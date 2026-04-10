מכבי ת"א תחזור למאבק? ההרכבים לליגת העל

העונה הסדירה של ליגת העל תינעל אחרי המחזור ה-26, שיפגיש במשחק המרכזי בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע ביום ראשון ב-20:30, כשהשתיים רוצות להשיג נקודות יקרות. בית”ר ירושלים תפגוש את הפועל ירושלים לדרבי לוהט בראשון ב-20:00, כשבמקביל מכבי חיפה תארח את קריית שמונה. במשחק המרכזי של יום שבת, תתארח הפועל תל אביב אצל הפועל פתח תקווה ב-20:00. כך זה צפוי להיראות בפנטזי.

להצטרפות למשחק ופתיחת קבוצה משלכם לחצו כאן.

ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל הקבוצות, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא. נציין שמדובר בהרכבים המסתמנים בלבד ושיכולים עדיין להיות שינויים, אך כאן תוכלו להבין גם מי ייעדרו עקב פציעות או השעיה ולכן עדיף לא לבחור בו. ההרכבים המשוערים של קבוצות ליגת העל והליגה הספרדית מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

ההרכב המשוער של ריאל (צילום מסך)

מכבי נתניה – הפועל חיפה (שבת, 20:00)

ההרכב המשוער של מכבי נתניה: עומר ניראון, כארם ג'אבר, באקארי קונאטה, איתי בן שבת, עמית כהן, עזיז אוואטרה, באסם זערורה, מאור לוי, הריברטו טבארש, עוז בילו ומתיאוס דאבו.

ייעדר: עומר ניראון (פציעה).

בספק: פדריניו (פציעה).

ההרכב המשוער של הפועל חיפה: יואב ג'ראפי, נפתלי בלאי, איוואן קריצ'אק, דריו זופאריץ', דור מלול, סנדרו אלטונשווילי, נאור סבג, רוי נאווי, אנדריאה רדולביץ', לירן רוטמן ואלון תורג'מן.

ייעדרו: סאנה גומז ואניס פורת (פצועים).

אלון תורג'מן (עמרי שטיין)

בני סכנין – בני ריינה (שבת, 20:00)

ההרכב המשוער של בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גאנטוס, חסן חילו, קרלו ברוציץ', עומר אבוהב, ג'בייר בושנאק, מייקום רודריגס, קדג’ו אנים, אחמד סלמן ואריתור מריניאן.

ייעדר: איברהימה דראמי, טרם חזרו לארץ.

ההרכב המשוער של בני ריינה: ליאור גליקליך, מור ברמי, איעד אבו עביד, עאיד חבשי, עבדאללה ג'אבר, עידן גורן, עילי אלמקייס, מוחמד שכר, כריס טיהי, אסיל כנאני ו-ויטאלי דמשקאן.

ייעדרו: נאאל חוטבא (צהובים), זה טורבו, מילאדין סטויאנוביץ’, עמנואל בנדה וג'וניור פיוס (לא חזרו לארץ).

ויטלי דמשקאן מול ז'נדו פוקס (חגי מיכאלי)

עירוני טבריה – מ.ס אשדוד (שבת, 20:00)

ההרכב המשוער של טבריה: עידו שרון, רון אונגר, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, אלי בלילתי (דניאל גולאני), פיראס אבו עקל, דוד קלטינס, גיא חדידה, ווהיב חביבאללה, דניאל גולאני (איתמר שבירו), סטניסלב בילנקי.

ייעדרו: הארון שפסו (קרע במפשעה, סיים את העונה), מחמד אוסמן (מתיחה בשריר הירך האחורי).

ההרכב המשוער של אשדוד: קרול נימצ'יצ'קי, חמודי עאמר, איברהים דיאקיטה, מאור ישירלמק, אריאל מנדי, ויקטור אוצ'אי, איליי טמם, קארים קימבידי, עילאי חג'ג', יוג'ין אנסה ואיילון אלמוג.

ייעדרו: בן זקן, לוי, גורדנה, כהן, אוואני (פציעות).

אילון אלמוג וניר ביטון (רדאד ג'בארה)

הפועל פתח תקווה – הפועל תל אביב (שבת, 20:00)

ההרכב המשוער של הפועל פ”ת: עומר כץ, עידן כהן (נועם כהן), אוראל דגני (אלכס מוסונדה), איתי רוטמן, שחר רוזן, בוני אמיאן (שביט מזל), תומר אלטמן, רועי דוד, קליי, ממאדי דיארה (יונתן כהן) ומארק קוסטה.

בספק: צ'אפיוקה סונגה (פציעה).

ההרכב המשוער של הפועל ת”א: אסף צור, שחר פיבן, פרננד מאיימבו, שיקו, דורון ליידנר, לוקאס פלקאו, רועי אלקוקין, עומרי אלטמן, לויזוס לויזו, סתיו טוריאל ועמנואל בואטנג.



ייעדרו: מרקוס קוקו (צהובים), אל ים קצנפולסקי..

סתיו טוריאל (ראובן שוורץ)

הפועל ירושלים – בית”ר ירושלים (ראשון, 20:00)

ההרכב המשוער של הפועל ירושלים: נדב זמיר, הראל שלום, יהונתן ליש, דויד דומג׳וני, עומר אגבדיש, ג’ון אוטומאו, אווקה אשטה, מתן חוזז (נדים ורסאנה), אוהד אלמגור, אנדרו אידוקו ומרקו רקוניאץ.

ההרכב המשוער של בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, ירדן כהן, בריאן קרבאלי, לוקה גדראני, נאנה אנטווי, בוריס אינו, זיו בן שימול, דור מיכה, עומר אצילי, ג’ונבוסקו קאלו, חסונד גונזאלס.

ייעדרו: ירין לוי, עדי יונה (פצועים), ירדן שועה, איילסון טבארש (מורחקים).

עומר אצילי (אורן בן חקון)

מכבי חיפה – עירוני קריית שמונה (ראשון, 20:00)

ההרכב המשוער של מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, שון גולדברג (עבדולאי סק), ליסב עיסאת, ינון פיינגזיכט, סדריק דון, איתן אזולאי, מנואל בנסון, מיכאל אוחנה, קני סייף (סילבה קאני), גיא מלמד.

ייעדרו: דולב חזיזה (צהובים) נבות רטנר (הרחקה), פדראו, ליאור קאסה ופייר קורנו (פצועים).

ההרכב המשוער של קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ׳, שי בן דוד, בילאל שאהין, יאו אקה, כריסטיאן מרטינס (אופיר בנבנישתי), אריאן שרצקי, יאיר מרדכי, מור סימן טוב (פרננדו פאצ׳קו) ואדריאן אוגריסה.

גיא מלמד (עמרי שטיין)

מכבי תל אביב – הפועל באר שבע (ראשון, 20:30)

ההרכב המשוער של מכבי ת”א: אופק מליקה, נועם בן הרוש, טייריס אסאנטה, עלי קמארה, רוי רביבו, איתמר נוי, דור פרץ, עידו שחר, אושר דוידה, הליו וארלה וסייד אבו פרחי.

ייעדרו: איסוף סיסוקו וכריסטיאן בליץ׳ (לא כשירים) וקרווין אנדרדה (לא בארץ).

עידו שחר, אושר דוידה ודור פרץ (עמרי שטיין)

ההרכב המשוער של הפועל ב”ש: ניב אליאסי, גיא מזרחי, אור בלוריאן, מתן בלטקסה (ג’יבריל דיופ), הלדר לופס, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קאנגווה, מוחמד אבו רומי (רועי לוי), זאהי אחמד (אמיר גאנח) ואיגור זלאטנוביץ’.

ייעדרו: סמיר פרהוד, מיגל ויטור, אופיר דוידזאדה (פציעות) ושי אליאס (מורחק).