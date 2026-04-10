יום שישי, 10.04.2026 שעה 12:50
כדורגל ישראלי

"מדובר בהחלטה שגויה, מן הראוי לבחון אותה מחדש"

יש מי שממשיכים להיאחז בתקווה, בדומה למ.כ גיסין פ"ת, כי ההתאחדות תעניק לקבוצות המקום השני בליגות הנמוכות לפחות משחק פלייאוף למען ההגינות

|
שחקני 'גיסין' פתח תקווה (נטע עמית)

הסיכוי שהמלצות ועדת ליגה א'-ג' וועדת הנוער יידחו בידי הנהלת ההתאחדות לכדורגל ביום ראשון הקרוב (12/04) שואף לאפס. ובכל זאת, יש מי שתולים תקווה בשכל הישר של האנשים שיושבים בעמדות המפתח על מנת להוסיף משחק פלייאוף לקבוצות הליגות הנמוכות אשר סיימו במקום השני, מה שיכול לשמור על ההגינות והספורטיביות בכל כל הטרללת סביב.

מ.כ גיסין פתח תקווה, שהוקמה בקיץ 2025, זו שלאחר 20 משחקים בליגה ג' מחוז דן השיגה 48 נקודות (15 ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו ושני הפסדים), העבירה מכתב להתאחדות לכדורגל ובו מציינים את עמדתם, כשבראשית דבר טוענים כי "מדובר בהחלטה שגויה, אשר מן הראוי לשוב ולבחון אותה מחדש".

גיסין פתח תקווה סיימה את העונה במקום השני בטבלת הליגה, תשע נקודות פחות מבני יהוד, שרשמה ב-19 משחקיה – 19 ניצחונות ו-57 נקודות מלאות, כך שעל פי המלצת ועדת ליגות א'-ג' היא תעלה לליגה ב' ותשחק בעונה הבאה, עונת המשחקים 2026/27, בליגה ב' דרום. בגיסין תולים תקווה, אך מבינים כי הסיכוי להשיג דבר מה הוא קלוש.

| מכתב מ.כ גיסין פתח תקווה להתאחדות לכדורגל

"אנו, מועדון כדורגל גיסין 1912 פתח תקווה, המשחק במסגרת ליגה ג' מחוז דן של ההתאחדות לכדורגל, פונים אליכם בעקבות ההחלטה האחרונה ובה ההתאחדות החליטה להפסיק את עונת המשחקים בליגות הנמוכות ולא לחדשה. לעמדתנו, מדובר בהחלטה שגויה, אשר מן הראוי לשוב ולבחון אותה מחדש. יתרה מכך, אנו סבורים כי בנסיבות הקיימות יש לקבל את ההחלטה ההפוכה, ולהשיב את הליגות הנמוכות לפעילות מלאה וסדירה".

"ראשית, השקט הביטחוני היחסי השורר בימים אלה, על רקע הפסקת האש, בצירוף הנחיות פיקוד העורף המעודכנות, חזרת המשק לשגרה מלאה והחזרה ההדרגתית לפעילות ביתר הליגות במדינה, לרבות ליגות הנוער, מהווים כולם טעמים משמעותיים המצדיקים חזרה לפעילות מלאה גם בליגות הנמוכות".

"שנית, אמנם אין חולק כי עצירת הליגות בעת המלחמה הייתה הכרחית. עם זאת, כעת כאשר ליגות הבוגרים הבכירות וליגות הנוער חזרו לפעילות, ההחלטה שלא להחזיר את הליגות הנמוכות יוצרת פגיעה קשה בעיקרון השוויון ובערך הספורטיבי של התחרות. כמו גם עולה תהייה- ‘מדוע הם כן, ואנחנו לא?’ מהו הטעם ליצירת האפליה הזו?".

"שלישית, הותרת החלטת ההתאחדות להפסיק את פעילות הליגות הנמוכות מובילה לכך שקבוצות אשר נאבקות על עליית הליגה, וביניהן גם המועדון שלנו המצוי במקום השני, נשללת מהן ההזדמנות ההוגנת להכריע את גורלן על כר הדשא. בכך, נפגע העיקרון הבסיסי של הספורט בכלל והכדורגל בפרט – והוא עיקרון ההכרעה על כר הדשא".

"רביעית, חלק משמעותי מן העונה כבר שוחק, ואנו מצויים סמוך לשלב משחקי הפלייאוף. בנסיבות אלה, קיימת אפשרות מעשית והגיונית להשלים את מספר המחזורים החסרים ולקיים את משחקי הפלייאוף. לחלופין, ניתן לשקול מתווה של קיום משחקי הפלייאוף בלבד, גם ללא השלמת יתר המחזורים, בין אם בתקופה הקרובה ובין אם במהלך חודש מאי". 

"ובנימה אישית, מדובר בהחלטה הרת גורל עבור המועדון שלנו, עבור השחקנים, האוהדים, הנשים, הילדים וכלל הקהילה הסובבת את המועדון, אשר השקיעו משאבים רבים, זמן, מחויבות ואמונה במטרה להתמודד על עליית ליגה, לייצר רגעים ספורטיביים משמעותיים ולהעניק מעט תקווה ונחת לקהילה כולה".

"לאור כל האמור לעיל, אנו מבקשים ואף דורשים לבחון מחדש את החלטת ההתאחדות, ולאפשר את חידוש הפעילות בליגות הנמוכות במסגרת מתווה שיבטיח הכרעה ספורטיבית הוגנת על כר הדשא, ולא תחת אורות הפלורסנט. אנו סבורים כי האחריות של ההתאחדות היא להבטיח תחרות הוגנת ושוויונית לכלל הקבוצות, ללא אפליה בין ליגות שונות".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */