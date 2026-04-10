יום שישי, 10.04.2026 שעה 18:22
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

מגווייר דחה הצעה גדולה מאינטר מיאמי ובקהאם

באנגליה מדווחים: הבלם שהחליט להישאר במנצ'סטר יונייטד חוזר על ידי הבעלים של מועדון ה-MLS, אך סירב לאפשרות לשחק עם מסי כדי להמשיך בפרמייר ליג

|
מגווייר ב'סאן' (צילום מסך)

הארי מגווייר החליט להישאר במנצ'סטר יונייטד ולדחות הצעה נוצצת מעבר לים. הבלם האנגלי בן ה-33 סירב להצעת ענק מאינטר מיאמי של דייויד בקהאם, כשהעדיף להאריך את חוזהו במדי השדים האדומים ולהמשיך את דרכו במועדון.

מגווייר, שהיה אמור להפוך לשחקן חופשי בקיץ הקרוב, חתם על הארכת חוזה בשנה נוספת, עם אופציה ל-12 חודשים נוספים. למרות התעניינות גם מצד נאפולי, הבלם הבהיר כי הוא רואה את עתידו באולד טראפורד ואף שואף לסיים שם את הקריירה.

האנגלי הדגיש: "הנחישות בכל המועדון להילחם על תארים גדולים ברורה לכולם, ואני בטוח שהרגעים הכי טובים שלנו עוד לפנינו. אפשר להרגיש את השאיפה והפוטנציאל של הסגל הזה".

הארי מגווייר (IMAGO)הארי מגווייר (IMAGO)

סיפור הקאמבק והבחירה ביונייטד

מאז הגעתו מיונייטד ב-2019 תמורת 85 מיליון ליש"ט, מגווייר חווה עליות וירידות, אך לאחרונה חזר להיות דמות מרכזית. הוא פתח בכל עשרת המשחקים של מייקל קאריק כמאמן זמני והפך לאחד השחקנים החשובים בקבוצה.

היכולת המחודשת שלו משכה עניין ממספר מועדונים, ביניהם אינטר מיאמי, שבקהאם הוא אחד מבעליה, וכן נאפולי. במקביל, הוא גם חזר לסגל נבחרת אנגליה תחת תומאס טוכל, לאחר היעדרות של 18 חודשים. במהלך העונה טוכל שמר עמו על קשר רציף, במיוחד בתקופה בה נעדר מתשעה משחקים בשל פציעה בירך. כעת, הוא נמצא בתמונה לקראת גביע העולם הקרוב.

מגווייר הוסיף: "לייצג את מנצ'סטר יונייטד זה הכבוד הגדול ביותר. זו אחריות שממלאת אותי ואת המשפחה שלי בגאווה בכל יום. אני שמח להמשיך את המסע שלי במועדון המדהים הזה לפחות לשמונה עונות וליצור עוד רגעים מיוחדים עם האוהדים".

הארי מגווייר חוגג (IMAGO)הארי מגווייר חוגג (IMAGO)

ההחלטה להישאר מגיעה אחרי תקופה מורכבת. בקיץ 2023 יונייטד כבר הסכימה למכור אותו לווסטהאם תמורת 30 מיליון ליש"ט, לאחר שנלקחה ממנו סרט הקפטן על ידי אריק טן האח. אלא שהעסקה נפלה בשל פערים בשכרו הגבוה, שעמד על כ-200 אלף ליש"ט בשבוע.

כעת, מדובר במהפך מרשים עבור הבלם שנולד בשפילד, אשר רשם 266 הופעות במדי יונייטד. גם המנהל המקצועי ג'ייסון ווילקוקס החמיא לו: "הארי מייצג את המנטליות והחוסן הנדרשים כדי להצליח במנצ'סטר יונייטד. הוא מקצוען אמיתי שמביא ניסיון ומנהיגות לסגל צעיר ושאפתני".

מגווייר, שעדיין מחזיק בשיא ההעברה היקרה ביותר לבלם, מונה לקפטן בינואר 2020 על ידי אולה גונאר סולשיאר והוביל את הקבוצה במשך שלוש שנים וחצי. עם זאת, הוא צפוי להיעדר ממשחק הליגה הקרוב מול לידס ביום שני, לאחר שהורחק ב-2:2 מול בורנמות' בחודש שעבר. בנוסף, ההתאחדות האנגלית האשימה אותו בהתנהגות בלתי הולמת בעקבות עימות עם השופט הרביעי באותו משחק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */