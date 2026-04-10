יום שישי, 10.04.2026 שעה 17:03
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7629-8030ברצלונה1
6928-6430ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4145-4630ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3744-3230ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3545-3430ולנסיה14
3243-3230אלאבס15
3148-3630מיורקה16
3150-3730סביליה17
2947-3830אלצ'ה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

הדגמים והסכומים: פרשת הברחת שעוני היוקרה

פרטים חדשים על החקירה שמסעירה את ספרד נגד כמה מהכדורגלנים הבולטים במדינה, כולל קרבחאל: המנגנון המתוחכם דרך אנדורה וההשלכות המשפטיות בפנים

דני קרבחאל (IMAGO)
דני קרבחאל (IMAGO)

חקירה המתנהלת באנדורה בשיתוף המשמר האזרחי הספרדי חושפת פרטים חדשים על רשת הברחת שעוני יוקרה, שבמרכזה רכישות של שחקני כדורגל בכירים. על פי החשד, מדובר במנגנון שאפשר הכנסת שעונים לספרד ללא תשלום מע"מ, תוך ניצול יתרונות מס במדינה השכנה.

בין הנחקרים נמצאים שחקנים פעילים כמו דני קרבחאל, ססאר אספיליקואטה, סנטי קאסורלה, ג'ובאני לו סלסו, תומאס פארטיי וחואן ברנאט, לצד שחקן העבר דויד סילבה. לפי החשד, כולם רכשו שעוני יוקרה דרך חברה באנדורה ששימשה כמתווכת בעסקאות.

הסכומים שנחשפו מדגישים את היקף הפרשה. קרבחאל שילם לכאורה 64,800 אירו עבור רולקס דייטונה, אחד הדגמים המבוקשים בשוק. אספיליקואטה השקיע כ-115,000 אירו בשעונים של מותגים מובילים כמו אודמר פיגה ופאטק פיליפ. המקרה הבולט ביותר הוא של סילבה, שהוציא כמעט 295,000 אירו על ארבעה שעונים של פאטק פיליפ.

דני קרבחאל וסנטי קאסורלה (רויטרס)דני קרבחאל וסנטי קאסורלה (רויטרס)

מנגנון מתוחכם דרך אנדורה

בלב הפרשה עומדת חברת Best In Asociados, שמרכזה בנסיכות אנדורה. לפי ממצאי החקירה, החברה רכשה את השעונים מספקים רשמיים בספרד, ייבאה אותם באופן פורמלי לאנדורה, ומשם מכרה אותם לשחקנים תוך ניצול הטבות המס המקומיות, וכך נמנעה מתשלום המע"מ בספרד.

המנגנון הזה, שנועד לכאורה להפחית את נטל המס, אפשר לחברה לגרוף רווחים בלתי חוקיים, ובמקביל להציע לרוכשים מחירים נמוכים יותר מאלו שהיו משלמים בספרד עם מסים מלאים. עוד עולה כי לפחות שבע חברות או גורמים ספרדיים היו מעורבים במכירה הראשונית של השעונים לחברה האנדורית.

משרד התובע הכללי באנדורה ביקש את סיוע היחידה המרכזית המבצעית של המשמר האזרחי כדי לקדם את החקירה, שנמצאת בשלב מתקדם וקריטי. בימים הקרובים צפויות להיגבות עדויות מהשחקנים המעורבים וממנהלי החברות, במטרה לברר עד כמה היו מודעים לאופן הפעולה והאם ידעו על אי החוקיות האפשרית.

דני קרבחאל (IMAGO)דני קרבחאל (IMAGO)

השופט שמנהל את התיק מבקש לקבוע האם השחקנים פעלו כרוכשים בלבד או שהיו שותפים פעילים בתוכנית להתחמקות ממס, סוגיה שתכריע לגבי אחריות פלילית או מנהלית.

מעבר להשלכות המשפטיות, הפרשה מדגישה שוב את השימוש במבנים בינלאומיים לרכישת מוצרי יוקרה ואת הניסיונות להפחית תשלומי מס באמצעות עסקאות במדינות בעלות הטבות מס. מומחים מעריכים כי חקירות מסוג זה עשויות להתרחב בעתיד, נוכח הגברת הפיקוח על הונאות מס ועסקאות חוצות גבולות.

התפתחות הפרשה בשבועות הקרובים תהיה מכרעת להבנת היקפה האמיתי והשלכותיה על המעורבים, הן בזירה המשפטית והן מבחינת הפגיעה התדמיתית, בעידן שבו נדרשת שקיפות הולכת וגוברת מדמויות ציבוריות.

