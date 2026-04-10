יום שישי, 10.04.2026 שעה 12:43
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

לקראת חזרת הליגה: 32 שחקנים נחתו בישראל

ישראלים וזרים הגיעו לארץ הבוקר, שם חיכו להם נציגים של המנהלת וערכו להם קבלת פנים חגיגית. וורקמן: "מרגיש מחויבות למדינה, כדורסל זאת הסחת דעת"

שחקני הליגה הזרים בנחיתה (רועי כפיר)
שחקני הליגה הזרים בנחיתה (רועי כפיר)

שחקני ליגת ווינר החלו לחזור היום (שישי) ארצה כאשר הם נחתו לקראת השעה עשר בבוקר והחלו לצאת בזה אחר זה. הטיסה נחתה בארץ כאשר עליה 32 שחקני הליגה ביניהם זרים וישראלים שפגשו את נציג הליגה ואת נציגי הקבוצות. המנהלת ערכה קבלת פנים חגיגית לשחקני הליגה שקיבלו גם חלות לשבת עם נחיתתם.

ווילי וורקמן על ההחלטה לחזור: “כמובן שמדובר בזמנים קשים עבור כולנו ולכן קיבלנו את ההחלטה לחזור, השארתי בבית את אשתי ואת הבנים שלי כי הרגשתי שיש עלי אחריות להיות כאן ואת המחויבות להיות כאן ולסיים את מה שהתחלתי עם הקבוצה ועם העיר והכי חשוב עם המדינה, כולם כואבים מאוד כרגע אלו זמנים מטורפים והיה קשה להיות הרחק מכאן להיות כאן ואני יודע שהזמנים קשים וזה מטורף לומר את זה אני מרגיש שיש לנו את האחריות כלפי המדינה כדי לעשות מה שאני יכול כדי לשחק כדורסל ולתת לאנשים את הסחת הדעת של להדליק את הטלוויזיה בלילה ולשכוח מהצרות, זה מה שיש לי לתת ואני כאן כדי לתת את זה”. 

על החוויה והשיחות שהיו להם בהתחלה בבלגרד עם כולם: “זה היה מעניין, תחילה רק לבלות זמן רב במחיצתם של מי שאמורים להיות המתחרים שלך ואז להיות יחדיו ולנהל שיחות על ישראל ולדבר טובות על ישראל היה מיוחד וחשוב עבורי לנסות ולקחת את השיחות האלו לכיוון הנכון כך שזה היה מעניין ואני רוצה לומר שאני אסיר תודה לליגה שטיפלו בנו בדרך שבה טיפלו ששמרו עלינו ובצורה מסודרת זה היה מאמץ גדול של הרבה מאוד אנשים כך שאני רוצה לומר תודה”.

די ג’יי ברנס: “ההחלטה התקבלה יחד עם המשפחה שלי, זו הייתה החלטה קבוצתית אבל כולם יודעים שאני אוהב את ישראל, זה לא סוד, אני אוהב להראות את הגאווה הישראלית שלי. אחרי ששוחחתי עם חבריי לקבוצה והמשפחה שלי החלטתי. אני סומך מספיק על ישראל ועל הקבוצה שלי ואני בטוח שאצליח להגיע לכאן ולשחק טוב״”. 

על המסרים מהאוהדים ברשתות החברתיות: “אני אוהב את האוהדים של ראשון והם אוהבים אותי, זה כמו הבית השני שלי כך שבאמת כולם מאות של אוהדים שלחו לי הודעות וזה באמת עזר קצת אבל כבר קיבלתי את ההחלטה על לחזור והם היו מבחינתי הדובדבן על הקצפת”. 

איך זה מרגיש לחזור כרגע ולהיות אולי במאבקים ולהיכנס לפלייאוף: “כן זו המטרה וזו הייתה המטרה מההתחלה והיא נותרה בעינה. יש לי ביטחון בקבוצה שלנו ובמה שאנחנו יכולים לעשות אני מאמין בארגון שאחרינו שיתנו לנו את כל מה שצריך כדי שנוכל להצליח והמטרות לא השתנו כולם על אותו הדף כדי לעשות את כל מה שצריך לעשות בשביל לנצח, יש לנו משחק חשוב מאוד נגד נתניה כך שהראש שלנו ממוקד בזה ולעשות את מה שצריך לעשות כדי לנצח”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
