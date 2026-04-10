מלול ובלאי במקום דיבה וביטון, נאווי ע"ח סרדל

אחרי האכזבה מההפסד האחרון למכבי תל אביב ובעיקר מהיכולת במחצית הראשונה, הפועל חיפה תנסה לתקן את הרושם במשחק מול מכבי נתניה במגרשה של האחרונה מחר (שבת, 20:00).

בהפועל חיפה רוצים להבטיח את ההישארות כמה שיותר מהר כדי להכין את העונה הבאה ולפחות כרגע, הקבוצה טרם עשתה זאת, מה שמחייב אותה לבוא מחר בשיא המוכנות.

המאמן חיים סילבס מתכנן שלושה שינויים מרכזים: שניים בהגנה, דור מלול שיחזור לעמדת המגן הימני במקומו של ג'ורג' דיבה, נפתלי בלאי יחליף את אורן ביטון בעמדת המגן השמאלי ובקישור רוי נאווי יחליף את לירן סרדל. בחלק הקדמי ימשיכו לקבל קרדיט בהרכב: אנדריאה רדולביץ', לירן רוטמן ואלון תורג'מן.

חיים סילבס (עמרי שטיין)

סילבס התייחס למשחק ואמר: "אנחנו מול קבוצה שבאה במטרה לקחת כרטיס לפלייאוף. אנחנו מכירים את הפלוסים והמינוסים שלהם. ננסה להפוך את המינוסים שלהם לפלוסים עבורנו".

הרכב משוער: יואב ג'רפי, נפתלי בלאי, איוואן קריצ'אק, דריו זופוריץ', דור מלול, אלטונשוילי סנדרו, נאור סבג, רוי נאווי, אנדריאה רדולוביץ', לירן רוטמן ואלון תורג'מן.