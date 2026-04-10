טר שטגן? "בברצלונה תומכים פה אחד בשצ'סני"

דיווח ב’ספורט’ הקטלוני: בברצלונה קיימת תמימות דעים לגבי וויצ'ך שצ'סני, “תומכים בו פה אחד”. למרות התדמית המעט קלילה סביבו, הכוללת חיבה לסיגריות וגישה אדישה לעיתים, במועדון מרעיפים שבחים על הפולני. “מאחורי התדמית מסתתר מקצוען מהשורה הראשונה שחווה נעורים שניים בבארסה, למרות שהגיע כשוער שכבר פרש ממשחק פעיל”.

על פי המקור מקטלוניה, למרות טעויות מסוימות שנבעו מהסתגלות לסגנון המשחק, שצ'סני מפגין מקצוענות חסינת כדורים בעבודה היומיומית ונהנה שוב מכדורגל בתפקידו כשוער משנה. האנשים שעובדים איתו מקרוב מציינים שהוא נראה מאושר מתמיד, השתלב בקבוצה ללא בעיות והיה ממשיך במועדון כל עוד היו מאפשרים לו לעשות זאת.

לפולני חוזה לעונה נוספת, ולמרות שלברצלונה יש אפשרות לסיימו תמורת פיצוי של כ-2 מיליון אירו, הכוונה היא “להמשיך את ההתקשרות עמו”. מאמן השוערים דה לה פואנטה מרוצה מאוד מעבודתו, כפי שהוכח בדקות שקיבל מול ניוקאסל כשהחליף את ז'ואן גרסיה והפגין מוכנות שיא.

טר שטגן ושצ'סני (IMAGO)

התלות בטר שטגן

בחדר ההלבשה שצ'סני נחשב לדמות משמעותית בזכות ניסיונו הרב, דבר שהוביל להכללתו בתוכניות המקצועיות של המועדון לקראת העונה הבאה. עם זאת, נוכחותו אינה מובטחת לחלוטין מכיוון שהיא תלויה באחוזים גבוהים מאוד במה שיקרה עם עתידו של השוער הגרמני, מארק-אנדרה טר שטגן, שמושאל לג’ירונה.

עוד דווח כי עתיד המועדון מול טר שטגן דורש משא ומתן, בעוד המנהל המקצועי דקו שוקל אפילו להחתים שוער נוסף כאשר שמו של רמירו נמצא בראש הרשימה. אם טר שטגן במצב כלשהו יישאר בסופו של דבר בבלאוגרנה, לא בטוח שלשצ’סני יהיה מקום.