הדגמים והסכומים: פרשת הברחת שעוני היוקרה

חקירה המתנהלת באנדורה בשיתוף המשמר האזרחי הספרדי חושפת פרטים חדשים על רשת הברחת שעוני יוקרה, שבמרכזה רכישות של שחקני כדורגל בכירים. על פי החשד, מדובר במנגנון שאפשר הכנסת שעונים לספרד ללא תשלום מע"מ, תוך ניצול יתרונות מס במדינה השכנה.

בין הנחקרים נמצאים שחקנים פעילים כמו דני קרבחאל, ססאר אספיליקואטה, סנטי קאסורלה, ג'ובאני לו סלסו, תומאס פארטיי וחואן ברנאט, לצד שחקן העבר דויד סילבה. לפי החשד, כולם רכשו שעוני יוקרה דרך חברה באנדורה ששימשה כמתווכת בעסקאות.

הסכומים שנחשפו מדגישים את היקף הפרשה. קרבחאל שילם לכאורה 64,800 אירו עבור רולקס דייטונה, אחד הדגמים המבוקשים בשוק. אספיליקואטה השקיע כ-115,000 אירו בשעונים של מותגים מובילים כמו אודמר פיגה ופאטק פיליפ. המקרה הבולט ביותר הוא של סילבה, שהוציא כמעט 295,000 אירו על ארבעה שעונים של פאטק פיליפ.

מנגנון מתוחכם דרך אנדורה

בלב הפרשה עומדת חברת Best In Asociados, שמרכזה בנסיכות אנדורה. לפי ממצאי החקירה, החברה רכשה את השעונים מספקים רשמיים בספרד, ייבאה אותם באופן פורמלי לאנדורה, ומשם מכרה אותם לשחקנים תוך ניצול הטבות המס המקומיות, וכך נמנעה מתשלום המע"מ בספרד.

המנגנון הזה, שנועד לכאורה להפחית את נטל המס, אפשר לחברה לגרוף רווחים בלתי חוקיים, ובמקביל להציע לרוכשים מחירים נמוכים יותר מאלו שהיו משלמים בספרד עם מסים מלאים. עוד עולה כי לפחות שבע חברות או גורמים ספרדיים היו מעורבים במכירה הראשונית של השעונים לחברה האנדורית.

משרד התובע הכללי באנדורה ביקש את סיוע היחידה המרכזית המבצעית של המשמר האזרחי כדי לקדם את החקירה, שנמצאת בשלב מתקדם וקריטי. בימים הקרובים צפויות להיגבות עדויות מהשחקנים המעורבים וממנהלי החברות, במטרה לברר עד כמה היו מודעים לאופן הפעולה והאם ידעו על אי החוקיות האפשרית.

השופט שמנהל את התיק מבקש לקבוע האם השחקנים פעלו כרוכשים בלבד או שהיו שותפים פעילים בתוכנית להתחמקות ממס, סוגיה שתכריע לגבי אחריות פלילית או מנהלית.

מעבר להשלכות המשפטיות, הפרשה מדגישה שוב את השימוש במבנים בינלאומיים לרכישת מוצרי יוקרה ואת הניסיונות להפחית תשלומי מס באמצעות עסקאות במדינות בעלות הטבות מס. מומחים מעריכים כי חקירות מסוג זה עשויות להתרחב בעתיד, נוכח הגברת הפיקוח על הונאות מס ועסקאות חוצות גבולות.

התפתחות הפרשה בשבועות הקרובים תהיה מכרעת להבנת היקפה האמיתי והשלכותיה על המעורבים, הן בזירה המשפטית והן מבחינת הפגיעה התדמיתית, בעידן שבו נדרשת שקיפות הולכת וגוברת מדמויות ציבוריות.