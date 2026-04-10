יום שישי, 10.04.2026 שעה 12:51
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

חודדה: כל משחק עבורנו הוא כמו גמר גביע

טבריה מתחילה מבחינתה את הפלייאוף התחתון מחר מול אשדוד. אוסמן ושפסו ייעדרו. גולאני: "צריכים לקחת את הטוב מטדי, אבל להיות יציבים לאורך 90 דק'"

אלירן חודדה (אורן בן חקון)
עירוני טבריה תארח מחר (שבת, 20:00, אצטדיון בראל) את מ.ס אשדוד, במסגרת המחזור ה-26 , האחרון של הליגה הסדירה בליגת העל בכדורגל, במה שבעצם מתחיל עבור הקבוצה מהצפון את הפלייאוף התחתון, במטרה כמובן להישאר בליגה.

טבריה מגיעה עם החרב על הצוואר, לאחר הפחתת שמונה הנקודות, במסגרת העסקה עם בית הדין של ההתאחדות לכדורגל, שהורידה את הקבוצה אל מתחת לקו האדום ולאחר ההפסד הדרמטי בטדי (3:2) לבית"ר ירושלים, שהגדיל בעוד נקודה את הפער מהפועל ירושלים, שבמקום ה-12. הצפוניים במקום ה-13 עם 18 נקודות. ליריבה שלה 23 נקודות במקום ה-11. לכן מתייחסים בקבוצה של אלירן חודדה למשחק כאל משחק עונה. 

בסיבוב הראשון, באצטדיון הי"א, המשחק הסתיים בשוויון 1:1, כאשר נועם מוצ'ה העלה את אשדוד ליתרון, על סף ההפסקה ואיתמר שבירו השווה בדקה ה-65. "אי אפשר להפריז בחשיבות המשחק הזה", אמרו במועדון. "רק נצחון ישרת אותנו מחר. תיקו גם לא טוב". מי שייעדרו משורות טבריה הם הארון שפסו, שסיים את העונה עקב קרע במפשעה ומוחמד אוסמן, הסובל מקרע קל בשריר הירך האחורי.

מוחמד אוסמן. לא ישחק (חגמוחמד אוסמן. לא ישחק (חג'אג' רחאל)

חודדה: מבינים את החשיבות

"כמובן שכולנו מבינים את חשיבות המשחק. דיברנו על זה באימונים, שכל משחק עבורנו הוא כמו גמר גביע", אמר המאמן, אלירן חודדה, לקראת המשחק. אשדוד קבוצה חזקה ומאוד אינטנסיבית. נצטרך להיות מוכנים אליהם ולהגיע בגישה נכונה למשחק בכדי לקחת שלוש נקודות".

"משחק מאוד חשוב", הוסיף דניאל גולאני. "אנחנו למעשה מתחילים עכשיו את הפלייאוף התחתון. אנחנו צריכים לקחת כמה שיותר נקודות בכדי להישאר בליגה ואנחנו מאמינים שנעשה את זה". 

גולאני התייחס גם למשחק שהיה בטדי: "במחצית הראשונה שיחקנו טוב ונכון. עשינו משחק קבוצתי טוב, ידענו לצאת נכון למעברים. אנחנו רוצים להביא את המחצית הראשונה מטדי למשחק הקרוב, אבל להיות יציבים לאורך תשעים הדקות". 

ההרכב המשוער: עידו שרון: רון אונגר, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, אלי בלילתי (דניאל גולאני): פיראס אבו עקל, דוד קלטינס, גיא חדידה, ווהיב חביבאללה, דניאל גולאני (איתמר שבירו) וסטניסלב בילנקי 

