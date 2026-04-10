יום שישי, 10.04.2026 שעה 18:05
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

40 מיליון אירו בשנה: שינוי בכדור ליגת האלופות

המותג הנוכחי עלול לאבד את חסות הכדור לסכום עתק לטובת יריבו הנצחי החל מ-2027: נייקי במשא ומתן על חוזה ל-4 שנים, עד 2031, כדי להפוך לספונסרית

כדור ליגת האלופות (IMAGO)
ליגת האלופות עומדת, לפי הדיווחים, בפני שינוי שעשוי לשבור 25 שנות היסטוריה. מפעל המועדונים הבכיר בעולם מנהל מגעים לשינוי נותנת החסות לכדור המשחק הרשמי.

לאחר יותר משני עשורים עם אדידס, הארגון בראשות אלכסנדר צ'פרין נמצא במגעים עם נייקי, הענקית השנייה בעולם הכדורגל. הדבר אושר ביום חמישי על ידי UC3, מיזם משותף של אופ"א והמועדונים. ההסכם צפוי לקבוע שיתוף פעולה מסחרי שיחל ב-2027.

המשא ומתן, שעדיין נמשך, כולל חוזה לארבע שנים עד 2031. ההסכם צפוי לכלול השקעה של סכומי עתק מצד החברה שתהפוך לספקית הכדור הרשמית של המפעל הבכיר באירופה. לפי ה"פייננשל טיימס", שמצטט מקור המעורה בפרטים, החברה האמריקאית תשלם כ-40 מיליון אירו בשנה כדי להפוך לספונסרית הכדור הרשמית של המפעל.

כדור ליגת האלופות (רויטרס)כדור ליגת האלופות (רויטרס)

עידן של שינויי מותגים בכדורגל

השינוי האפשרי הזה אינו מפתיע לחלוטין בנוף הספורטיבי הנוכחי. עולם הכדורגל חווה בשנים האחרונות לא מעט חילופי מותגים בולטים. דוגמה לכך היא נבחרת גרמניה, שתעזוב גם היא את אדידס לטובת נייקי, וכעת ייתכן שתהליך דומה יתרחש גם בליגת האלופות.

גם בלה ליגה מדובר בתופעה מוכרת. ב-2019 הליגה הספרדית שינתה את ספקית הכדור המרכזית שלה לאחר 23 שנות שיתוף פעולה. כעת, נייקי מנסה לחזק מחדש את מעמדה ולתפוס את אחד הנכסים היוקרתיים ביותר בכדורגל העולמי, חסות הכדור של ליגת האלופות.

