.