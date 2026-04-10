היסטורי: נבחרת הדקר לנוער סגנית אלופת העולם

יום היסטורי ומרגש לסיוף הישראלי. נבחרת הדקר לנוער שלנו היא סגנית אלופת העולם. כך נקבע אמש (חמישי) בתחרות שהתקיימה בריו דה ז’ניירו שבברזיל.

לראשונה אי פעם, נבחרת דקר גברים ישראלית זוכה במדליה באליפות העולם, כאשר מאחורי ההישג האדיר הזה עומדים ארבעה ספורטאים נפלאים: אלון שריד (20), פיודור חפרסקי (19), מרדכי לכמן (16) ואיתן חרמצקי (16).

עברו את הונגריה, נעצרו מול ארה”ב

בגמר, הנבחרת הפסידה לנבחרת ארצות הברית 45:39, אך בחצי הגמר ניצחה את הונגריה 41:45 והבטיחה מדליה היסטורית עם ההעפלה לגמר. עוד קודם, הישראלים גברו על אוקראינה, מצרים ומקסיקו.

נבחרת הנוער בדקר (Credit team Bizzi)

התחרות נערכה בריו שבברזיל, כאשר במהלכה התרחשה דרמה גדולה. הגג של אחד מהאולמות עלה באש ולכן נאלצו להעביר את כל התחרות לאולם אחד. באירוע לא היו נפגעים.