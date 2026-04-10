מגווייר דחה הצעה גדולה מאינטר מיאמי ובקהאם

הארי מגווייר החליט להישאר במנצ'סטר יונייטד ולדחות הצעה נוצצת מעבר לים. הבלם האנגלי בן ה-33 סירב להצעת ענק מאינטר מיאמי של דייויד בקהאם, כשהעדיף להאריך את חוזהו במדי השדים האדומים ולהמשיך את דרכו במועדון.

מגווייר, שהיה אמור להפוך לשחקן חופשי בקיץ הקרוב, חתם על הארכת חוזה בשנה נוספת, עם אופציה ל-12 חודשים נוספים. למרות התעניינות גם מצד נאפולי, הבלם הבהיר כי הוא רואה את עתידו באולד טראפורד ואף שואף לסיים שם את הקריירה.

האנגלי הדגיש: "הנחישות בכל המועדון להילחם על תארים גדולים ברורה לכולם, ואני בטוח שהרגעים הכי טובים שלנו עוד לפנינו. אפשר להרגיש את השאיפה והפוטנציאל של הסגל הזה".

הארי מגווייר (IMAGO)

סיפור הקאמבק והבחירה ביונייטד

מאז הגעתו מיונייטד ב-2019 תמורת 85 מיליון ליש"ט, מגווייר חווה עליות וירידות, אך לאחרונה חזר להיות דמות מרכזית. הוא פתח בכל עשרת המשחקים של מייקל קאריק כמאמן זמני והפך לאחד השחקנים החשובים בקבוצה.

היכולת המחודשת שלו משכה עניין ממספר מועדונים, ביניהם אינטר מיאמי, שבקהאם הוא אחד מבעליה, וכן נאפולי. במקביל, הוא גם חזר לסגל נבחרת אנגליה תחת תומאס טוכל, לאחר היעדרות של 18 חודשים. במהלך העונה טוכל שמר עמו על קשר רציף, במיוחד בתקופה בה נעדר מתשעה משחקים בשל פציעה בירך. כעת, הוא נמצא בתמונה לקראת גביע העולם הקרוב.

מגווייר הוסיף: "לייצג את מנצ'סטר יונייטד זה הכבוד הגדול ביותר. זו אחריות שממלאת אותי ואת המשפחה שלי בגאווה בכל יום. אני שמח להמשיך את המסע שלי במועדון המדהים הזה לפחות לשמונה עונות וליצור עוד רגעים מיוחדים עם האוהדים".

הארי מגווייר חוגג (IMAGO)

ההחלטה להישאר מגיעה אחרי תקופה מורכבת. בקיץ 2023 יונייטד כבר הסכימה למכור אותו לווסטהאם תמורת 30 מיליון ליש"ט, לאחר שנלקחה ממנו סרט הקפטן על ידי אריק טן האח. אלא שהעסקה נפלה בשל פערים בשכרו הגבוה, שעמד על כ-200 אלף ליש"ט בשבוע.

כעת, מדובר במהפך מרשים עבור הבלם שנולד בשפילד, אשר רשם 266 הופעות במדי יונייטד. גם המנהל המקצועי ג'ייסון ווילקוקס החמיא לו: "הארי מייצג את המנטליות והחוסן הנדרשים כדי להצליח במנצ'סטר יונייטד. הוא מקצוען אמיתי שמביא ניסיון ומנהיגות לסגל צעיר ושאפתני".

מגווייר, שעדיין מחזיק בשיא ההעברה היקרה ביותר לבלם, מונה לקפטן בינואר 2020 על ידי אולה גונאר סולשיאר והוביל את הקבוצה במשך שלוש שנים וחצי. עם זאת, הוא צפוי להיעדר ממשחק הליגה הקרוב מול לידס ביום שני, לאחר שהורחק ב-2:2 מול בורנמות' בחודש שעבר. בנוסף, ההתאחדות האנגלית האשימה אותו בהתנהגות בלתי הולמת בעקבות עימות עם השופט הרביעי באותו משחק.