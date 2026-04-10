לאחר 58 שנים: ההודעה המשמחת של מ.כ שדרות

אי-שם בעונת המשחקים 1969/70 שדרות שיחקה בליגה א' מחוז דרום, אז הליגה השנייה בטיבה בכדורגל הישראלי, שחולקה לשני מחוזות. הייתה זו העונה ה-14 של ליגה א' כליגה השנייה בחשיבותה בכדורגל הישראלי באותה עת. בזמנו, ניצחון היה שווה רק שתי נקודות. לאחר עונה אחת בלבד, שדרות ירדה בחזרה לליגות הנמוכות.

והנה, בחלוף 58 שנים, שדרות חוזרת לליגה א', אלא שהפעם כשזו הליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי. ב-27 משחקים אהוד כחילה ושחקניו עם הפסד אחד בלבד מול שיכון המזרח, 21 ניצחונות וחמש תוצאות תיקו. בליגה, הקבוצה הדרומית לא הפסידה ב-21 משחקיה והשיגה 53 נקודות, שלוש נקודות יותר מעירוני בית שמש.

בשדרות לא יסתפקו בעלייה לליגה א' וצפויים להמשיך בה גם אהוד כחילה ונמרוד יונה, לצד שחקנים בכירים אחרים, בתוספת שחקני חיזוקי שיביאו את שדרות לצמרת ליגה א' דרום בעונת 2026/27 הבאה, שעשויה לכלול 18 קבוצות, עולה אחת, ארבע קבוצות פלייאוף עליון, ארבע קבוצות פלייאוף תחתון וארבע יורדות, לא פחות.

שחקני מ.כ שדרות לפני המשחק ההיסטורי (מרטין גוטדאמק)

כחילה: עשינו עונה גדולה

אהוד כחילה סיפק פנינים בדבריו ל-ONE: "היו הרבה רגעים יפים, מאושרים. עשינו עונה גדולה. כל פעם שברנו מחסום אחר ומנסה להמציא את עצמי מחדש. עברנו הרבה פציעות השנה ובחיים לא התבכיינו על זה. חמישה שחקנים שהבאנו, שהיו מבחינתנו האקס פקטור, כמו עידן אהדנני, ירין אבוקסיס, שגיא חיון, פיצי, גל ארביב.

"אז לצד כל האושר והרגעים המיוחדים בשדרות, היה מאתגר. אנחנו אמנם קבוצה בליגה ב', אבל סיפור פיקנטי אחד הוא על מנהל הקבוצה שלנו, אופיר עמר, שהיה אמור להביא קולבים למשחק לפני חדרה (בגביע) ולפני המשחק, משהו כמו 40 דקות לפני, אני מחייג אליו, 'מה עם הקולבים, שיסדר לנו'.

"הוא אמר לי בטלפון 'אהוד, זה פרח מזכרוני'. אני לא רוצה להגיד איך הגבתי, אני מאמין שאנשים יבינו לבד מה הייתה התגובה שלי, מי שמכיר אותי, לפחות. זה היה קטע, שבדיעבד, צחקנו עליו. אבל עוד שעליתי למגרש אמרתי לו שהאיחור הזה יעלה למישהו ביוקר אם נקבל ארבע-חמש. בסוף ניצחנו, אז שכחנו מזה.

“התייעלנו כל הזמן”

"היו הרבה רגעים מצחיקים בקבוצה. השנה, התייעלנו כל הזמן. ייאמר לזכותו של אופיר אסולין, מנכ"ל רשות הספורט בשדרות, שבכל פעם שבאתי וביקשתי דברים הוא מעולם לא אמר לי 'לא'. הוא זרם איתי. אמר לי מה שאני צריך, הוא שם בשבילי ובשביל המועדון. זו קבוצה של ליגה ב' עם התנהלות של לכל הפחות ליגה א' אם לא יותר.

אהוד כחילה (יונתן גינזבורג)

"אם אפשר גם להגיד מילה טובה לאיציק בטיטו, האפסנאי, אב הבית שלנו, שנותן את הלב והנשמה. הכי מצחיק הוא שקנינו לו מכשיר דיגיטלי להצגת החילופים או מספר הדקות שמוסיף השופט, אז במקום לרשום 7 דקות תוספת, הוא מוסיף לנו 70 דקות. באחד המשחק זה קרה, והקהל מתחיל בשאגות, בזמן שאני אומר לו 'מה עשית?! אתה נורמלי? אתה רוצה להרוג אותי?'.

"זו עונה שתיזכר אצלי בלב ותלווה אותי שנים קדימה. נכנסתי ללב של התושבים וכך גם ההפך. כל משחק, כל אימון שהגעתי אמרתי לעצמי שאם בסיום העונה אנחנו לא אלופים, אני לא אוכל להגיע לעיר הזו ולהסתכל לה בעיניים. המגרש בשדרות החזיר אותי לימי ימק"א. 250 איש בתוך האצטדיון ועוד כמות דומה ויותר מעבר לגדרות. הקהל מופלא ומגיע להם ליגה א'.

"חשוב לי להגיד גם מילה טובה לנמרוד יונה. הוא אגדת כדורגל. אגדה בשדרות. מה שהוא עשה כאן השנה, מעל ומעבר. עשה אולי איזה 17 תפקידים במקביל במועדון הזה. הוא הלב הפועם של שדרות. כשאתה רואה אנשים כאלה, שבאים עם הלב והנשמה לכדורגל, התוצאות לא מאחרות לבוא. תומר מתתיהו, מאמן הכושר שלנו, ראוי לליגת העל בעונה הבאה. ממש ככה.

"לצאת מעונה כזו, כשההפסד היחיד שלך הוא נגד הפועל באר שבע, 2:1, כשאתה יוצא משם בתחושת פספוס גדולה, הבאנו שם המון כבוד למועדון ולעיר. בימים האחרונים אנחנו כבר מתחילים בעבודה על העונה הבאה, בליגה א'. יהיה לנו קשה, אבל אנחנו מועדון גדול ונתקדם לנו צעד צעד בצניעות ובענווה.

“בתחילת העונה לא היו לי בגדים”

"מה כן הפריע לי? זה שבתחילת העונה, כשהגעתי, לא היו לי בגדים. חשבו שאני במידה של המאמן הקודם, של חיטמן. הסברתי להם שמועדון שמכבד את עצמו ואת המאמן שלו ושחקניו, צריך להמציא להם בגדים חדשים וראויים במידה שלהם. אמרו לי עוד שבועיים שיהיה לי. אז אמרתי להם 'טוב, תתקשרו אליי עוד שבועיים, אגיע'. למחרת כבר סידרו אותי.

אהוד כחילה (יונתן גינזבורג)

"אז נכון, הגעתי למועדון גדול שעושה צעדי ענק בכדורגל, אבל הייתה להם את השלווה, את הנחת, הם בשאנטי שלהם. בסדר, אז יהיה עוד שבועיים, מה קרה. למי שמכיר אותי, אני צריך את זה כאן ועכשיו, את הציוד הנדרש. הגעתי לשדרות עם שש הצעות מליגה א', אבל בפגישה עם אסולין, כשהוא אומר לי 'חיכיתי לפגוש אותך ארבע שנים פנים אל פנים', עשה את ההבדל.

"הוא אמר לי שאני האדם הנכון להעלות את שדרות ליגה. שאלתי אותו כמה הוא מציע, אמרתי לו סגרתי. ככה סגרנו. זה החוזה הכי נמוך שלי ב-10 השנים האחרונות שלי כמאמן בליגות הללו, אבל המילים שלו קנו אותי. הערכה שלו אליי וזה שהוא מכבד אותי, זה מה שהביא אותי לשדרות, ומשם ההיסטוריה נכתבה”.

הודעת מ.כ שדרות ברשתות החברתיות: "עשינו היסטוריה. מ.כ שדרות בליגה א׳! חול המועד – והשמחה בשיאה! אנחנו יודעים כמה חיכיתם לרגע הזה. בכל זאת, הפעם האחרונה שזה קרה הייתה בשנת 1968. אז עכשיו אפשר לומר בקול גדול: מ.כ שדרות בליגה א’! זה קורה בזכות עונה מדהימה, עבודה קשה, מחויבות, אמונה, וכמובן – בזכותכם. מבטיחים שעוד נסכם, נתרגש ונחגוג כמו שצריך את הרגע ההיסטורי הזה. עד אז, המשך חג שמח".