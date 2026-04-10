40 מיליון אירו בשנה: שינוי בכדור ליגת האלופות

ליגת האלופות עומדת, לפי הדיווחים, בפני שינוי שעשוי לשבור 25 שנות היסטוריה. מפעל המועדונים הבכיר בעולם מנהל מגעים לשינוי נותנת החסות לכדור המשחק הרשמי.

לאחר יותר משני עשורים עם אדידס, הארגון בראשות אלכסנדר צ'פרין נמצא במגעים עם נייקי, הענקית השנייה בעולם הכדורגל. הדבר אושר ביום חמישי על ידי UC3, מיזם משותף של אופ"א והמועדונים. ההסכם צפוי לקבוע שיתוף פעולה מסחרי שיחל ב-2027.

המשא ומתן, שעדיין נמשך, כולל חוזה לארבע שנים עד 2031. ההסכם צפוי לכלול השקעה של סכומי עתק מצד החברה שתהפוך לספקית הכדור הרשמית של המפעל הבכיר באירופה. לפי ה"פייננשל טיימס", שמצטט מקור המעורה בפרטים, החברה האמריקאית תשלם כ-40 מיליון אירו בשנה כדי להפוך לספונסרית הכדור הרשמית של המפעל.

כדור ליגת האלופות (רויטרס)

עידן של שינויי מותגים בכדורגל

השינוי האפשרי הזה אינו מפתיע לחלוטין בנוף הספורטיבי הנוכחי. עולם הכדורגל חווה בשנים האחרונות לא מעט חילופי מותגים בולטים. דוגמה לכך היא נבחרת גרמניה, שתעזוב גם היא את אדידס לטובת נייקי, וכעת ייתכן שתהליך דומה יתרחש גם בליגת האלופות.

גם בלה ליגה מדובר בתופעה מוכרת. ב-2019 הליגה הספרדית שינתה את ספקית הכדור המרכזית שלה לאחר 23 שנות שיתוף פעולה. כעת, נייקי מנסה לחזק מחדש את מעמדה ולתפוס את אחד הנכסים היוקרתיים ביותר בכדורגל העולמי, חסות הכדור של ליגת האלופות.