יום שישי, 10.04.2026 שעה 12:50
כדורסל ישראלי

החתמה נוספת: וסלי האריס מצטרף למכבי רמת גן

אחרי צ'אד בראון וטרבור לייסי, הקבוצה התחזקה בשם נוסף כשמדובר בשחקן שמגיע מהפועל חיפה שבלאומית: "הצוות במאמץ גדול לאיתור לפחות עוד זר אחד"

|
וסלי האריס עם הכדור (לילך וויס-רוזנברג)
מכבי רמת גן החתימה את וסלי האריס (2.03 מטר בעוד שבוע בן 29) העובר אליה מהפועל חיפה מהליגה הלאומית, בשורותיה רשם ב-20 משחקים בהם שיחק, שורה סטטיסטית של 19.6 נקודות בממוצע למשחק ו-8.5 כדורים חוזרים בממוצע למשחק.

קודם להחתמתו של האריס, החתימה רמת גן גם את צ'אד בראון וטרבור לייסי, שניהם שיחקו בעבר בישראל: בראון בהפועל גלבוע ולייסי בהפועל ירושלים.

“הצוות עושה מאמצים גדולים באיתור לפחות עוד זר אחד”

אבי גבאי, היו"ר והבעלים החדש של מכבי רמת גן, אמר על החיזוקים החדשים של הקבוצה: "אני שמח מאד שהצלחנו לצרף לקבוצה שלושה שחקנים חדשים לקראת חידוש המשחקים”.

עוד הוסיף גבאי: “הצוות הניהולי והמקצועי עושה מאמצים גדולים וממשיך באיתור לפחות עוד שחקן זר אחד, כדי שנעמיד קבוצה איכותית, כבר למשחק נגד עירוני נס ציונה ולהמשך המאבקים בליגה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */