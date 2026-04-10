החתמה נוספת: וסלי האריס מצטרף למכבי רמת גן

מכבי רמת גן החתימה את וסלי האריס (2.03 מטר בעוד שבוע בן 29) העובר אליה מהפועל חיפה מהליגה הלאומית, בשורותיה רשם ב-20 משחקים בהם שיחק, שורה סטטיסטית של 19.6 נקודות בממוצע למשחק ו-8.5 כדורים חוזרים בממוצע למשחק.

קודם להחתמתו של האריס, החתימה רמת גן גם את צ'אד בראון וטרבור לייסי, שניהם שיחקו בעבר בישראל: בראון בהפועל גלבוע ולייסי בהפועל ירושלים.

“הצוות עושה מאמצים גדולים באיתור לפחות עוד זר אחד”

אבי גבאי, היו"ר והבעלים החדש של מכבי רמת גן, אמר על החיזוקים החדשים של הקבוצה: "אני שמח מאד שהצלחנו לצרף לקבוצה שלושה שחקנים חדשים לקראת חידוש המשחקים”.

עוד הוסיף גבאי: “הצוות הניהולי והמקצועי עושה מאמצים גדולים וממשיך באיתור לפחות עוד שחקן זר אחד, כדי שנעמיד קבוצה איכותית, כבר למשחק נגד עירוני נס ציונה ולהמשך המאבקים בליגה”.