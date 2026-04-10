היסטוריה במונטה קרלו: ואשרו ברבע הגמר

ולנטין ואשרו ממשיך להוכיח שההצלחה האדירה שלו בסבב היא ממש לא תופעה חולפת. הטניסאי בן ה-27 ממונקו רשם אתמול (חמישי) היסטוריה כפולה ומרגשת, כאשר גבר על הוברט הורקאץ' הפולני בתוצאה 6:7(4), 6:3, 6:4. בעקבות הניצחון, הוא הפך לנציג הראשון אי פעם מהנסיכות שמעפיל לרבע גמר טורניר המאסטרס 1000 הביתי במונטה קרלו מאז תחילת העידן הפתוח ב-1969. בנוסף, ההישג הבטיח לו כניסה היסטורית לטופ 20 בדירוג העולמי שיתפרסם ביום שני הקרוב, הישג חסר תקדים לטניסאי ממדינתו.

הדרך לניצחון מול הפולני, המדורג שישי בעולם לשעבר, לא הייתה פשוטה כלל וארכה כמעט שלוש שעות. ואשרו פתח בסערה ועלה ליתרון 0:4 מהיר בתוך דקות ספורות, אך הורקאץ' הצליח לחזור למשחק, צמצם את הפער ולקח את המערכה הראשונה בשובר שוויון. למרות אובדן המערכה והתנאים הקשים שכללו קור, לחות גבוהה וכדורים כבדים שהקשו מאוד על חבטות ווינר, הגיבור המקומי לא נשבר. הוא השיג שבירה קריטית במערכה השנייה בדרך ל-3:6, ובמערכה המכרעת שבר שוב במשחקון השביעי שארך כעשר דקות מורטות עצבים. כשהגיש לניצחון במצב של 4:5, ואשרו נקלע לפיגור 40:15, אך שמר על קור רוח, הציל את שתי נקודות השבירה עם משחק רשת אמיץ, והבטיח את מקומו בשלב הבא.

ולנטין ואשרווט מגיב במהלך המשחק במונטה קרלו (רויטרס)

"התנאים היו קרים ולחים, ולכן היה קשה מאוד לייצר נקודות ישירות", שיתף ואשרו בסיום ההתמודדות. "אני שמח מאוד שנשארתי אגרסיבי במערכה השלישית. כושר גופני הוא ללא ספק אחד מכלי הנשק המרכזיים שלי. אני אוהב משחקים ארוכים - ככל שהם נמשכים יותר זמן, כך הביטחון העצמי שלי עולה ואני רוצה יותר לנצח". הוא גם התייחס לתמיכה האדירה שקיבל מהיציעים: "זה פשוט מטורף לשחק באווירה כזו כשאתה מכיר כל פרצוף בקהל, את חברי המועדון ואת כולם. זה עזר לי מאוד לחזור למשחק".

הנסיקה של ואשרו בחצי השנה האחרונה היא לא פחות ממטאורית. רק לפני פחות משנה הוא דורג מחוץ לטופ 200 בעולם ומעולם לא ניצח משחק ברמת המאסטרס 1000. הפריצה הגדולה שלו החלה באוקטובר האחרון עם זכייה סנסציונית ובלתי נשכחת במאסטרס שנגחאי. מאז הוא הוסיף הופעות מרשימות ברבע גמר טורניר פריז ושמינית גמר מיאמי. כעת, הוא עומד על מאזן מדהים של 16 ניצחונות מול שלושה הפסדים בלבד בטורנירי מאסטרס מאז אותה פריצה בסין, והוא בלתי מנוצח מול שחקנים מחוץ לטופ 50 כבר שבעה חודשים ברציפות. הדירוג שלו צפוי לזנק מהמקום ה-23 אל סביבות המקום ה-19, ואם ימשיך להתקדם בטורניר הוא עשוי אף להתקרב לטופ 15.

לצד ההצלחה המסחררת, ואשרו מודה בגילוי לב שהוא עדיין עובד על הצד המנטלי ועל העצבים שלו במהלך משחקים. "לפעמים הלחץ מצטבר ורותח, וכשזה יורד זה איכשהו מרגיע אותי וגורם לי לשחק טוב יותר", הודה הטניסאי. "לשבור מחבט זה משהו שאני פחות עושה, לשמחת הצוות שלי, אבל הבעיה היא שלפעמים אני מכה את עצמי איתו, וכבר קרה לא פעם שנשארו לי סימנים על הירך". עם הניצחון הנוכחי, הוא גם עקף את הישג השיא של אחיו, בנג'מין, שהגיע לשמינית הגמר במונטה קרלו ב-2006.

בשלב רבע הגמר, שיהיה הראשון שלו בקריירה על משטח החימר בסבב ה-ATP, מחכה לואשרו משוכה קשה במיוחד בדמותו של אלכס דה מינור האוסטרלי, המדורג חמישי בטורניר. השניים ייפגשו לראשונה בקריירה, כאשר המנצח עשוי לפגוש בחצי הגמר את קרלוס אלקרס הספרדי. מבחינת ואשרו, השמיים הם הגבול: "האם אני שם לעצמי גבולות עכשיו? ממש לא. להיכנס לטופ 20 זה נהדר, אבל עכשיו אני חושב רק על רבע הגמר. אני לא מציב לעצמי שום תקרת זכוכית".