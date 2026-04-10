יום שישי, 10.04.2026 שעה 15:44
כדורגל עולמי

דפאי לא נענש על שימוש בטלפון מול פלמנגו

החלוץ ההולנדי ירד פצוע ונתפס משתמש בנייד באמצע משחק של קורנתיאנס, בית הדין קיבל את ההסבר שלו לסיטואציה ונתן לו אזהרה בלבד: "השחקן היה מודאג"

ממפיס דפאיי (IMAGO)
בסוף חודש מרץ, ממפיס דפאי סיפק לנו רגע ביזארי בו השתמש בטלפון על הספסל של קורנתיאנס הברזילאית באמצע המשחק מול פלמנגו. ההולנדי נפצע בדקה ה-22 והוחלף, ואז צולם בטלוויזיה כשהוא מתעסק בטלפון האישי שלו, עד שאיש צוות מהקבוצה העיר לו.

האירוע שנתפס בעדשת המצלמה גרם לסערה בקרב אוהדי הקבוצה, שטענו לחוסר אכפתיות מצד החלוץ. האירוע התפשט ברשתות והגיע למצב שבו ממפיס נאלץ להבהיר, כי התעסק בדאגה מהפציעה לקראת הזימון להולנד.

“רק כדי להבהיר, השימוש שלי בטלפון באותו רגע נועד אך ורק כדי לתקשר עם הצוות הרפואי בהולנד”, כתב דפאי ברשתות החברתיות. “יצאתי החוצה כדי להפגין תמיכה בקבוצה שלי, למרות שיכולתי להישאר בתוך חדר ההלבשה עם הפציעה. אני מאוכזב מהתוצאה של המשחק”.

בית הדין קיבל את ההסבר של דפאי

כמה שבועות אחרי, היום (שישי) פורסם כי דפאי למעשה יצא ללא כל עונש מהסיטואציה הזו, אלא רק עם אזהרה בלבד, כאשר התקרית כלל לא נכללה בדו”ח של שופט המשחק. בית הדין לספורט הסכים עם הסבר ההגנה כי הדבר לא השפיע על ההתמודדות.

“הספורטאי היה מודאג מלעדכן את רופאי נבחרת הולנד על הפציעה שספג. זה היה שיקול חשוב, בהתחשב בהתחייבויות החשובות שהיו לו עם נבחרתו לאחר מכן”, קבעה ההגנה.

