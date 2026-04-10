יום שישי, 10.04.2026 שעה 12:43
ספורט אחר  >> ספורט זירה

היסטורי: נבחרת הדקר לנוער סגנית אלופת העולם

יום מרגש לסיוף הישראלי: אלון שריד, פיודור חפרסקי, מרדכי לכמן ואיתן חרמצקי השיגו מדליה באליפות בברזיל אחר ניצחון על הונגריה והפסד בגמר לארה"ב

נבחרת הנוער בדקר (Credit team Bizzi)
יום היסטורי ומרגש לסיוף הישראלי. נבחרת הדקר לנוער שלנו היא סגנית אלופת העולם. כך נקבע אמש (חמישי) בתחרות שהתקיימה בריו דה ז’ניירו שבברזיל.

לראשונה אי פעם, נבחרת דקר גברים ישראלית זוכה במדליה באליפות העולם, כאשר מאחורי ההישג האדיר הזה עומדים ארבעה ספורטאים נפלאים: אלון שריד (20), פיודור חפרסקי (19), מרדכי לכמן (16) ואיתן חרמצקי (16).

עברו את הונגריה, נעצרו מול ארה”ב

בגמר, הנבחרת הפסידה לנבחרת ארצות הברית 45:39, אך בחצי הגמר ניצחה את הונגריה 41:45 והבטיחה מדליה היסטורית עם ההעפלה לגמר. עוד קודם, הישראלים גברו על אוקראינה, מצרים ומקסיקו.

התחרות נערכה בריו שבברזיל, כאשר במהלכה התרחשה דרמה גדולה. הגג של אחד מהאולמות עלה באש ולכן נאלצו להעביר את כל התחרות לאולם אחד. באירוע לא היו נפגעים.

