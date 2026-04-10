"גלוך לא נכשל, אייאקס גרמה לו ללכת לאיבוד"

אוסקר גלוך הוא מסוג השחקנים שמספיקות כמה שניות כדי להבין למה מועדון יכול להתאהב בו. תנועה בין הקווים, ריצה לא צפויה, מסירה שמגיעה בדיוק כשאחרים בכלל לא רואים אותה. אייאקס החתימה אותו בקיץ בדיוק מהסיבות הללו: כדי להוסיף יצירתיות, כפליימייקר, כשחקן שיכול לפתוח משחק תקוע.

אלא שהעונה של גלוך באמסטרדם הפכה פחות ופחות לסיפור על היכולות שלו, ויותר ויותר לסיפור על הסביבה שאליה נקלע. כי כשקונים שחקן כמו גלוך, לא קונים רק כישרון, אלא גם תוכנית. סגנון משחק, עקרונות עם הכדור ובלעדיו, שחקנים שמבינים איפה הוא נמצא ומה הוא צריך כדי להיות משמעותי. וזה בדיוק המקום שבו הדברים השתבשו באייאקס העונה, אולי אפילו יצאו משליטה: “אייאקס החתימה אומן בשם אוסקר גלוך, אבל שכחה לבנות לו את הבמה”, נכתב בכתבה נרחבת עליו בהולנד.

אומן בלי מערכת שתתאים לו

“כאשר גלוך הגיע לאמסטרדם, היה סיפור ברור מאחורי ההחתמה. אייאקס רצתה לחזור לכדורגל התקפי, ליצירתיות במרכז השדה, לקבוצה שמעזה לשחק בצורה מזוהה. הוא התאים בדיוק לכך, לא כפועל שחור ולא כשחקן שיטה, אלא כמי שאמור להוסיף צבע להתקפה. לכן זו לא הייתה החתמה רגילה. אייאקס חרגה מהמדיניות שלה, שילמה סכום משמעותי, וראתה בו הרבה יותר מתוספת מוכשרת. גלוך היה אמור להעביר מסר, החוצה וגם פנימה, כחלק מכיוון חדש”, הסבירו בהולנד.

אוסקר גלוך (IMAGO)

וזה בדיוק מה שהופך את המצב הנוכחי לקשה. כי כששחקן כזה מבלה חודשים בחיפוש אחר דקות, תפקיד וביטחון, זה כבר לא רק עניין של כושר או התאקלמות. “יש כאן נתק בין השחקן לתוכנית, או אולי בין השחקן להיעדר תוכנית. באייאקס, ההקשר סביב גלוך השתנה כל הזמן. סטיבן ברחהאוס אף אמר זאת בצורה ברורה: גלוך הובא לשיטה מסוימת, אך מצא את עצמו בעונה שבה השיטה השתנתה ללא הרף. ממערכים עם מקום לקשר התקפי, למבנים עם פחות קשרים. מתוכניות של כדורגל התקפי, לפתרונות שמטרתם בעיקר למנוע הידרדרות נוספת”, נכתב בהולנד.

כך נוצר מצב שבו שחקנים נאבקים לא רק בכושרם אלא גם בתפקידם. עבור גלוך זה קריטי במיוחד. “הוא לא שחקן שמרים קבוצה כאוטית על הכתפיים. הוא זקוק לקצב, תיאום ותבניות משחק. לא מתוך חולשה, אלא כי החוזקות שלו טמונות בדיוק בתזמון ובמשחק בשטחים צפופים. שחקן כזה נראה נהדר כשהקבוצה מתפקדת, ואבוד כשכל אחד מצפה ממנו למשהו אחר”, מסבירים ב-’voetbalflitsen’.

אוסקר גלוך (IMAGO)

וזה אכן קרה לא פעם: באגף שמאל, כחלוץ מדומה, בצד ימין, לפעמים כקשר התקפי. שלושה מאמנים, רעיונות שונים, כמעט ללא יציבות. במצב כזה, שחקן יצירתי הופך במהירות לנודד בתוך הקבוצה שלו.

“אייאקס גם דרשה מגלוך דברים שלא בהכרח מתאימים לאופי המשחק שלו: אינטנסיביות ללא כדור, אמינות במעברים, כוח פיזי ומשמעת בתפקידים משתנים. יש כאן מתח ברור. הרי הוא הובא כדי להביא ספונטניות, השראה ויצירתיות ליד הרחבה. כשקונים שחקן כזה, צריך להיזהר שלא לשפוט אותו בעיקר לפי דברים שאינם היתרון המרכזי שלו”, הסבירו בתקשורת.

“ייתכן ששם נעשתה הטעות הגדולה. אייאקס החתימה אומן, אך נרתעה מכל מה שמגיע עם אומן שעדיין לא בשל לחלוטין. קבוצה ללא יציבות כמעט אף פעם אינה קרקע פורייה לשחקן כזה. בקבוצה יציבה אפשר להכיל שחקן יצירתי, גם אם הוא מאבד כדורים מדי פעם. אך באייאקס זה לא קרה. כל פעולה לא מוצלחת הפכה למסוכנת, כל מסירה מסובכת נראתה כחוסר אחריות, והתדמית השתנתה במהירות”, הוסיפו.

כך שחקן שאמור להביא השראה נתפס לפתע כסיכון. וזה גם הגיוני, מאמן שנמצא בלחץ מחפש שליטה. במצבים כאלה, יציבות ומשמעת גוברות על יצירתיות. גלוך איבד קרקע בתהליך הזה, ולעיתים נותר על הספסל כתקווה עתידית שלא משתלבת בהחלטות הרגעיות.

"קבוצה לא יציבה אינה קרקע פורייה לשחקן כזה".

“אוסקר גלוך לא נכשל, אבל אייאקס כן גרמה לו ללכת לאיבוד. ההבדל הזה חשוב. כי גלוך כן הראה מספרים, רגעים של הברקה, והוכיח שיש בו שחקן איכותי. גם מחוץ לאמסטרדם רואים זאת, ולכן קל מדי להפיל עליו את כל האחריות. מנגד, אייאקס לא יכולה להסתתר מאחורי נסיבות בלבד. מועדון צריך לדעת איזה שחקן הוא מביא, ואם הוא משקיע סכום כזה בשחקן שזקוק למסגרת ברורה, עליו לספק אותה, או להודות שהתזמון היה שגוי”, קבעו נחרצות בהולנד.

וזו הלקח האמיתי, לא רק עבור גלוך אלא עבור אייאקס כולה. זה כבר לא מקרה בודד. פעמים רבות מדי שחקנים הגיעו עם רעיון אחד, ומצאו את עצמם במציאות אחרת. התוצאה היא לא בהכרח ירידה ביכולת, אלא פגיעה בתדמית ובערך, מקצועית, כלכלית ורגשית.

“העונה הבאה תדרוש יותר מסבלנות כלפי גלוך. השאלה אינה רק האם הוא יכול להצליח באייאקס, אלא האם אייאקס מסוגלת ליצור עבורו סביבה מתאימה. סגנון משחק ברור, תפקידים יציבים, משימות מוגדרות עם ובלי כדור. רק כך שחקן כזה יקבל הזדמנות אמיתית”, הוסבר בהולנד.

אוסקר גלוך ואוסקר גארסיה (IMAGO)

ייתכן ששינויים בסגל יעזרו, אולי יתפנה מקום בעמדה הטבעית שלו, אולי הפאזל יתחבר. אך גם גלוך יצטרך להתאים את עצמו, להיות פחות שחקן של רגעים ויותר גורם קבוע, לדעת לבחור מתי לקחת סיכון ומתי לפשט את המשחק.

אבל התהליך הזה קל בהרבה כשסביבך יש קבוצה שיודעת מה היא רוצה ממך. וזה בדיוק מה שהיה חסר לאייאקס העונה. “המועדון הביא אומן, דיבר על יצירתיות ואומץ, אך לא סיפק לו סביבה יציבה לפרוח בה. ובסופו של דבר נותרת תמונה אחת ברורה: שחקן עם דמיון במקום שבו הכל סובב סביב הישרדות, וזה כמעט אף פעם לא שילוב מוצלח”, סיכמו.