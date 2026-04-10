הפועל בית שאן מתנגדת להצעת ועדת הנוער

יממה אחרי התכנסות ועדת הנוער של ההתאחדות לכדורגל על מנת לדון בהמשך הפעילות לעונה הקרובה, הרוחות סוערות בהרבה מחלקות נוער מההמלצות להמשיך את העונה בליגות העל לנוער ולנערים, ובמקביל לסיים את העונה ביתר הליגות התחרותיות ולחרוץ את גורל העליה והירידה בליגות השונות ע"פ המיקומים העכשוויים בטבלאות בליגות השונות, תוך הקפאת הרפורמה לשינוי מבנה הליגות בשנתוני הנערים. בתחילת השבוע תדון הנהלת ההתאחדות לכדורגל בהמלצות הוועדה, לאחר מכן יתקבלו החלטות.

במחלקת הנוער של הפועל בית שאן מתנגדים להמלצות של חברי הוועדה. תמונת המצב הנוכחית היא, שקבוצת הנוער מדורגת מתחת לקו האדום בטבלת לאומית צפון - כשהיא רחוקה ארבע נקודות מחוף מבטחים. יש לציין, כי הקבוצה הושבתה מפעילות מתחילת המלחמה, בעקבות ריבוי שחקנים המתגוררים מרחק רב מהעיר, ובמועדון מצאו לנכון שלא לסכנם בהתנהלות בדרכים. בנוסף, קבוצת נערים ג' של המועדון מדורגת במקום השני בטבלת יזרעאל, עם מספר נקודות זהה לזה של המוליכה, צעירי איכסאל. קבוצות נערים א' ונערים ב' מדורגות בשישייה הראשונה של מחוזות יזרעאל - שע"פ תוכנית הרפורמה, מקנים בתום העונה מקום בליגה הארצית החדשה של שנתונים אלה.

שתי יממות לאחר פרסום הראיון עם גיא דיין - המנהל המקצועי במחלקת הנוער של הפועל בית שאן, המועדון הצפוני מגיב למתווה המוצע של ועדת הנוער: "אנו המומים מההמלצות של הוועדה, שבעצם מובילות להורדת ליגה את קבוצת הנוער שלנו, כאשר נותר כמעט סיבוב משחקים שלם, כשהכל פתוח מבחינת יחסי הכוחות. גם קבוצות הנערים שלנו מתמודדות על עליית ליגה ע"פ מתווה הרפורמה. המון משאבים, תקציבים, שעות אימון, אנשי מקצוע וכסף הושקעו כדי שהמועדון יתקדם שלב אחר שלב ויעלה ליגות בצורה מסודרת ובריאה.

גיא דיין (עמרי שטיין)

ֿ”זו תוכנית עבודה רב־שנתית. זו דרך שנבנתה בעמל יומיומי. איך אפשר לקבל החלטה כזאת בלי להביט למציאות בעיניים? השקענו משאבים אדירים כדי לתת לילדים שלנו את המעטפת המקצועית הטובה ביותר. הבאנו לקבוצת הנוער שחקן זר בעלות גבוהה שבועיים בלבד לפני תחילת הלחימה – דירה, מחייה, כלכלה וליווי מקצועי – הכול מתוך אמונה במאבק ספורטיבי הוגן עד הרגע האחרון".

אז לאן חותרים בהפועל בית שאן? זוהי עמדת המועדון: "אנחנו לא מבקשים טובות. אנחנו דורשים הוגנות. אנחנו לא מחפשים עימות – אנחנו מחפשים צדק ספורטיבי. ההחלטות האלו פוגעות לא רק בטבלה – הן פוגעות בילדים, במשפחות ובעיר שלמה שמאמינה בדרך שלנו. הן פוגעות באמון במערכת וביכולת של מועדונים קטנים לחלום בגדול. אנחנו דורשים בחינה מחודשת של ההחלטה ופתרון הוגן – כולל אפשרות להקפאת ירידות או התאמות מבניות, כפי שכבר נעשה בעבר במצבים חריגים".

נערים ג' בית שאן (באדיבות המועדון)

בהפועל בית שאן רואים בהמלצות הועדה ניתוק מהנעשה במועדונים המרוחקים מאזור המרכז: "אי אפשר לדרוש מצוינות ממועדונים בפריפריה – ואז למשוך להם את הקרקע מתחת לרגליים ברגע האמת. אי אפשר לדבר על שוויון הזדמנויות – ובפועל לייצר פערים גדולים יותר. אי אפשר לחנך ילדים להתמדה, לאמונה ולעבודה קשה – ואז להראות להם שהמאבק שלהם מוכרע מחוץ למגרש".

בהפועל בית שאן מבהירים, כי במידה והמלצות הועדה יאושרו ע"י הנהלת ההתאחדות לכדורגל, אין הדבר יהווה סוף פסוק מבחינתם: "במידה ולא יימצא פתרון צודק, המועדון ישקול פנייה לערכאות משפטיות ויפעל לפרסום הסוגיה בכל כלי התקשורת הארציים, לא מתוך מלחמה – אלא מתוך אחריות לילדים שלנו ולעתיד המועדון. הפועל בית שאן לא תשתוק כשפוגעים בשחקנים שלה. המאבק שלנו הוא על צדק ספורטיבי, על כבוד המועדון ועל עתיד הכדורגל בפריפריה".