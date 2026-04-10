דיישון בוקר חתם בהרצליה, איוונדו נחת בישראל

בני הרצליה הודיעה היום (שישי) על החתמתו של הגארד האמריקאי דיישון בוקר, בן ה-29 שמתנשא לגובה של 1.91 מטרים. בוקר בעל ניסיון בקבוצות רבות בדרג הביניים של אירופה, כמו נימבורק, אנוויל, גוטינגן, לה מאן וטרוויזו.

במהלך הקריירה שיחק גם בישראל, בעונת 22/23 הציג את עונתו הטובה בקריירה כשהוביל את גליל עליון לבית העליון עם 16.1 נקודות ו-5.3 אסיסטים בממוצע למשחק.

בוקר שיחק גם באילת במהלך עונת 23/24 ולמרות שקלע 15.9 נקודות למשחק, הקבוצה ירדה לליגה הלאומית בסיום העונה. העונה שיחק בליגה הטורקית השנייה ובליגה הבלגית-הולנדית, בטרם הצטרף להרצליה.

“ההצטרפות של דיישון משמעותית עבורנו ולא מובנת מאליה”

מאמן הקבוצה, יהוא אורלנד: “שמח לצרף אלינו את דיישון, שחקן שהוכיח את עצמו בישראל ומגיע עם הרבה מוטיבציה ורעב לתרום לקבוצה. המצב הביטחוני כפה עלינו לבצע מספר שינויים, לא קל להביא שחקנים זרים לישראל וההצטרפות של דיישון היא משמעותית עבורנו בסיטואציה הקיימת ולא מובנת מאליה. אנחנו צריכים לחבר מחדש את הקבוצה כדי להמשיך במקום ממנו עצרנו להמשיך להתחרות בצמרת הטבלה”.

כזכור, בהרצליה איבדו בשל המצב הביטחוני את מקס היידגר, אלייז'ה סטיוארט וצ'ינאנו אונוואקו והדלילות בקו האחורי גרמה לקבוצה להביא מהר גארד זר. בקבוצה ממשיכים לקוות כי נואה קרטר ודנבר ג'ונס יגיעו לישראל, בעוד די ג'יי ברנס, דשון פרנסיס וג'ורדון ורנאדו ממשיכים בקבוצה.

יהוא אורלנד (רדאד ג'בארה)

הודעה רשמית על הרכש החדש באתא

עירוני קריית אתא הודיעה רשמית על חתימתו של הפורוורד, ווסלי איוונדו, שעל החתמתו דיווחנו לכם כאן ב-ONE ביום רביעי. הסווינגמן האמריקאי (31, 2.01 מ׳) מצטרף מקבוצת South East Melbourne Phoenix מהליגה האוסטרלית הראשונה, שם העמיד ממוצעים של 12.3 נקודות, 3.5 ריבאונדים ו-2 אסיסטים למשחק.

איוונדו נבחר בדראפט ה-NBA בשנת 2017 ושיחק במספר קבוצות בליגה הטובה בעולם (אורלנדו, ניו אורלינס, דאלאס ואטלנטה) לצד ניסיון גם בליגות הבכירות באירופה (גרמניה ויוון). איוונדו נחת בישראל הבוקר ויצטרף להכנות הקבוצה לקראת החזרה לליגה. גם הסנטר, ג'יימס בנקס השלישי, הוחתם וינחת בקרוב.