יום שישי, 10.04.2026 שעה 11:33
כדורסל ישראלי

"לא ניכנע לסחטנות. נחזור גם בלי הישראלים"

טיסת הזרים נחתה בישראל והתקבלה בנתב"ג, מנכ"ל המנהלת דייויד בסן: "לא טריוויאלי. ארגון השחקנים? מלחמה לא ברורה". וגם: האולמות וכניסת הקהל

ווילי וורקמן ודייויד בסן (רועי כפיר)
שחקני ליגת העל החלו לחזור היום (שישי) ארצה כאשר הם נחתו לקראת השעה עשר בבוקר והחלו לצאת בזה אחר זה. הטיסה נחתה בארץ כאשר עליה 32 שחקני הליגה ביניהם זרים וישראלים, שפגשו את נציג הליגה ואת נציגי הקבוצות. המנהלת ערכה קבלת פנים חגיגית לשחקני הליגה שקיבלו גם חלות לשבת עם נחיתתם.

דייויד בסן, מנכ”ל המנהלת, סיפר על החזרה של הזרים והפידבקים שהוא מקבל, כמו גם על הסאגה מול ארגון השחקנים: “קודם כל, אני שמח שכל כך הרבה זרים חזרו ויש גם כמה חדשים שחתמו. זה לא היה פשוט, זה גם לא פשוט לקבוצות. אני מזכיר שכל הזרים שנמצאים פה, שנחתו פה היום, אלה זרים שהתחייבו לחזרה שלהם עוד לפני הפסקת האש.

אז נגיד גם לקבוצות וגם לשחקנים תודה גדולה על העבודה והמאמץ שהם השקיעו. זה לא טריוויאלי. אני חושב שהדרך שבה התנהלנו, גם בדרך שבה ריצינו אותם מיד כשהתחילה המלחמה, יצרה את הקרקע להחזיר כל כך הרבה שחקנים, ועוד יבואו. יש כאלה שפשוט לא היו על הטיסה הזאת, יש כאלה שחזרו עוד קודם. ידענו שאנחנו, לצערי, נאבד כמה בדרך, אבל מקווה שבאמת הליגה תחזור בשבת הבאה. זה ייראה טוב, ייקח זמן, זה לא ייראה מצוין מההתחלה, אבל הכדורסל הישראלי חוזר”.

“חזרת הישראלים? חבל לי שמנצלים תקופה כזו כדי לצאת למלחמה שלא ברור מה הסיפור שלה”

הזרים אמנם חזרו, מה עם הישראלים?
“צריך לשאול את ניר אלון (יו”ר ארגון השחקנים). יש כרגע קשיים, זו סיטואציה שאני חייב להגיד שאני לא מבין אותה. כולנו פה עושים מאמצים אדירים, גם ברמת המשאבים, גם ברמת תוכניות העבודה. אומנם תוכניות שמשתנות כל הזמן והכול משתנה בהתאם לשטח, אבל כולם, הקבוצות, השחקנים הזרים, כולם מחויבים לחזרת הליגה, ויש כאלה שזה פחות עומד לנגד עיניהם. חבל לי שהם מנצלים תקופה כזאת כדי לצאת לאיזשהו מאבק או מלחמה שלא ברור מה הסיפור שלה.

יש הסכם תקף לעונת 2025/26, אף אחד לא מתכחש אליו. יש דרך שבה רוצים לבטל את ההסכם או לעשות הסכם חדש. צריך לשבת בקיץ. הודענו להם גם אתמול בשיחות, אמרנו להם, תקשיבו, תסיימו את העונה הזאת כמו שצריך, נשב במקביל ונדבר. לא נגיע להבנות, לא תרצו לפתוח את העונה הבאה, תרצו להשבית, זכותכם. אבל את העונה הזאת, כולנו יודעים שחייבים לסיים, וחייבים לסיים על הפרקט, וצר לי שהם לא רואים את זה ככה.

בסופו של דבר, כל הכדורסל הישראלי ייפגע, הליגה תיפגע, האוהדים הם הראשונים שייפגעו, אבל אנחנו מחויבים להחזיר את הליגה ביום שבת הבא, ויהי מה. היא תחזור גם בלי ישראלים. אנחנו מחויבים להחזרת הליגה. לא השקענו את כל המאמצים האלה ואת המשאבים, ואת העבודה הקשה בחודש וחצי האחרונים, בשביל שאנחנו ניכנע לסחטנות שהיא לא במקומה. זה לא הזמן לזה, וחבל לי שככה זה יוצא”.

“הכוונה היא לשחק עם קהל באולמות שיקבלו אישור לכך”

מה אומרים השינויים בהנחיות לגבי החזרה של הליגה, הקהל, והאולמות שבהם ישחקו את המשחקים?
“מאוד דינמי. מן הסתם הדברים משתנים פה על בסיס יומיומי ואפילו שעתי. הכוונה שלנו הייתה תמיד, ובטח שהיא עכשיו, לשחק באולמות הביתיים מול הקהל הביתי של הקבוצות ולתת לאוהדים את החוויה ואת הכדורסל שהם זקוקים לה. ניצמד להנחיות. יש לנו עוד כמה ימים לקבל החלטות, אבל מן הסתם, באולמות שמאושר לשחק בהם עם קהל, ישחקו עם קהל, בשאר המקרים נצטרך להתמודד ולקבל החלטות. צריך לקחת בחשבון את הביטחון של השחקנים, את הבטיחות של השחקנים, את הבטיחות של אנשי הצוות, וניקח את הכול בחשבון ונקבל החלטות”.

