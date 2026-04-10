בנוער של קריית ים מאושרים: "החזון שלנו התממש"

עד למחזור ה-19 בליגה הלאומית לנוער, במחוז צפון, הפועל חדרה הוליכה את הטבלה, כשהמטרה שלה הייתה חזרה מהירה לליגת העל, אחרי שבעונה שעברה ירדה בבושת פנים לאחר משחק מבחן מול הפועל עכו, עונה שתיזכר לדראון עולם. מי שהמשיכה להאמין ולשחק כדורגל בדרכה שלה זו מ.ס קריית ים, כשבמסגרת המחזור ה-20 ניצחה, בעוד חדרה מפסידה 2:0. מהפך בטבלה.

קריית ים עלתה לראש הטבלה כשלרשותה 45 נקודות, בעוד להפועל חדרה 44 נקודות ולטוברוק 41 נקודות. טוברוק פתחה את המחזור ה-21 עם ניצחון 0:3 על מכבי עירוני קריית אתא, מה שהעלה את מאזנה ל-44 נקודות, אלא שהמחזור לא הושלם במלואו נוכח פתיחת מצבע "שאגת הארי" ב-28/02, מה שגרם להפסקת הכדורגל הישראלי כולו – מבוגרים ועד ילדים.

בקריית ים היו דרוכים. הבינו כי אם המלחמה תימשך ותימשך הרי שסיכוי גבוה מאוד שוועדת הנוער תמליץ להנהלת ההתאחדות לכדורגל להפסיק העונה ולקבוע עולה אחת – משמע מ.ס קריית ים עולה לליגת העל לנוער לראשונה בתולדותיה ועושה היסטוריה עירונית. והנה, אתמול (חמישי), בהמלצת ועדת הנוער רק ליגות העל יחזרו, בעוד יתר הליגות יסיימו העונה מוקדם מהצפוי.

הנוער של קריית ים אחרי ניצחון בסכנין (באדיבות המועדון)

| מחזון למציאות

לפני 11 שנים החלה פעילותה קבוצת הנוער של מ.ס קריית ים, כשהוקמה בקיץ 2015. במשך שבע עונות רצופות שיחקה בליגת נוער צפון המחוזית, האחרונה בטיבה לשנתוני הנוער. בעונת 2022/23 שובצה הקבוצה לליגת נוער מפרץ, מה שהביא לפריצה ולשינוי התדמית במועדון, בטח ברקע עליית הבוגרים לליגה הלאומית.

בעונה הראשונה במחוז מפרץ, סיימה קריית ים במקום הרביעי. בעונה שלאחרי, הסיפור היה שונה לגמרי. עם 20 ניצחונות, תוצאת תיקו אחת והפסד אחד, לצד 167 שערי זכות ו-61 נקודות, קריית ים העפילה לראשונה מליגת נוער מחוזית לליגת נוער ארצית. בעונה החולפת עשתה עלייה שנייה ברציפות מהארצית ללאומית והנה העונה, עם הישג חסר תקדים, תעלה בפעם השלישית ברציפות.

| סטטיסטיקה

קריית ים סיימה במקום השלישית מבחינת כמות כיבושים פר משחק, עם 2.5 שערים בממוצע. מבחינת כמות ספיגות, בין הקבוצות שספגו הכי מעט שערים העונה ולחובתה שער אחד בממוצע שסופגת פר משחק. בטבלת מלכי השערים לעונה, אפשר למצוא את סקו סילה הזר מגינאה, שסיים עם 15 שערי ליגה, כשלרשותו גם צמד שערים בבוגרים, בליגה הלאומית.

עוד הוסיפו העונה לחגיגה הם איליה פוטקין, אחד השחקנים המוערכים והמוכשרים שנמצאים בידי קריית ים, לו שבעה שערים, הראל שניידר ושניר הרשקו להם ארבעה שערים כ"א, יהלי הראל ועידן מריומה להם שלושה שערים כ"א, אלון ג'נח ובן מרדכי יונה להם צמד שערים כ"א, אורי סבג, אחמד מחאג'נה, זיד ענבתאוי, יוני ביתן, עמית כהן ורואד מבאריכי להם שער אחד כ"א.

איליה פלוטקין במדי הבוגרים (עדי דטליס)

מירון ברון היה לשחקן שרשם הכי הרבה דקות משחק במדי הקבוצה, כשלרשותה 1,845 דקות משחק. אחריו, עם 1,774 דקות משחק, יהלי הראל. במקום השלישי: עידן מריומה, עם 1,629 דקות משחק. סקו סילה, שרשם העונה רק 15 משחקים (1,304 דקות משחק) כובש כל 86 דקות, בממוצע. כלומר, בכל משחק שלו אפשר למצוא שער ולהבין כמה משמעותי היה העונה וכמה בונים עליו.

במהלך העונה, קיקו כהן, המאמן הראשי, שיתף 28 שחקנים מכל הסגל, כשמי שראה הכי מעט דקות משחק הוא מי ששיחק פעמיים והתכבד ב-19 דקות בלבד. מירון ברון ויהלי הראל הם צמד השחקנים שפתחו הכי הרבה בהרכב עם 19 הופעות. מאור בוקובזה, אורי סבג ואוראי סורוג'ון שיחקו העונה רק כמחליפים.

| התייחסות לעלייה

מנכ"ל מ.ס. קריית ים, יוסי מלול, מסר ל-ONE: "החזון שלנו מתממש! גאווה לעיר ולמועדון על דרך שנעשתה לאורך השנים. אנחנו מברכים על החלטת הוועדה זה נכון מאד לעצור במיוחד שאנחנו עדיין תחת אזעקות וטילים. אני חושב שהגיע לנו לעלות. מזכיר שניצחנו את כל קבוצות הצמרת במשחקי חוץ מולנו הייתה התמודדות קשה והצלחנו לעשות זאת".

"לא נשכח שיש מספר שחקני נוער שכבר משתלבים בבוגרים כמו פוטקין, סקו, הרשקו, מירון ואלון גאנח ועוד מספר שחקני נוער. אני רוצה להודות לצוות המקצועי בראשם קיקו כהן ורוצה להודות לכבוד ראש העיר דויד אבן צור על התמיכה במחלקת הנוער לאורך השנים. חשוב להזכיר כי הקבוצה על שם עדי אלדור ז״ל לוחם מגלן שנהרג בעזה. והנה, ליגת על בפתח".