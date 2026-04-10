"ידעתי שיש בי מעבר, אבל לא דמיינתי את זה"

דני אבדיה עשוי להיות הישראלי הראשון אי פעם שישחק בפלייאוף ה-NBA. רגע לפני שהעונה הסדירה מגיעה לסיומה ולפני שיפגוש מחר (שבת, 5:00 בבוקר) את לוס אנג’לס קליפרס למפגש גורלי בקרבות המיקום בפלייאין, האולסטאר הישראלי של פורטלנד טרייל בלייזרס התראיין אצל כתב Yahoo קווין אוקונר.

האם האמנת שתהפוך לשחקן שאתה היום בתקופה שלך בוושינגטון?

"אני חושב שתמיד הייתי שחקן טוב, ותמיד הרגשתי שיש לי עוד מה לתת. לא דמיינתי שאחזיק בכדור רוב הזמן. הייתי יותר שחקן רוטציה – עשיתי את מה שביקשו ממני והייתי טוב כמעט בהכל. לא ידעתי לאן המשחק שלי ילך, אז התמקדתי במה שאני כן יכול לשלוט בו בוושינגטון ולהיות הכי טוב שאפשר. לא הסתכלתי אחורה, ופתאום הגעתי לנקודה הזו".

"כשהגעתי ל-NBA היה לי פוטנציאל, אבל שיחקתי עם שחקנים מצוינים כמו ווסטברוק וביל. הכדור היה אצלם הרבה, ואני שיחקתי כסמול פורוורד – בעיקר קאץ' אנד שוט ושמירה על השחקן הטוב של היריבה. זה היה התפקיד שלי. לא באמת הייתה לי הזדמנות ליצור עם הכדור. היו רגעים פה ושם, אבל מעבר לזה ידעתי שיש לי את היכולת הזאת. לפעמים אתה מוצא את עצמך בסיטואציות שאין לך שליטה עליהן, אז ניסיתי פשוט לעשות את הכי טוב שלי, לנצח, ללמוד ולהיות מוכן להזדמנות".

דני אבדיה (רויטרס)

איך השתנתה ההכנה שלך עכשיו כשאתה המוקד בדו”חות הסקאוטינג?

"זה השתנה מאוד. אני רואה הרבה יותר וידאו, לומד את ההגנות ובודק מי ישמור עליי – לרוב המגן הכי חזק שלהם. זה לא פשוט. יש משחקים בק טו בק, ואתה בראש הדו"ח, סופג הרבה מגע ועבירות. זה לא קל, אבל אלה רגעים שתמיד חלמתי עליהם, אז אין לי תלונות. זה נחמד להיות השחקן המרכזי מבחינת היריבה".

מה לגבי סחיטת העבירות?

"אני יודע שיש על זה ביקורת, וזה מובן – זה לא הכי יפה לעין. אבל אני שחקן מאוד פיזי, חודר הרבה ויוצר מגע. זה חלק מהמשחק. לפעמים המגנים הכי טובים משחקים נגדי מאוד אגרסיבי, וזה נותן לי עבירות קלות. אם יש אפשרות לקחת את זה – אני אקח. למה לעבוד קשה כשאפשר להגיע לקו? זו זריקה מאוד יעילה".

גם את שיי גילג'ס אלכסנדר אנשים מבקרים על זה שהוא מגיע הרבה לקו, אבל זה בגלל שאף אחד לא יכול להגן מולו.

“זה חלק מהעניין, אתה יודע, ואתה רואה את כל השחקנים המובילים בליגה, כולם זורקים המון עונשין. הם מקבלים את הכדור הכי הרבה, הם חודרים, הם מגיעים לקו, הם חודרים לצבע. זה מה שמגדיר אותך כשחקן ממש טוב אם אתה תספוג עבירות”.

מה אתה עוד צריך לשפר במשחק שלך?

"יש לי עוד הרבה לשפר, במיוחד את הקליעה מאז הפציעה. גם להתמודד עם הגנות חזקות ולמצוא פתרונות, ולהשתפר בניהול משחקים צמודים. זו הפעם הראשונה שאני עם אחריות כזו, אז אני לומד תוך כדי תנועה".

מה תיקח ממשחק האולסטאר הראשון שלך?

"האולסטאר היה חוויה לא פשוטה, עם הרבה תשומת לב. הרגע שאזכור במיוחד הוא כשהכריזו על השם שלי. הכול קרה מהר מאוד, וזה היה מאוד מרגש ומיוחד. אני מקווה להיות בעוד אולסטארים בעתיד. הראשון תמיד יישאר מיוחד ואפילו קצת מציף".

איך הייתה החוויה לשחק כנער במכבי תל אביב?

"זה עיצב הרבה מהאופי שלי. להיות בן 16 ולשחק עם שחקנים בוגרים, לקבל מכות כמעט כל יום ולעבור תהליך כזה זה מחשל. זה בונה ביטחון ובונה אותך כשחקן וכאדם. לכן גם לא הופתעתי כשהגעתי לליגה, כי כבר חוויתי דברים דומים".