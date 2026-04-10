פסימיות: משחקי ליגת העל ללא קהל גם בשבת

פסימיות במנהלת לגבי הגדלת הקהל וכניסת קהל בכלל במשחקי ליגת העל מחר (שבת) במסגרת המחזור ה-26, כאשר מדובר על המפגשים בין הפועל פתח תקווה להפועל תל אביב במושבה ובין מכבי נתניה להפועל חיפה באצטדיון מרים.

ההגבלות של פיקוד העורף נותרו כרגע ללא שינוי בגדל התקהלות עד 1,000 איש, כלומר לא יהיו אוהדים, בעוד מתנהלות כל הבוקר הזה שיחות בין המנהלת לפיקוד העורף וכאמור מסתמנת פסימיות בעניין.

ההחלטה שתצטרך לקחת הפועל פ”ת

בתוך כך, כעת הפועל פתח תקווה תצטרך להחליט מה היא עושה עם הקצאות המקומות, כאשר יש לה 200 בעלי תפקידים, כלומר נשאר לה מתוך ה-1,000 עוד 800 מקומות ובנוסף המלאבסים צריכים להקצות להפועל ת"א 80 כרטיסים, זאת אומרת שנותרו לה 720 מקומות נותרים להחליט מה היא עושה איתם.

קהל אוהדי הפועל פתח תקווה (עמרי שטיין)

בדיקה לגבי סכנין נגד ריינה באצטדיון רמת גן

לגבי שאר משחקי המחזור: עירוני טבריה כבר הודיעה מראש שלא יהיה קהל מול מ.ס אשדוד כי לא נערכו לכך, ומבחינת המשחק בין בני סכנין לבני ריינה, יש בדיקות אם אפשר לקיים אותו במקום בדוחא באצטדיון רמת גן בעקבות בעיות מיגון.

עם כל האיומים של חיזבאללה לאחרונה, וכן גם מטחי הטילים מצד ארגון הטרור לכיוון מרכז המדינה הלילה, נראה שהגבלות פיקוד העורף שתקפות עד היום ב-17:00 יקבלו הארכה לפחות עד מוצאי השבת, לאור מה שקורה בשטח ובצל המציאות הביטחונית.